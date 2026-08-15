Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260815/putinden-kime-kurtulus-gunu-mesaji-kuzey-koreli-vatanseverler-ile-kizil-ordu-askerlerinin-1108025226.html
Putin'den Kim'e Kurtuluş Günü mesajı: 'Kuzey Koreli vatanseverler ile Kızıl Ordu askerlerinin cesaretinin simgesi'
Putin'den Kim'e Kurtuluş Günü mesajı: 'Kuzey Koreli vatanseverler ile Kızıl Ordu askerlerinin cesaretinin simgesi'
Sputnik Türkiye
Kuzey Koreli mevkidaşı Kim'i tebrik eden Putin, iki ülke ilişkilerinin benzeri görülmemiş bir düzeye ulaştığını belirterek ortak çalışmalara devam edeceklerine... 15.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-15T10:48+0300
2026-08-15T10:48+0300
dünya
kim jong-un
moskova
pyongyang
kızıl ordu
kuzey kore
vladimir putin
rusya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/13/1084996552_0:0:2924:1645_1920x0_80_0_0_58e028b942137b7f97d5864b138b370c.jpg
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore'nin Kurtuluş Günü vesilesiyle Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a tebrik telgrafı gönderdi.Kremlin'den paylaşılan mesaja göre Putin, bu özel günün ülkeyi Japon sömürge baskısından kurtarmak için omuz omuza savaşan Kuzey Koreli vatanseverler ile Kızıl Ordu askerlerinin cesaretinin simgesi olduğunu vurguladı. Dayanışma ruhunun iki ülke arasındaki dostane komşuluk ilişkilerinin temelini attığını ifade eden Rus lider, Moskova ile Pyongyang arasındaki ilişkilerin eşi benzeri görülmemiş derecede yüksek bir kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine çıktığını kaydetti.İki devletin her alanda aktif işbirliği yürüttüğünü ve bölgesel güvenlik ile istikrarı sağlamak amacıyla çabalarını koordine ettiğini aktaran Putin, ikili ve uluslararası gündemdeki güncel konularda ortak çalışmalara devam edeceklerine olan inancını dile getirdi. Putin mesajında, daha adil, gerçekten demokratik bir dünya düzeni kurma hedefi doğrultusunda çalışmayı sürdüreceklerini belirterek Kim'e sağlık ve başarı, Kuzey Kore vatandaşlarına ise mutluluk ve refah temennilerini gönderdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260815/rusyadan-ukraynaya-ihalarla-bombardiman-deniz-unsurlari-imha-edildi-1108024675.html
moskova
pyongyang
kuzey kore
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/13/1084996552_141:0:2740:1949_1920x0_80_0_0_9c15c67e34293749d8a23c42cdc380e4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kim jong-un, moskova, pyongyang, kızıl ordu, kuzey kore, vladimir putin, rusya
kim jong-un, moskova, pyongyang, kızıl ordu, kuzey kore, vladimir putin, rusya

Putin'den Kim'e Kurtuluş Günü mesajı: 'Kuzey Koreli vatanseverler ile Kızıl Ordu askerlerinin cesaretinin simgesi'

10:48 15.08.2026
© Sputnik / Гавриил ГригоровRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2026
© Sputnik / Гавриил Григоров
Abone ol
Kuzey Koreli mevkidaşı Kim'i tebrik eden Putin, iki ülke ilişkilerinin benzeri görülmemiş bir düzeye ulaştığını belirterek ortak çalışmalara devam edeceklerine inandığını vurguladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore'nin Kurtuluş Günü vesilesiyle Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a tebrik telgrafı gönderdi.

Kremlin'den paylaşılan mesaja göre Putin, bu özel günün ülkeyi Japon sömürge baskısından kurtarmak için omuz omuza savaşan Kuzey Koreli vatanseverler ile Kızıl Ordu askerlerinin cesaretinin simgesi olduğunu vurguladı.

Dayanışma ruhunun iki ülke arasındaki dostane komşuluk ilişkilerinin temelini attığını ifade eden Rus lider, Moskova ile Pyongyang arasındaki ilişkilerin eşi benzeri görülmemiş derecede yüksek bir kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine çıktığını kaydetti.

İki devletin her alanda aktif işbirliği yürüttüğünü ve bölgesel güvenlik ile istikrarı sağlamak amacıyla çabalarını koordine ettiğini aktaran Putin, ikili ve uluslararası gündemdeki güncel konularda ortak çalışmalara devam edeceklerine olan inancını dile getirdi.

Putin mesajında, daha adil, gerçekten demokratik bir dünya düzeni kurma hedefi doğrultusunda çalışmayı sürdüreceklerini belirterek Kim'e sağlık ve başarı, Kuzey Kore vatandaşlarına ise mutluluk ve refah temennilerini gönderdi.
Вид на порт с морского вокзала в Одессе. Архивное фото - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rusya'dan Ukrayna'ya İHA'larla bombardıman: Deniz unsurları imha edildi
09:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала