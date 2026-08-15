https://anlatilaninotesi.com.tr/20260815/prof-tagil-uyardi-akdenizde-biriken-rekor-isi-sonbaharda-sira-disi-hava-olaylarini-artirabilir-1108033701.html

Prof. Tağıl uyardı: 'Akdeniz'de biriken rekor ısı, sonbaharda sıra dışı hava olaylarını artırabilir'

Prof. Tağıl uyardı: 'Akdeniz'de biriken rekor ısı, sonbaharda sıra dışı hava olaylarını artırabilir'

Sputnik Türkiye

İzmir Bakırçay Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tağıl, Akdeniz'de son yıllarda art arda kırılan deniz yüzeyi sıcaklığı rekorlarının... 15.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-15T22:04+0300

2026-08-15T22:04+0300

2026-08-15T22:04+0300

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çevre

şermin tağıl

akdeniz

türkiye

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İzmir Bakırçay Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şermin Tağıl deniz yüzeyi sıcaklığının atmosferle deniz arasındaki ısı ve nem alışverişini belirleyen en önemli değişkenlerden biri olduğunu, bu nedenle iklim sisteminin mevcut durumunu anlamada kritik öneme sahip olduğunu söyledi.Akdeniz'de dikkati çeken unsurun yalnızca yüksek hava sıcaklıkları olmadığını vurgulayan Tağıl, "Asıl önemli olan, denizin olağanüstü miktarda ısı depolamış olması. Denizde biriken bu enerji, atmosferi besleyen temel kaynaklardan biri" dedi.Tağıl, 2026'nın ilk yarısında Akdeniz genelinde deniz yüzeyi sıcaklıklarının uzun yıllar ortalamasının oldukça üzerinde seyrettiğini belirterek şunları kaydetti:'Akdeniz tarihinde görülmemiş sıcaklıklara ulaştı'Akdeniz'deki olağanüstü sıcaklıkların tek bir yıla özgü olmadığını ifade eden Tağıl, son yıllarda denizel sıcak hava dalgalarının hem daha sık hem de daha uzun süre etkili olduğuna dikkati çekti.Şermin Tağıl, 2023 yılından bu yana hem okyanuslarda hem de Akdeniz'de deniz yüzeyi sıcaklıklarının sürekli rekor seviyelerde seyrettiğini dile getirerek "Özellikle bu yıl temmuz ve ağustosun ilk yarısında Akdeniz tarihinde görülmemiş sıcaklıklara ulaştı. Bu tablo, denizin geçmiş yıllardan biriktirdiği ısının üzerine yeni ısı eklenmeye devam ettiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.Pasifik Okyanusu'nda gelişmesi beklenen "güçlü El Nino"nun da küresel iklim açısından önemli bir sinyal olduğuna işaret eden Tağıl, şöyle devam etti:Çok güçlü bir El Nino gelişmesi halinde kutup girdabının zayıflamasını ve parçalanmasını destekleyebilecek atmosferik süreçlerin öne çıkabileceğini aktaran Tağıl, "Bu durum kış aylarında kuzey enlemlerinden gelen hava akımlarının daha etkili olmasına katkı sağlayabilir. Ancak bunu doğrudan 'Türkiye çok karlı bir kış yaşayacak' şeklinde yorumlamak bilimsel olarak doğru değil. Atmosfer çok değişken bir sistem. Bununla birlikte bazı iklim projeksiyonları kutup girdabının parçalanma olasılığının artabileceğine işaret ediyor" değerlendirmesinde bulundu.'Asıl dikkat edilmesi gereken dönem sonbahar'Yaz boyunca Akdeniz'de depolanan olağanüstü ısının sonbahar açısından önemli bir erken uyarı niteliği taşıdığına dikkati çeken Tağıl, deniz sıcaklıklarının yüksek seyretmesinin kıyı bölgelerinde gecelerin daha sıcak geçmesine, tropikal gece sayısının artmasına ve sıcak hava dalgalarının etkisinin uzamasına katkı sağlayabileceğini söyledi.Tağıl, asıl riskin ise sonbaharda ortaya çıkabileceğini vurgulayarak "Eğer bu yüksek deniz sıcaklıkları sonbahara taşınır ve uygun atmosferik koşullarla birleşirse, şiddetli sağanakları, aşırı yağışları, ani sel ve taşkınları ile kuvvetli fırtınaları besleyebilecek ilave enerji ve nem sağlayabilir. Özellikle ekim ve kasım aylarında bu risk daha belirgin hale gelebilir" dedi.Akdeniz'de zaman zaman görülen ve 'medicane' olarak adlandırılan, bazı özellikleri tropikal siklonlara benzeyen sistemlerin gelişmesi açısından sıcak denizlerin önemli bir unsur olduğunu belirten Tağıl, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260815/haftalarca-tartismalarin-odagindaydi-41-yasindaki-cambridge-profesoru-olu-bulundu-1108032094.html

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