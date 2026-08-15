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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260815/arakci-abd-ile-muzakere-konusunda-henuz-bir-karar-almadik-1108022275.html
Arakçi: ABD ile müzakere konusunda henüz bir karar almadık
Arakçi: ABD ile müzakere konusunda henüz bir karar almadık
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile müzakerelere yeniden başlama konusunda henüz bir karar alınmadığını açıkladı. Arakçi, Hürmüz Boğazı'nın açılmasının... 15.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-15T03:36+0300
2026-08-15T03:36+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
abbas arakçi
i̇ran
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile müzakerelerin yeniden başlatılması konusunda henüz karar vermediklerini belirtti.Arakçi, 17 Haziran'da İran-ABD arasında imzalanan mutabakatta belirtilenin bir "ateşkes" değil, 'savaşın sonu' olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/trump-hurmuz-bogazini-abd-topragi-olarak-ilan-edecegim-1108020430.html
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abd, abbas arakçi, i̇ran, katar
abd, abbas arakçi, i̇ran, katar

Arakçi: ABD ile müzakere konusunda henüz bir karar almadık

03:36 15.08.2026
© AP Photo / Manish SwarupAbbas Arakçi
Abbas Arakçi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2026
© AP Photo / Manish Swarup
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile müzakerelere yeniden başlama konusunda henüz bir karar alınmadığını açıkladı. Arakçi, Hürmüz Boğazı'nın açılmasının ise ABD'nin yerine getirmesi gereken koşullara bağlı olduğunu söyledi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile müzakerelerin yeniden başlatılması konusunda henüz karar vermediklerini belirtti.
Arakçi, 17 Haziran'da İran-ABD arasında imzalanan mutabakatta belirtilenin bir "ateşkes" değil, 'savaşın sonu' olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:
ABD mutabakat zaptını ihlal etti ve çatışmaların yeniden başladığına şahit olduk ancak şimdi uzatılması gereken bir ateşkes yok. Aksine, savaşın sonu gelmişti ve bu savaş şimdi yeni bir durum kazandı
Katar ve Pakistan, aracı olarak sadece mesaj alışverişinde bulunuyor ve temas halindeler ancak bu müzakere anlamına gelmiyor. ABD ile müzakerelere yeniden başlama konusunda henüz bir karar almadık
Güzergah belirlendikten sonra dahi boğazın açılması ABD'nin uyması gereken diğer koşulların yerine getirilmesine bağlıdır
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2026
DÜNYA
Trump: Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı olarak ilan edeceğim
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