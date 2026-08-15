https://anlatilaninotesi.com.tr/20260815/arakci-abd-ile-muzakere-konusunda-henuz-bir-karar-almadik-1108022275.html

Arakçi: ABD ile müzakere konusunda henüz bir karar almadık

Arakçi: ABD ile müzakere konusunda henüz bir karar almadık

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile müzakerelere yeniden başlama konusunda henüz bir karar alınmadığını açıkladı. Arakçi, Hürmüz Boğazı'nın açılmasının... 15.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-15T03:36+0300

2026-08-15T03:36+0300

2026-08-15T03:36+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abd

abbas arakçi

i̇ran

katar

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile müzakerelerin yeniden başlatılması konusunda henüz karar vermediklerini belirtti.Arakçi, 17 Haziran'da İran-ABD arasında imzalanan mutabakatta belirtilenin bir "ateşkes" değil, 'savaşın sonu' olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

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