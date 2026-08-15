https://anlatilaninotesi.com.tr/20260815/endonezyadaki-77-buyuklugundeki-depremden-goruntuler-1108025667.html

Endonezya'daki 7.7 büyüklüğündeki depremden görüntüler

Endonezya'daki 7.7 büyüklüğündeki depremden görüntüler

Sputnik Türkiye

Endonezya’nın Flores bölgesi açıklarında 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 10 kilometre derinlikte kaydedilen depremin ardından 5,6 ile 6,1 büyüklüğünde... 15.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-15T11:42+0300

2026-08-15T11:42+0300

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abd

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Endonezya’da 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Endonezya’nın Flores bölgesinin 68 kilometre kuzeybatısı olduğunu açıkladı.USGS verilerine göre 7,7 büyüklüğündeki deprem, yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Ana depremin ardından bölgede 5,6 ile 6,1 büyüklüğünde artçı sarsıntılar kaydedilirken, tsunami riskine ilişkin uyarılar yapıldı. Öte yandan, depremin yarattığı yıkımın görüntüleri de ortaya çıktı.Depremde 38 kişi hayatını kaybettiSon verilere göre, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 38’e yükseldiği bildirildi.Depremin ardından bölgede hasar tespit çalışmalarına ilişkin ilk veriler de açıklandı.74 ev hasar gördüBNPB’nin açıklamasına göre deprem nedeniyle 54 ev ağır, 9 ev orta ve 11 ev hafif hasar aldı. Böylece ilk belirlemelere göre toplam 74 evde hasar meydana geldi.Bazı kamu binalarının da deprem sonrasında kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.5,6 ile 6,1 büyüklüğünde artçı depremler7,7 büyüklüğündeki depremin ardından aynı bölgede 5,6 ile 6,1 büyüklüğünde artçı sarsıntılar kaydedildi.

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