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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260815/rusya-savunma-bakani-belousov-harekat-bolgesinde-vostok-askeri-grubunu-denetledi-1108029075.html
Rusya Savunma Bakanı Belousov harekat bölgesinde: Vostok Askeri Grubu'nu denetledi
Rusya Savunma Bakanı Belousov harekat bölgesinde: Vostok Askeri Grubu'nu denetledi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, özel askeri harekat bölgesinde Vostok (Doğu) Askeri Grubu'nun karargahını denetleyerek yaz taarruzundaki ilerleyiş... 15.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-15T14:01+0300
2026-08-15T14:01+0300
ukrayna kri̇zi̇
andrey belousov
rusya savunma bakanlığı
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
vostok
özel askeri harekat
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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Savunma Bakanı Andrey Belousov cepheye giderek Vostok Askeri Grubu birliklerinin komuta kademesiyle bir araya geldi. Toplantıda, yaz taarruzu süresince elde edilen başarılar ve askeri faaliyetlerin son durumu masaya yatırıldı.Bakanlığın paylaştığı bilgilere göre, yaz taarruz dönemi boyunca Vostok Askeri Grubu, operasyonlarını başarıyla sürdürdü. Cephedeki en dikkat çekici gelişmeler şu başlıklar altında toplandı:Toprak kazanımları: Yaz taarruzu boyunca toplam 19 yerleşim birimi kontrol altına alındı.İHA'ların etkinliği ve savunma: İHA'ların etkinliğini artırmak amacıyla özel bir analiz merkezi kuruldu. Grup, düşman İHA'larını imha etme kabiliyetlerini aktif olarak genişletiyor.Teknolojik entegrasyon: Tüm yönlerde kesintisiz hava keşif faaliyetleri yürütülürken, birleşik bir radar bilgi ortamının oluşturulmasına yönelik çalışmalar da hız kesmeden devam ediyorZiyaretin sonunda Bakan Belousov, çatışmalarda büyük cesaret ve kahramanlık gösteren askerlere devlet nişanları ve madalyaları takdim etti.
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andrey belousov, rusya savunma bakanlığı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), vostok , özel askeri harekat
andrey belousov, rusya savunma bakanlığı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), vostok , özel askeri harekat

Rusya Savunma Bakanı Belousov harekat bölgesinde: Vostok Askeri Grubu'nu denetledi

14:01 15.08.2026
© Министерство обороны РФ / Multimedya arşivine gidinМинистр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск "Центр"
Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск Центр - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2026
© Министерство обороны РФ
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Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, özel askeri harekat bölgesinde Vostok (Doğu) Askeri Grubu'nun karargahını denetleyerek yaz taarruzundaki ilerleyiş hakkında rapor aldı. Ziyaret sırasında başarılı askerler devlet madalyalarıyla ödüllendirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Savunma Bakanı Andrey Belousov cepheye giderek Vostok Askeri Grubu birliklerinin komuta kademesiyle bir araya geldi.

Toplantıda, yaz taarruzu süresince elde edilen başarılar ve askeri faaliyetlerin son durumu masaya yatırıldı.

Bakanlığın paylaştığı bilgilere göre, yaz taarruz dönemi boyunca Vostok Askeri Grubu, operasyonlarını başarıyla sürdürdü. Cephedeki en dikkat çekici gelişmeler şu başlıklar altında toplandı:

Toprak kazanımları: Yaz taarruzu boyunca toplam 19 yerleşim birimi kontrol altına alındı.

İHA'ların etkinliği ve savunma: İHA'ların etkinliğini artırmak amacıyla özel bir analiz merkezi kuruldu. Grup, düşman İHA'larını imha etme kabiliyetlerini aktif olarak genişletiyor.

Teknolojik entegrasyon: Tüm yönlerde kesintisiz hava keşif faaliyetleri yürütülürken, birleşik bir radar bilgi ortamının oluşturulmasına yönelik çalışmalar da hız kesmeden devam ediyor

Ziyaretin sonunda Bakan Belousov, çatışmalarda büyük cesaret ve kahramanlık gösteren askerlere devlet nişanları ve madalyaları takdim etti.
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