Putin'den Kim'e Kurtuluş Günü mesajı: 'Kuzey Koreli vatanseverler ile Kızıl Ordu askerlerinin cesaretinin simgesi'
© Sputnik / Гавриил ГригоровRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un
© Sputnik / Гавриил Григоров
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Kuzey Koreli mevkidaşı Kim'i tebrik eden Putin, iki ülke ilişkilerinin benzeri görülmemiş bir düzeye ulaştığını belirterek ortak çalışmalara devam edeceklerine inandığını vurguladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore'nin Kurtuluş Günü vesilesiyle Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a tebrik telgrafı gönderdi.
Kremlin'den paylaşılan mesaja göre Putin, bu özel günün ülkeyi Japon sömürge baskısından kurtarmak için omuz omuza savaşan Kuzey Koreli vatanseverler ile Kızıl Ordu askerlerinin cesaretinin simgesi olduğunu vurguladı.
Dayanışma ruhunun iki ülke arasındaki dostane komşuluk ilişkilerinin temelini attığını ifade eden Rus lider, Moskova ile Pyongyang arasındaki ilişkilerin eşi benzeri görülmemiş derecede yüksek bir kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine çıktığını kaydetti.
İki devletin her alanda aktif işbirliği yürüttüğünü ve bölgesel güvenlik ile istikrarı sağlamak amacıyla çabalarını koordine ettiğini aktaran Putin, ikili ve uluslararası gündemdeki güncel konularda ortak çalışmalara devam edeceklerine olan inancını dile getirdi.
Putin mesajında, daha adil, gerçekten demokratik bir dünya düzeni kurma hedefi doğrultusunda çalışmayı sürdüreceklerini belirterek Kim'e sağlık ve başarı, Kuzey Kore vatandaşlarına ise mutluluk ve refah temennilerini gönderdi.
Kremlin'den paylaşılan mesaja göre Putin, bu özel günün ülkeyi Japon sömürge baskısından kurtarmak için omuz omuza savaşan Kuzey Koreli vatanseverler ile Kızıl Ordu askerlerinin cesaretinin simgesi olduğunu vurguladı.
Dayanışma ruhunun iki ülke arasındaki dostane komşuluk ilişkilerinin temelini attığını ifade eden Rus lider, Moskova ile Pyongyang arasındaki ilişkilerin eşi benzeri görülmemiş derecede yüksek bir kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine çıktığını kaydetti.
İki devletin her alanda aktif işbirliği yürüttüğünü ve bölgesel güvenlik ile istikrarı sağlamak amacıyla çabalarını koordine ettiğini aktaran Putin, ikili ve uluslararası gündemdeki güncel konularda ortak çalışmalara devam edeceklerine olan inancını dile getirdi.
Putin mesajında, daha adil, gerçekten demokratik bir dünya düzeni kurma hedefi doğrultusunda çalışmayı sürdüreceklerini belirterek Kim'e sağlık ve başarı, Kuzey Kore vatandaşlarına ise mutluluk ve refah temennilerini gönderdi.