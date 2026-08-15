https://anlatilaninotesi.com.tr/20260815/arac-kiralamada-yeni-donem-6-yas-ve-kilometre-siniri-geliyor-1108024143.html

Araç kiralamada yeni dönem: 6 yaş ve kilometre sınırı geliyor

Araç kiralamada yeni dönem: 6 yaş ve kilometre sınırı geliyor

Sputnik Türkiye

Araç kiralama sektöründe yeni dönem 1 Ocak 2027’de başlayacak. Düzenlemeyle 6 yaşından büyük, 180 bin kilometreyi aşan, ağır hasar kaydı bulunan ve bakımları... 15.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-15T08:15+0300

2026-08-15T08:15+0300

2026-08-15T08:15+0300

ekonomi̇

araç

araç kiralama

resmi gazete

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Araç kiralama sektöründe tüketici haklarını güçlendirmek ve hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla yeni kurallar getiriliyor. Resmi Gazete’de yayımlanan Motorlu Kara Taşıtlarının Kiralanması Hakkında Yönetmelik kapsamında kiralık araçlarda yaş ve kilometre sınırı uygulanacak, işletmelere yetki belgesi alma zorunluluğu getirilecek.Yeni kurallar 1 Ocak 2027 itibarıyla yürürlüğe girecek. Düzenleme kapsamında klasik araçlar hariç 6 yaşından büyük taşıtlar kiralanamayacak. Kilometre sınırı standart araçlarda 180 bin, elektrikli araçlarda ise 300 bin kilometre olacak.6 yaşından büyük araçlar kiralanamayacakYeni düzenlemenin dikkat çeken maddelerinden biri kiralık araçlara yaş sınırı getirilmesi oldu.Klasik araçlar hariç olmak üzere 6 yaşından büyük taşıtların kiraya verilmesine izin verilmeyecek. Yaş kriterinin yanı sıra araçların kilometresi de dikkate alınacak.180 bin kilometreyi aşan araçlar kiralama hizmetinde kullanılamayacak. Elektrikli araçlarda ise kilometre sınırı 300 bin olarak uygulanacak.Ağır hasarlı ve bakımsız araçlara yasakDüzenlemeyle yalnızca yaş ve kilometre kriterleri değil, araçların bakım ve hasar durumu da kiralamaya uygunluk açısından belirleyici olacak.Periyodik bakımları yapılmamış araçların kiraya verilmesine izin verilmeyecek. Aynı şekilde ağır hasar kaydı bulunan araçlar da kiralama hizmetinde kullanılamayacak.Araç kiralama şirketlerine yetki belgesi şartıTicari amaçla araç kiralama hizmeti sunan işletmelerin yetki belgesi alması zorunlu hale gelecek.İşletmelerin meslek odasına kayıtlı ve vergi mükellefi olması gerekecek. İşletmelerdeki sorumlu kişilerin de belirlenen eğitim ve mesleki yeterlilik kriterlerini karşılaması şartı aranacak.Ticaret Bakanlığı ayrıca sektördeki işlemlerin takibi ve denetimi amacıyla Motorlu Kara Taşıtı Kiralama Bilgi Sistemi'ni 1 Ocak 2027'ye kadar kuracak.Depozito tutarına sınır getiriliyorYeni yönetmelikle araç kiralarken alınabilecek depozito miktarı da sınırlandırılacak.Buna göre 1 ila 6 günlük kiralamalarda tüketiciden en fazla 3 günlük kira bedeli kadar depozito alınabilecek. 7 ila 29 günlük kiralamalarda ise üst sınır 7 günlük kira bedeli olacak.Araç teslim edildikten sonra alınan depozitonun en geç 7 gün içinde tüketiciye iade edilmesi zorunlu hale gelecek.En az 10 araçlık filo şartıDüzenleme, araç kiralama şirketlerinin filo büyüklüğüne ilişkin de yeni şartlar getiriyor.Büyükşehirlerde belirlenen ilçelerde faaliyet gösteren araç kiralama işletmelerinin en az 10 araçlık filoya sahip olması gerekecek. Bazı işletmelerin filolarında hibrit veya tamamen elektrikli araç bulundurması da zorunlu olacak.Yeni kurallar 1 Ocak 2027’de yürürlüğe girecekAraç kiralamada yeni dönem 1 Ocak 2027’de başlayacak. Bununla birlikte mevcut işletmeler için bazı yükümlülüklerde geçiş süresi uygulanacak.Mevcut araç kiralama işletmelerine yetki belgesi şartını yerine getirmeleri için 1 Temmuz 2027’ye kadar süre tanınacak. İşletmelerin araç sayısı ve araçların niteliklerine ilişkin kriterlere uyum sağlamaları için verilen süre ise 1 Ocak 2028’de sona erecek.

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araç, araç kiralama, resmi gazete