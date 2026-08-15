https://anlatilaninotesi.com.tr/20260815/putinden-kime-kurtulus-gunu-mesaji-kuzey-koreli-vatanseverler-ile-kizil-ordu-askerlerinin-1108025226.html

Putin'den Kim'e Kurtuluş Günü mesajı: 'Kuzey Koreli vatanseverler ile Kızıl Ordu askerlerinin cesaretinin simgesi'

Putin'den Kim'e Kurtuluş Günü mesajı: 'Kuzey Koreli vatanseverler ile Kızıl Ordu askerlerinin cesaretinin simgesi'

Sputnik Türkiye

Kuzey Koreli mevkidaşı Kim'i tebrik eden Putin, iki ülke ilişkilerinin benzeri görülmemiş bir düzeye ulaştığını belirterek ortak çalışmalara devam edeceklerine... 15.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-15T10:48+0300

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2026-08-15T10:48+0300

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kim jong-un

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kızıl ordu

kuzey kore

vladimir putin

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore'nin Kurtuluş Günü vesilesiyle Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a tebrik telgrafı gönderdi.Kremlin'den paylaşılan mesaja göre Putin, bu özel günün ülkeyi Japon sömürge baskısından kurtarmak için omuz omuza savaşan Kuzey Koreli vatanseverler ile Kızıl Ordu askerlerinin cesaretinin simgesi olduğunu vurguladı. Dayanışma ruhunun iki ülke arasındaki dostane komşuluk ilişkilerinin temelini attığını ifade eden Rus lider, Moskova ile Pyongyang arasındaki ilişkilerin eşi benzeri görülmemiş derecede yüksek bir kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine çıktığını kaydetti.İki devletin her alanda aktif işbirliği yürüttüğünü ve bölgesel güvenlik ile istikrarı sağlamak amacıyla çabalarını koordine ettiğini aktaran Putin, ikili ve uluslararası gündemdeki güncel konularda ortak çalışmalara devam edeceklerine olan inancını dile getirdi. Putin mesajında, daha adil, gerçekten demokratik bir dünya düzeni kurma hedefi doğrultusunda çalışmayı sürdüreceklerini belirterek Kim'e sağlık ve başarı, Kuzey Kore vatandaşlarına ise mutluluk ve refah temennilerini gönderdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260815/rusyadan-ukraynaya-ihalarla-bombardiman-deniz-unsurlari-imha-edildi-1108024675.html

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kim jong-un, moskova, pyongyang, kızıl ordu, kuzey kore, vladimir putin, rusya