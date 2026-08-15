https://anlatilaninotesi.com.tr/20260815/okullar-acilmadan-servis-tartismasi-basladi-velilerden-ucret-tepkisi-1108024395.html

Okullar açılmadan servis tartışması başladı: Velilerden ücret tepkisi

Okullar açılmadan servis tartışması başladı: Velilerden ücret tepkisi

Sputnik Türkiye

2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okul servis ücretleri birçok şehirde yüzde 20 ile 35 arasında arttı. Veliler, zamların yanı sıra belirlenen tarifenin... 15.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-15T08:38+0300

2026-08-15T08:38+0300

2026-08-15T08:38+0300

ekonomi̇

okul

servis

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2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde milyonlarca öğrenciyi ve ailesini ilgilendiren okul servis ücretleri gündemde. Büyükşehirlerde servis ücretlerine yüzde 20 ile 35 arasında değişen oranlarda zam yapılırken, veliler belirlenen tarifelerin üzerinde ücret istendiği yönünde şikâyetlerde bulunuyor.Türkiye gazetesinin haberine göre, bazı il ve ilçelerde en kısa mesafe için belirlenen rakamların çok üzerinde, aylık 10 bin lirayı aşan ücretlerin talep edildiği belirtiliyor. Velilerin şikâyetleri arasında tek servis firmasına mahkûmiyet ve peşin ödeme talepleri de bulunuyor.Veliler tarifenin üzerinde ücretlerden şikâyetçiAilelerin karşı karşıya kaldığı sorun yalnızca servis ücretlerine yapılan zamlarla sınırlı değil. Özellikle İstanbul başta olmak üzere bazı büyükşehirlerde belediyeler veya ilgili kurumlar tarafından belirlenen tarifelerin üzerinde ücret istendiği yönündeki şikâyetler dikkat çekiyor.Servis hizmetinin okul yönetimiyle anlaşmalı tek bir firma tarafından verildiği okullarda velilerin alternatif servis bulma veya fiyat konusunda pazarlık yapma imkânı da büyük ölçüde ortadan kalkıyor.Tek servis firması velilerin seçeneklerini azaltıyorOkul yönetiminin farklı bir servis firmasına izin vermemesi durumunda aileler sunulan şartlarla karşı karşıya kalıyor.Bu durum okul servisi maliyetinin, ailelerin eğitim harcamaları içerisindeki payını artırırken okul tercihini ve aile bütçesini doğrudan etkileyen kalemlerden biri haline getiriyor.Peşin ödeme talepleri de gündemdeBazı velilere gönderilen servis kayıt duyurularındaki ödeme şartları da tartışma konusu oldu. İlk taksidin nakit olarak istendiği belirtilirken, bazı servis işletmecilerinin tarifenin üzerinde fiyat talep ettiği ve bu ücretlerin kayıt altına alınmadığı öne sürülüyor.Ankara’da en kısa mesafe 27 bin 332 liraAğustos ayında açıklanan yeni tarifeler, şehirler arasındaki okul servis ücretlerini de ortaya koydu.Ankara’da servis ücretleri yüzde 25 artırıldı. Yeni tarifeye göre sezonluk ücretler şöyle belirlendi:Rehber personel ücreti ise 750 liradan bin liraya yükseldi.Kahramanmaraş, Diyarbakır ve Kocaeli’de yeni tarifelerKahramanmaraş’ta okul servis ücretleri yüzde 35 arttı. Kentte 0-3 kilometrelik güzergâh için aylık ücret 3 bin TL oldu.Diyarbakır’da aynı mesafe için servis ücreti 2 bin 200 TL olarak belirlendi.Kocaeli’de servisçilerin yüzde 40 zam talebine karşılık yüzde 35 artış kabul edildi. Buna göre 0-1 kilometrelik güzergâhın aylık servis ücreti KDV dâhil 3 bin 388 TL’ye yükseldi.İstanbul’da okul servis ücretleri henüz kesinleşmediTürkiye’nin en kalabalık öğrenci nüfusuna sahip İstanbul’da 2026-2027 okul servis ücretleri henüz kesinleşmedi.

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