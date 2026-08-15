https://anlatilaninotesi.com.tr/20260815/arakci-abd-ile-muzakere-konusunda-henuz-bir-karar-almadik-1108022275.html
Arakçi: ABD ile müzakere konusunda henüz bir karar almadık
Arakçi: ABD ile müzakere konusunda henüz bir karar almadık
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile müzakerelere yeniden başlama konusunda henüz bir karar alınmadığını açıkladı. Arakçi, Hürmüz Boğazı'nın açılmasının... 15.08.2026, Sputnik Türkiye
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abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
abbas arakçi
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile müzakerelerin yeniden başlatılması konusunda henüz karar vermediklerini belirtti.Arakçi, 17 Haziran'da İran-ABD arasında imzalanan mutabakatta belirtilenin bir "ateşkes" değil, 'savaşın sonu' olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/trump-hurmuz-bogazini-abd-topragi-olarak-ilan-edecegim-1108020430.html
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abd, abbas arakçi, i̇ran, katar
abd, abbas arakçi, i̇ran, katar
Arakçi: ABD ile müzakere konusunda henüz bir karar almadık
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile müzakerelere yeniden başlama konusunda henüz bir karar alınmadığını açıkladı. Arakçi, Hürmüz Boğazı'nın açılmasının ise ABD'nin yerine getirmesi gereken koşullara bağlı olduğunu söyledi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile müzakerelerin yeniden başlatılması konusunda henüz karar vermediklerini belirtti.
Arakçi, 17 Haziran'da İran-ABD arasında imzalanan mutabakatta belirtilenin bir "ateşkes" değil, 'savaşın sonu' olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:
ABD mutabakat zaptını ihlal etti ve çatışmaların yeniden başladığına şahit olduk ancak şimdi uzatılması gereken bir ateşkes yok. Aksine, savaşın sonu gelmişti ve bu savaş şimdi yeni bir durum kazandı
Katar ve Pakistan, aracı olarak sadece mesaj alışverişinde bulunuyor ve temas halindeler ancak bu müzakere anlamına gelmiyor. ABD ile müzakerelere yeniden başlama konusunda henüz bir karar almadık
Güzergah belirlendikten sonra dahi boğazın açılması ABD'nin uyması gereken diğer koşulların yerine getirilmesine bağlıdır