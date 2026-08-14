https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/trump-hurmuz-bogazini-abd-topragi-olarak-ilan-edecegim-1108020430.html
Trump: Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı olarak ilan edeceğim
Trump: Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı olarak ilan edeceğim
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, yakında Hürmüz Boğazı’nı ABD toprağı ilan edeceğini söyledi. 14.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-14T23:09+0300
2026-08-14T23:09+0300
2026-08-14T23:09+0300
dünya
abd
donald trump
hürmüz boğazı
i̇ran
petrol
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ABD Başkanı Donald Trump, New York’un Nassau County bölgesinde açıklamalarda bulundu.Trump, “Çok yakında Hürmüz Boğazı’nı ABD toprağı ilan edeceğim. Esasen zaten öyle” ifadelerini kullandı. Öte yandan Trump, “Ablukamız var; biz istemediğimiz sürece hiçbir gemi geçemez” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/trump-hurmuz-tamamen-kontrol-altinda-1107965215.html
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abd, donald trump, hürmüz boğazı, i̇ran, petrol
abd, donald trump, hürmüz boğazı, i̇ran, petrol
Trump: Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı olarak ilan edeceğim
ABD Başkanı Donald Trump, yakında Hürmüz Boğazı’nı ABD toprağı ilan edeceğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, New York’un Nassau County bölgesinde açıklamalarda bulundu.
Trump, “Çok yakında Hürmüz Boğazı’nı ABD toprağı ilan edeceğim. Esasen zaten öyle” ifadelerini kullandı.
Öte yandan Trump, “Ablukamız var; biz istemediğimiz sürece hiçbir gemi geçemez” dedi.