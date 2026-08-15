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Endonezya'daki 7.7 büyüklüğündeki depremden görüntüler
Endonezya'daki 7.7 büyüklüğündeki depremden görüntüler
Sputnik Türkiye
Endonezya’nın Flores bölgesi açıklarında 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 10 kilometre derinlikte kaydedilen depremin ardından 5,6 ile 6,1 büyüklüğünde... 15.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-15T11:42+0300
2026-08-15T11:55+0300
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Endonezya’da 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Endonezya’nın Flores bölgesinin 68 kilometre kuzeybatısı olduğunu açıkladı.USGS verilerine göre 7,7 büyüklüğündeki deprem, yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Ana depremin ardından bölgede 5,6 ile 6,1 büyüklüğünde artçı sarsıntılar kaydedilirken, tsunami riskine ilişkin uyarılar yapıldı. Öte yandan, depremin yarattığı yıkımın görüntüleri de ortaya çıktı.Depremde 38 kişi hayatını kaybettiSon verilere göre, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 38’e yükseldiği bildirildi.Depremin ardından bölgede hasar tespit çalışmalarına ilişkin ilk veriler de açıklandı.74 ev hasar gördüBNPB’nin açıklamasına göre deprem nedeniyle 54 ev ağır, 9 ev orta ve 11 ev hafif hasar aldı. Böylece ilk belirlemelere göre toplam 74 evde hasar meydana geldi.Bazı kamu binalarının da deprem sonrasında kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.5,6 ile 6,1 büyüklüğünde artçı depremler7,7 büyüklüğündeki depremin ardından aynı bölgede 5,6 ile 6,1 büyüklüğünde artçı sarsıntılar kaydedildi.
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deprem, endonezya, abd
deprem, endonezya, abd

Endonezya'daki 7.7 büyüklüğündeki depremden görüntüler

11:42 15.08.2026 (güncellendi: 11:55 15.08.2026)
© AP Photo / Muhammad Nur Endonezya'da 7,7 büyüklüğünde deprem
 Endonezya'da 7,7 büyüklüğünde deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2026
© AP Photo / Muhammad Nur
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Endonezya’nın Flores bölgesi açıklarında 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 10 kilometre derinlikte kaydedilen depremin ardından 5,6 ile 6,1 büyüklüğünde artçı sarsıntılar yaşanırken tsunami riskine ilişkin uyarılar yapıldı. Depremde 38 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Endonezya’da 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Endonezya’nın Flores bölgesinin 68 kilometre kuzeybatısı olduğunu açıkladı.
© AP Photo / Muhammad NurEndonezya'daki 7.7 büyüklüğündeki depremden görüntüler
Endonezya'daki 7.7 büyüklüğündeki depremden görüntüler - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2026
Endonezya'daki 7.7 büyüklüğündeki depremden görüntüler
© AP Photo / Muhammad Nur
USGS verilerine göre 7,7 büyüklüğündeki deprem, yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Ana depremin ardından bölgede 5,6 ile 6,1 büyüklüğünde artçı sarsıntılar kaydedilirken, tsunami riskine ilişkin uyarılar yapıldı. Öte yandan, depremin yarattığı yıkımın görüntüleri de ortaya çıktı.

Depremde 38 kişi hayatını kaybetti

Son verilere göre, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 38’e yükseldiği bildirildi.
© AP Photo / KurniawanEndonezya'daki 7.7 büyüklüğündeki depremden görüntüler
Endonezya'daki 7.7 büyüklüğündeki depremden görüntüler - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2026
Endonezya'daki 7.7 büyüklüğündeki depremden görüntüler
© AP Photo / Kurniawan
Depremin ardından bölgede hasar tespit çalışmalarına ilişkin ilk veriler de açıklandı.

74 ev hasar gördü

BNPB’nin açıklamasına göre deprem nedeniyle 54 ev ağır, 9 ev orta ve 11 ev hafif hasar aldı. Böylece ilk belirlemelere göre toplam 74 evde hasar meydana geldi.
Bazı kamu binalarının da deprem sonrasında kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.

5,6 ile 6,1 büyüklüğünde artçı depremler

7,7 büyüklüğündeki depremin ardından aynı bölgede 5,6 ile 6,1 büyüklüğünde artçı sarsıntılar kaydedildi.
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