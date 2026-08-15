https://anlatilaninotesi.com.tr/20260815/modeminiz-artik-calismayacak-bahanesiyle-milyonluk-vurgun-90-supheli-yakalandi-1108024786.html
'Modeminiz artık çalışmayacak' bahanesiyle milyonluk vurgun: 90 şüpheli yakalandı
'Modeminiz artık çalışmayacak' bahanesiyle milyonluk vurgun: 90 şüpheli yakalandı
Sputnik Türkiye
Eskişehir merkezli 19 ilde düzenlenen operasyonda, kendilerini kurumsal internet ve iletişim firmalarının temsilcileri olarak tanıtıp “internet altyapısı... 15.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-15T10:26+0300
2026-08-15T10:26+0300
2026-08-15T10:26+0300
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Eskişehir merkezli 19 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, kendilerini kurumsal internet ve iletişim firmalarının temsilcileri olarak tanıtarak vatandaşları modem satın almaya yönlendirdikleri ve bu yöntemle 801 kişiyi yaklaşık 116 milyon lira dolandırdıkları öne sürülen 90 şüpheli yakalandı.Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmada şüphelilerin kullandıkları yöntem de tespit edildi.'İnternet altyapısı değişecek' dedikleri belirlendiPolisin çalışmasına göre şüphelilerin, vatandaşlara ülke genelinde internet altyapısının değişeceğini, mevcut modemlerin kullanılamayacağını ve internet hizmetlerinin kısa süre içerisinde kesileceğini söyledikleri belirlendi.Zanlıların ayrıca zorunlu altyapı geçişi yapılacağını, yeni modem satın alınması halinde internet faturalarında indirim uygulanacağını söyledikleri tespit edildi.Şüphelilerin, modem değişikliği yapılmaması halinde internet faturalarının artacağını belirterek vatandaşları modem satın almaya yönlendirdikleri belirlendi.801 mağdur, yaklaşık 116 milyon liraPolis ekiplerinin yaptığı çalışmada, şüphelilerin söz konusu yöntemle Türkiye genelinde 801 mağdura modem sattıkları tespit edildi.Gönderilen modemlerin büyük bölümünün mevcut internet altyapısıyla uyumlu olmadığı, vadedilen internet faturası indirimlerinin de uygulanmadığı belirlendi.Mağdurların şüphelilere ait hesaplara toplamda yaklaşık 116 milyon lira gönderdiği tespit edildi.19 ilde eş zamanlı operasyonSoruşturma kapsamında Eskişehir merkezli olmak üzere İstanbul, Kocaeli, Bursa, Çanakkale, Muğla, Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük, Erzurum, Kars, Ankara, Antalya, Adana, Kahramanmaraş, Hatay, Afyonkarahisar ve Yozgat'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.Operasyonlarda, aralarında dolandırıcılık faaliyetlerinin organize edildiği değerlendirilen şirketlerin yöneticilerinin de bulunduğu 90 şüpheli yakalandı.13 şirketin hesaplarına ve çeşitli mal varlıklarına el konulduÇalışma kapsamında çok sayıda şüphelinin ve 13 şirketin banka ve kripto varlık hesaplarına el konuldu.Ayrıca dolandırıcılıktan elde edilen gelirle satın alındığı değerlendirilen 5 otomobil, 1 daire, 1 dubleks villa ve 1 arsaya da el konuldu.
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eskişehir, internet
'Modeminiz artık çalışmayacak' bahanesiyle milyonluk vurgun: 90 şüpheli yakalandı
Eskişehir merkezli 19 ilde düzenlenen operasyonda, kendilerini kurumsal internet ve iletişim firmalarının temsilcileri olarak tanıtıp “internet altyapısı değişikliği” bahanesiyle 801 kişiyi yaklaşık 116 milyon lira dolandırdıkları öne sürülen 90 şüpheli yakalandı. Soruşturma kapsamında çeşitli mal varlıklarına el konuldu.
Eskişehir merkezli 19 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, kendilerini kurumsal internet ve iletişim firmalarının temsilcileri olarak tanıtarak vatandaşları modem satın almaya yönlendirdikleri ve bu yöntemle 801 kişiyi yaklaşık 116 milyon lira dolandırdıkları öne sürülen 90 şüpheli yakalandı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmada şüphelilerin kullandıkları yöntem de tespit edildi.
'İnternet altyapısı değişecek' dedikleri belirlendi
Polisin çalışmasına göre şüphelilerin, vatandaşlara ülke genelinde internet altyapısının değişeceğini, mevcut modemlerin kullanılamayacağını ve internet hizmetlerinin kısa süre içerisinde kesileceğini söyledikleri belirlendi.
Zanlıların ayrıca zorunlu altyapı geçişi yapılacağını, yeni modem satın alınması halinde internet faturalarında indirim uygulanacağını söyledikleri tespit edildi.
Şüphelilerin, modem değişikliği yapılmaması halinde internet faturalarının artacağını belirterek vatandaşları modem satın almaya yönlendirdikleri belirlendi.
801 mağdur, yaklaşık 116 milyon lira
Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, şüphelilerin söz konusu yöntemle Türkiye genelinde 801 mağdura modem sattıkları tespit edildi.
Gönderilen modemlerin büyük bölümünün mevcut internet altyapısıyla uyumlu olmadığı, vadedilen internet faturası indirimlerinin de uygulanmadığı belirlendi.
Mağdurların şüphelilere ait hesaplara toplamda yaklaşık 116 milyon lira gönderdiği tespit edildi.
19 ilde eş zamanlı operasyon
Soruşturma kapsamında Eskişehir merkezli olmak üzere İstanbul, Kocaeli, Bursa, Çanakkale, Muğla, Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük, Erzurum, Kars, Ankara, Antalya, Adana, Kahramanmaraş, Hatay, Afyonkarahisar ve Yozgat'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, aralarında dolandırıcılık faaliyetlerinin organize edildiği değerlendirilen şirketlerin yöneticilerinin de bulunduğu 90 şüpheli yakalandı.
13 şirketin hesaplarına ve çeşitli mal varlıklarına el konuldu
Çalışma kapsamında çok sayıda şüphelinin ve 13 şirketin banka ve kripto varlık hesaplarına el konuldu.
Ayrıca dolandırıcılıktan elde edilen gelirle satın alındığı değerlendirilen 5 otomobil, 1 daire, 1 dubleks villa ve 1 arsaya da el konuldu.