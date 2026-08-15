https://anlatilaninotesi.com.tr/20260815/iran-katar-3-iranli-pilotu-esir-aldi-1108030510.html
İran: ABD-İsrail savaşı sırasında düşen 2 savaş uçağındaki 3 pilot Katar tarafından esir alındı
İran: ABD-İsrail savaşı sırasında düşen 2 savaş uçağındaki 3 pilot Katar tarafından esir alındı
Sputnik Türkiye
İran Genelkurmay Başkanlığı, ABD-İsrail ile savaş sırasında düşen 2 savaş uçağındaki İranlı 4 pilottan 3'ünün Katar tarafından esir alındığını duyurdu. 15.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-15T14:59+0300
2026-08-15T14:59+0300
2026-08-15T15:18+0300
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İran Genelkurmay Başkanlığı, ABD-İsrail ile yaşanan savaş sırasında düşen 2 savaş uçağında görev yapan 3 İranlı pilotun Katar tarafından esir alındığını duyurdu.İran Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanlığı Kayıp Arama Komitesi Komutanı Tuğgeneral Muhammed Bakırzade, Cevad Salihi, Abdulmecid Deştiyan ve İmran Behruşiyan adlı 3 İranlı pilotun savaş uçaklarının düşmesinin ardından 6 aydır Katar tarafından esir tutulduğunu bildirdi.Bakırzade, Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Mirjana Spoljaric Egger'e gönderdiği mektupta olayın ayrıntılarına ilişkin bilgi verdi.'3 pilot Katar güçleri tarafından canlı yakalandı'Bakırzade, ABD-İsrail saldırılarıyla başlayan savaş devam ederken 2 Mart'ta, bir muharebe operasyonunun ardından dönüş sırasında 2 Su-24 tipi savaş uçağının düşman hava savunma sistemleri tarafından vurulduğunu belirtti.Uçaklardaki pilotların fırlatma koltuklarıyla atladığını aktaran Bakırzade, pilotlardan birinin hayatını kaybettiğini, 3 pilotun ise Katar güçleri tarafından canlı yakalandığını ifade etti.Bakırzade, pilotların 6 aydır Katar'da tutulduğunu savunarak, Katar hükümetinin savaş esirlerinin haklarına ilişkin uluslararası hukuk kurallarına aykırı hareket ettiğini ileri sürdü.İran'dan Kızılhaç'a çağrıDiplomatik girişimlere ve yürütülen takip çalışmalarına rağmen pilotların aileleri ve konuyla ilgilenen yetkililerle görüşmelerine veya iletişim kurmalarına izin verilmediğini belirten Bakırzade, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden pilotlarla görüşmesini istedi.Bakırzade, Kızılhaç'ın pilotların sağlık durumları hakkında İran'ı bilgilendirmesini ve serbest bırakılmaları için gerekli koşulların oluşturulmasına yardımcı olmasını talep etti.İran, daha önce Katar'daki ABD üssüne yönelik saldırılar sırasında savaş uçaklarının hedef alındığını açıklamıştı. İranlı yetkililer, hayatını kaybeden pilot Mecid Kazımi'nin naaşının ülkeye getirildikten sonra defnedildiğini, diğer 3 pilotun akıbetinin ise belirsiz olduğunu bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260815/filistinde-20-yil-sonra-yapilacak-genel-secimler-icin-secmen-kaydi-basladi-1108027820.html
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ortadoğu, katar, abd, i̇ran, i̇ran genelkurmay başkanlığı
ortadoğu, katar, abd, i̇ran, i̇ran genelkurmay başkanlığı
İran: ABD-İsrail savaşı sırasında düşen 2 savaş uçağındaki 3 pilot Katar tarafından esir alındı
14:59 15.08.2026 (güncellendi: 15:18 15.08.2026)
İran Genelkurmay Başkanlığı, ABD-İsrail ile savaş sırasında düşen 2 savaş uçağındaki İranlı 4 pilottan 3'ünün Katar tarafından esir alındığını duyurdu.
İran Genelkurmay Başkanlığı, ABD-İsrail ile yaşanan savaş sırasında düşen 2 savaş uçağında görev yapan 3 İranlı pilotun Katar tarafından esir alındığını duyurdu.
İran Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanlığı Kayıp Arama Komitesi Komutanı Tuğgeneral Muhammed Bakırzade, Cevad Salihi, Abdulmecid Deştiyan ve İmran Behruşiyan adlı 3 İranlı pilotun savaş uçaklarının düşmesinin ardından 6 aydır Katar tarafından esir tutulduğunu bildirdi.
Bakırzade, Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Mirjana Spoljaric Egger'e gönderdiği mektupta olayın ayrıntılarına ilişkin bilgi verdi.
'3 pilot Katar güçleri tarafından canlı yakalandı'
Bakırzade, ABD-İsrail saldırılarıyla başlayan savaş devam ederken 2 Mart'ta, bir muharebe operasyonunun ardından dönüş sırasında 2 Su-24 tipi savaş uçağının düşman hava savunma sistemleri tarafından vurulduğunu belirtti.
Uçaklardaki pilotların fırlatma koltuklarıyla atladığını aktaran Bakırzade, pilotlardan birinin hayatını kaybettiğini, 3 pilotun ise Katar güçleri tarafından canlı yakalandığını ifade etti.
Bakırzade, pilotların 6 aydır Katar'da tutulduğunu savunarak, Katar hükümetinin savaş esirlerinin haklarına ilişkin uluslararası hukuk kurallarına aykırı hareket ettiğini ileri sürdü.
İran'dan Kızılhaç'a çağrı
Diplomatik girişimlere ve yürütülen takip çalışmalarına rağmen pilotların aileleri ve konuyla ilgilenen yetkililerle görüşmelerine veya iletişim kurmalarına izin verilmediğini belirten Bakırzade, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden pilotlarla görüşmesini istedi.
Bakırzade, Kızılhaç'ın pilotların sağlık durumları hakkında İran'ı bilgilendirmesini ve serbest bırakılmaları için gerekli koşulların oluşturulmasına yardımcı olmasını talep etti.
İran, daha önce Katar'daki ABD üssüne yönelik saldırılar sırasında savaş uçaklarının hedef alındığını açıklamıştı. İranlı yetkililer, hayatını kaybeden pilot Mecid Kazımi'nin naaşının ülkeye getirildikten sonra defnedildiğini, diğer 3 pilotun akıbetinin ise belirsiz olduğunu bildirmişti.