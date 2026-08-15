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Manisa'da oksijen dolum tesisinde yangın: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Manisa'da oksijen dolum tesisinde yangın: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
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Manisa'nın Salihli ilçesinde oksijen dolum tesisinde çıkan yangında işletme sahibi Nazif Kavas ile çalışanı Servet Ekiz hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı... 15.08.2026, Sputnik Türkiye
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Manisa'nın Salihli ilçesinde faaliyet gösteren oksijen dolum tesisinde çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.Atatürk Mahallesi'ndeki tesiste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.Zaman zaman patlamaların meydana geldiği tesisin çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.Yangından etkilenen 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın nedeniyle tesiste hasar oluşurken, çevrede bulunan 3 otomobil de zarar gördü.Tesiste 2 kişinin cansız bedeni bulunduEkiplerin yangının ardından tesiste yaptığı kontrollerde 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin tesisteki çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260815/diyarbakirda-minibus-devrildi-5-kisi-hayatini-kaybetti-11-kisi-yaralandi-1108028411.html
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Manisa'da oksijen dolum tesisinde yangın: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

14:40 15.08.2026
© AA / Manisa Büyükşehir BelediyesiManisa'da oksijen dolum tesisinde yangın: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Manisa'da oksijen dolum tesisinde yangın: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2026
© AA / Manisa Büyükşehir Belediyesi
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Manisa'nın Salihli ilçesinde oksijen dolum tesisinde çıkan yangında işletme sahibi Nazif Kavas ile çalışanı Servet Ekiz hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde faaliyet gösteren oksijen dolum tesisinde çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Atatürk Mahallesi'ndeki tesiste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.
Zaman zaman patlamaların meydana geldiği tesisin çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.
Yangından etkilenen 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın nedeniyle tesiste hasar oluşurken, çevrede bulunan 3 otomobil de zarar gördü.

Tesiste 2 kişinin cansız bedeni bulundu

Ekiplerin yangının ardından tesiste yaptığı kontrollerde 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin tesisteki çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Diyarbakır'da devrilen minibüsteki 5 kişi öldü, 11 kişi yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2026
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