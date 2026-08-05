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Tel Aviv Belediye Başkan Yardımcısı, New York Belediye Başkanı Mamdani'yi ringe davet etti: 'Sen ve ben, yüz yüze'
Tel Aviv Belediye Başkan Yardımcısı, New York Belediye Başkanı Mamdani'yi ringe davet etti: 'Sen ve ben, yüz yüze'
Sputnik Türkiye
Tel Aviv Belediye Başkan Yardımcısı Guy Avner, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'yi 'ideolojik anlaşmazlıklarını' ringde çözmeye davet etti. Sosyal... 05.08.2026, Sputnik Türkiye
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Tel Aviv Belediye Başkan Yardımcısı Guy Avner, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'ye sosyal medya üzerinden yayımladığı video mesajla boks maçı teklifinde bulundu.Avner, Gazze'de işlediği savaş suçları nedeniyle İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Lahey'de yargılanması gerektiğini savunan Mamdani ile "ideolojik anlaşmazlıklarını" ringde çözmek istediğini söyledi.Kendisinin Tel Aviv Belediye Başkan Yardımcısı olarak Mamdani'nin karşısında "ringde dimdik duracağını" ifade eden Avner, "Amerika'yı seviyorum, New York'u seviyorum ama sen, Mamdani, sen felaketsin" dedi.Mamdani'ye doğrudan seslenen Avner, "Senin peşindeyim. Kaçacak yer yok, saklanacak yer yok. Artık zamanı geldi. Sen ve ben, yüz yüze. Hadi bakalım" ifadeleriyle meydan okudu.Karşılaşmanın Tel Aviv'de yapılmasını öneren Avner, Mamdani'nin Netanyahu hakkındaki açıklamalarına gönderme yaparak, "Maçı Tel Aviv'de yapabiliriz. Merak etme, tutuklanmazsın" ifadelerini kullandı. Avner ayrıca, bilet satışları ve yayın haklarından elde edilecek tüm gelirin Mamdani'nin belirleyeceği bir hayır kurumuna bağışlanabileceğini söyledi.Mamdani'nin Netanyahu açıklamalarıMamdani, Netanyahu'nun eylülde düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları için New York'a gelmesi halinde Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) tutuklama kararının uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin, "New York şehir yasalarının bize tanıdığı yetkiler çerçevesinde hareket edeceğiz ancak bu amaçla kendi yasalarımızı yazmayacağız" açıklamasını yapmıştı.New York Belediye Başkanı ayrıca, "Netanyahu'nun yerinin Lahey olduğunu düşünüyorum. O, UCM tarafından suçlanmış bir savaş suçlusu" ifadelerini kullanmıştı.Netanyahu ise bu açıklamalara tepki göstererek Mamdani'yi "Orta Doğu'daki tek demokrasi olan Yahudi devletinin liderine saldırmakla" suçlamış ve UCM'nin ABD ile İsrail vatandaşları üzerinde yargı yetkisi bulunmadığını savunmuştu.Uluslararası Ceza Mahkemesi, 21 Kasım 2024'te Gazze'de işlendiği iddia edilen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar gerekçesiyle Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/mamdaniden-netanyahu-aciklamasi-tutuklama-yetkimiz-yok-federal-hukumet-harekete-gecmeli-1107453232.html
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new york, tel aviv, gazze, uluslararası ceza mahkemesi (ucm)
new york, tel aviv, gazze, uluslararası ceza mahkemesi (ucm)
Tel Aviv Belediye Başkan Yardımcısı, New York Belediye Başkanı Mamdani'yi ringe davet etti: 'Sen ve ben, yüz yüze'
Tel Aviv Belediye Başkan Yardımcısı Guy Avner, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'yi 'ideolojik anlaşmazlıklarını' ringde çözmeye davet etti. Sosyal medya üzerinden yayımladığı videoda Mamdani'ye seslenen Avner, karşılaşmanın Tel Aviv'de yapılmasını önerdi.
Tel Aviv Belediye Başkan Yardımcısı Guy Avner, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'ye sosyal medya üzerinden yayımladığı video mesajla boks maçı teklifinde bulundu.
Avner, Gazze'de işlediği savaş suçları nedeniyle İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Lahey'de yargılanması gerektiğini savunan Mamdani ile "ideolojik anlaşmazlıklarını" ringde çözmek istediğini söyledi.
Kendisinin Tel Aviv Belediye Başkan Yardımcısı olarak Mamdani'nin karşısında "ringde dimdik duracağını" ifade eden Avner, "Amerika'yı seviyorum, New York'u seviyorum ama sen, Mamdani, sen felaketsin" dedi.
Mamdani'ye doğrudan seslenen Avner, "Senin peşindeyim. Kaçacak yer yok, saklanacak yer yok. Artık zamanı geldi. Sen ve ben, yüz yüze. Hadi bakalım" ifadeleriyle meydan okudu.
Karşılaşmanın Tel Aviv'de yapılmasını öneren Avner, Mamdani'nin Netanyahu hakkındaki açıklamalarına gönderme yaparak, "Maçı Tel Aviv'de yapabiliriz. Merak etme, tutuklanmazsın" ifadelerini kullandı. Avner ayrıca, bilet satışları ve yayın haklarından elde edilecek tüm gelirin Mamdani'nin belirleyeceği bir hayır kurumuna bağışlanabileceğini söyledi.
Mamdani'nin Netanyahu açıklamaları
Mamdani, Netanyahu'nun eylülde düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları için New York'a gelmesi halinde Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) tutuklama kararının uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin, "New York şehir yasalarının bize tanıdığı yetkiler çerçevesinde hareket edeceğiz ancak bu amaçla kendi yasalarımızı yazmayacağız" açıklamasını yapmıştı.
New York Belediye Başkanı ayrıca, "Netanyahu'nun yerinin Lahey olduğunu düşünüyorum. O, UCM tarafından suçlanmış bir savaş suçlusu" ifadelerini kullanmıştı.
Netanyahu ise bu açıklamalara tepki göstererek Mamdani'yi "Orta Doğu'daki tek demokrasi olan Yahudi devletinin liderine saldırmakla" suçlamış ve UCM'nin ABD ile İsrail vatandaşları üzerinde yargı yetkisi bulunmadığını savunmuştu.
Uluslararası Ceza Mahkemesi, 21 Kasım 2024'te Gazze'de işlendiği iddia edilen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar gerekçesiyle Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.