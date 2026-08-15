https://anlatilaninotesi.com.tr/20260815/rus-ordusu-zaporojye-bolgesinde-bir-yerlesimi-ele-gecirdi-1108027717.html
Rus ordusu, Zaporojye Bölgesi'nde bir yerleşimi ele geçirdi
Rus ordusu, Zaporojye Bölgesi'nde bir yerleşimi ele geçirdi
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekat kapsamında Ukrayna ve Donbass'taki hedeflere yönelik faaliyetlerini sürdüren Rusya Silahlı Kuvvetleri, Zaporojye Bölgesi'ndeki bir köyü... 15.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-15T12:46+0300
2026-08-15T12:46+0300
2026-08-15T12:46+0300
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rusya savunma bakanlığı
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Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rus ordusu, Zaporojye Bölgesi'nin Rıbalskoye köyünde kontrolü sağladı.📢Bakanlığın son 24 saatteki gelişmelere ilişkin açıklamasının detayları:🔴1375 Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi🔴1328 İHA imha edildi🔴12 zırhlı araç, 1 çok namlulu roketatar aracı, 8 top ve havan mermisi, 82 askeri araç, 17 Flamingo füzesi, 7 güdümlü hava bombası
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260815/rusyadan-ukraynaya-ihalarla-bombardiman-deniz-unsurlari-imha-edildi-1108024675.html
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haberler, zaporojye bölgesi, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, rusya, rus ordusu
haberler, zaporojye bölgesi, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, rusya, rus ordusu
Rus ordusu, Zaporojye Bölgesi'nde bir yerleşimi ele geçirdi
Özel askeri harekat kapsamında Ukrayna ve Donbass'taki hedeflere yönelik faaliyetlerini sürdüren Rusya Silahlı Kuvvetleri, Zaporojye Bölgesi'ndeki bir köyü düşman güçlerinden temizledi.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rus ordusu, Zaporojye Bölgesi'nin Rıbalskoye köyünde kontrolü sağladı.
📢Bakanlığın son 24 saatteki gelişmelere ilişkin açıklamasının detayları:
🔴1375 Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi
🔴1328 İHA imha edildi
🔴12 zırhlı araç, 1 çok namlulu roketatar aracı, 8 top ve havan mermisi, 82 askeri araç, 17 Flamingo füzesi, 7 güdümlü hava bombası