https://anlatilaninotesi.com.tr/20260815/rus-ordusu-zaporojye-bolgesinde-bir-yerlesimi-ele-gecirdi-1108027717.html

Rus ordusu, Zaporojye Bölgesi'nde bir yerleşimi ele geçirdi

Rus ordusu, Zaporojye Bölgesi'nde bir yerleşimi ele geçirdi

Sputnik Türkiye

Özel askeri harekat kapsamında Ukrayna ve Donbass'taki hedeflere yönelik faaliyetlerini sürdüren Rusya Silahlı Kuvvetleri, Zaporojye Bölgesi'ndeki bir köyü... 15.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-15T12:46+0300

2026-08-15T12:46+0300

2026-08-15T12:46+0300

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rusya

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Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rus ordusu, Zaporojye Bölgesi'nin Rıbalskoye köyünde kontrolü sağladı.📢Bakanlığın son 24 saatteki gelişmelere ilişkin açıklamasının detayları:🔴1375 Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi🔴1328 İHA imha edildi🔴12 zırhlı araç, 1 çok namlulu roketatar aracı, 8 top ve havan mermisi, 82 askeri araç, 17 Flamingo füzesi, 7 güdümlü hava bombası

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260815/rusyadan-ukraynaya-ihalarla-bombardiman-deniz-unsurlari-imha-edildi-1108024675.html

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