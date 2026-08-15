Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Savunma Bakanı Andrey Belousov cepheye giderek Vostok Askeri Grubu birliklerinin komuta kademesiyle bir araya geldi.



Toplantıda, yaz taarruzu süresince elde edilen başarılar ve askeri faaliyetlerin son durumu masaya yatırıldı.



Bakanlığın paylaştığı bilgilere göre, yaz taarruz dönemi boyunca Vostok Askeri Grubu, operasyonlarını başarıyla sürdürdü. Cephedeki en dikkat çekici gelişmeler şu başlıklar altında toplandı:



Toprak kazanımları: Yaz taarruzu boyunca toplam 19 yerleşim birimi kontrol altına alındı.



İHA'ların etkinliği ve savunma: İHA'ların etkinliğini artırmak amacıyla özel bir analiz merkezi kuruldu. Grup, düşman İHA'larını imha etme kabiliyetlerini aktif olarak genişletiyor.



Teknolojik entegrasyon: Tüm yönlerde kesintisiz hava keşif faaliyetleri yürütülürken, birleşik bir radar bilgi ortamının oluşturulmasına yönelik çalışmalar da hız kesmeden devam ediyor



Ziyaretin sonunda Bakan Belousov, çatışmalarda büyük cesaret ve kahramanlık gösteren askerlere devlet nişanları ve madalyaları takdim etti.