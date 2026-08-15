https://anlatilaninotesi.com.tr/20260815/romadaki-kuraklik-2-bin-yillik-tarihi-gun-yuzune-cikardi-neron-koprusu-yeniden-ortaya-cikti-1108027379.html

Roma'daki kuraklık 2 bin yıllık tarihi gün yüzüne çıkardı: Neron Köprüsü yeniden ortaya çıktı

Roma'daki kuraklık 2 bin yıllık tarihi gün yüzüne çıkardı: Neron Köprüsü yeniden ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

İtalya'nın başkenti Roma'da aşırı sıcaklar ve uzun süren kuraklık nedeniyle Tiber Nehri'nin su seviyesi ciddi ölçüde düşerken, normalde sular altında kalan... 15.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-15T12:21+0300

2026-08-15T12:21+0300

2026-08-15T12:21+0300

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Roma'nın merkezinden geçen Tiber Nehri'nde su seviyesi, uzun süren yağışsız dönem ve yüksek sıcaklıkların etkisiyle önemli ölçüde geriledi. Roma Sivil Savunma Koordinatörü Giovanni Giganti, nehrin debisinin saniyede 80 metreküpün altına düştüğünü ve bunun yılın bu dönemi için ulusal ortalamanın yaklaşık yarısına denk geldiğini belirtti.Giganti, kış aylarında yağışların görece bol olmasına rağmen sonrasında yaşanan uzun kurak dönemlerin ciddi bir su krizine yol açtığını söyledi.2 bin yıllık köprü yeniden ortaya çıktıTiber Nehri'nin sularının çekilmesiyle, normal şartlarda tamamen su altında kalan Neron Köprüsü'nün taş blokları yeniden görünür hale geldi.Pons Neronianus olarak bilinen köprünün, tarihçilere göre Roma İmparatoru Caligula döneminde, yaklaşık MS 39 yılında bir zafer anıtı olarak inşa edildiği düşünülüyor. Yapı, Caligula'nın yeğeni Neron'un MS 54-68 yılları arasındaki hükümdarlığı nedeniyle "Neron Köprüsü" adıyla anılıyor.Antik dönemde köprü, günümüzde İspanyol Merdivenleri, Popolo Meydanı ve Via Condotti çevresinin bulunduğu Campus Martius bölgesini, Vatikan'ın bulunduğu ve Aziz Petrus Bazilikası'nın yükseldiği bölgeye bağlıyordu.Arkeologlara nadir inceleme fırsatıKöprünün kalıntıları özellikle Vatikan yakınlarındaki Castel Sant'Angelo'ya ulaşan Melekler Köprüsü çevresinden görülebiliyor. Kalıntıların büyük bölümünün su yüzüne çıkması, arkeologlara yapının normalde erişilemeyen bölümlerini incelemek için nadir bir fırsat sundu.Neron Köprüsü'nün kalıntıları daha önce de benzer bir kuraklık yaşanan 2022 yılında Tiber'in sularının çekilmesiyle görünür hale gelmişti.Kuraklık, köprünün yanı sıra nehir yatağındaki çeşitli atıkları da ortaya çıkardı. Suların çekilmesiyle elektrikli bisiklet ve scooterlar, buzdolapları ve hatta bir otomobil de nehir yatağında görüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260815/endonezyadaki-77-buyuklugundeki-depremden-goruntuler-1108025667.html

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