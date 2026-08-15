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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260815/rus-ordusu-zaporojye-bolgesinde-bir-yerlesimi-ele-gecirdi-1108027717.html
Rus ordusu, Zaporojye Bölgesi'nde bir yerleşimi ele geçirdi
Rus ordusu, Zaporojye Bölgesi'nde bir yerleşimi ele geçirdi
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekat kapsamında Ukrayna ve Donbass'taki hedeflere yönelik faaliyetlerini sürdüren Rusya Silahlı Kuvvetleri, Zaporojye Bölgesi'ndeki bir köyü... 15.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-15T12:46+0300
2026-08-15T12:46+0300
ukrayna kri̇zi̇
haberler
zaporojye bölgesi
ukrayna
rusya savunma bakanlığı
rusya
rus ordusu
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Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rus ordusu, Zaporojye Bölgesi'nin Rıbalskoye köyünde kontrolü sağladı.📢Bakanlığın son 24 saatteki gelişmelere ilişkin açıklamasının detayları:🔴1375 Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi🔴1328 İHA imha edildi🔴12 zırhlı araç, 1 çok namlulu roketatar aracı, 8 top ve havan mermisi, 82 askeri araç, 17 Flamingo füzesi, 7 güdümlü hava bombası
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260815/rusyadan-ukraynaya-ihalarla-bombardiman-deniz-unsurlari-imha-edildi-1108024675.html
zaporojye bölgesi
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haberler, zaporojye bölgesi, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, rusya, rus ordusu
haberler, zaporojye bölgesi, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, rusya, rus ordusu

Rus ordusu, Zaporojye Bölgesi'nde bir yerleşimi ele geçirdi

12:46 15.08.2026
© Sputnik / Yevgeniy BiyatovLugansk Halk Cumhuriyeti'nde özel askeri harekat bölgesindeki Rus tank
Lugansk Halk Cumhuriyeti'nde özel askeri harekat bölgesindeki Rus tank - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2026
© Sputnik / Yevgeniy Biyatov
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Özel askeri harekat kapsamında Ukrayna ve Donbass'taki hedeflere yönelik faaliyetlerini sürdüren Rusya Silahlı Kuvvetleri, Zaporojye Bölgesi'ndeki bir köyü düşman güçlerinden temizledi.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rus ordusu, Zaporojye Bölgesi'nin Rıbalskoye köyünde kontrolü sağladı.

📢Bakanlığın son 24 saatteki gelişmelere ilişkin açıklamasının detayları:

🔴1375 Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi

🔴1328 İHA imha edildi

🔴12 zırhlı araç, 1 çok namlulu roketatar aracı, 8 top ve havan mermisi, 82 askeri araç, 17 Flamingo füzesi, 7 güdümlü hava bombası
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