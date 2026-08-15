https://anlatilaninotesi.com.tr/20260815/konut-fiyatlari-ve-kiralarda-son-tablo-iste-artista-one-cikan-iller-1108023603.html

Konut fiyatları ve kiralarda son tablo: İşte artışta öne çıkan iller

Konut fiyatları ve kiralarda son tablo: İşte artışta öne çıkan iller

Sputnik Türkiye

Türkiye genelinde konut fiyatları nominal olarak yükselirken enflasyondan arındırıldığında yıllık bazda geriledi. Ortalama konut fiyatı 5,2 milyon TL’yi... 15.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-15T08:06+0300

2026-08-15T08:06+0300

2026-08-15T08:06+0300

ekonomi̇

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Türkiye’de konut fiyatları TL bazında yükselişini sürdürürken, enflasyon dikkate alındığında yıllık reel gerileme devam etti. Hürriyet'in aktardığı verilere göre, Temmuz 2026 Konut Değer Raporu, satış fiyatları ve kiralardaki son tabloyu ortaya koydu.Rapora göre, Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 41 bin 703 TL, ortalama konut satış fiyatı ise 5 milyon 212 bin 875 TL olarak hesaplandı.Konut fiyatları yıllık yüzde 23,3 arttıTürkiye genelinde konut metrekare fiyatları son bir yılda nominal olarak yüzde 23,3 yükseldi. Enflasyondan arındırılmış yıllık değişim ise eksi yüzde 6,6 oldu.Temmuz ayında metrekare fiyatları bir önceki aya göre nominal olarak yüzde 1,9, reel olarak ise yüzde 0,5 arttı. Böylece aylık reel fiyat hareketinde sınırlı bir iyileşme görüldü.30 il arasında Ordu ilk sıradaEn fazla konut satışı yapılan 30 il içerisinde yıllık konut metrekare fiyat artışının en yüksek olduğu il yüzde 32,4 ile Ordu oldu.Ordu’yu yüzde 28,7 ile Ankara, yüzde 28,5 ile Kocaeli, yüzde 27,1 ile Denizli ve yüzde 26,9 ile Elazığ izledi.Haziran ayında incelenen 30 ilin tamamında yıllık reel değişim negatifken, temmuz ayında Ordu yüzde 0,4 reel artışla pozitif bölgede yer alan tek il oldu. Ankara ve Kocaeli’nde reel değer kaybı sırasıyla yüzde 2,5 ve yüzde 2,6 olarak gerçekleşti.Büyükşehirlerde fiyat artışında Ankara öndeNüfusa göre en büyük beş il arasında yıllık konut metrekare fiyat artışında Ankara yüzde 28,7 ile ilk sırada yer aldı.Ankara’yı yüzde 26,5 ile İstanbul, yüzde 25,8 ile Antalya, yüzde 21,7 ile Bursa ve yüzde 21 ile İzmir takip etti.Ortalama metrekare satış fiyatları ise İstanbul’da 65 bin 78 TL, Antalya’da 55 bin 495 TL, İzmir’de 53 bin 974 TL, Ankara’da 38 bin 674 TL ve Bursa’da 36 bin 83 TL olarak hesaplandı.İstanbul’da ortalama konut 7,1 milyon TL’yi aştıOrtalama konut satış fiyatı İstanbul’da 7 milyon 158 bin 580 TL seviyesine ulaştı.İzmir’de ortalama konut fiyatı 6 milyon 476 bin 880 TL, Antalya’da 6 milyon 104 bin 450 TL, Ankara’da 5 milyon 27 bin 620 TL, Bursa’da ise 4 milyon 690 bin 790 TL oldu.İstanbul’da Temmuz 2025’te 5 milyon 864 bin 958 TL olan ortalama konut satış fiyatı, Temmuz 2026’da 7 milyon 158 bin 580 TL’ye yükseldi. Böylece megakentte ortalama bir konutun satış değeri bir yılda nominal olarak yaklaşık 1,3 milyon TL arttı.En yüksek metrekare fiyatı Muğla’daKonut metrekare satış fiyatının en yüksek olduğu il 87 bin 244 TL ile Muğla oldu.Muğla’yı 65 bin 78 TL ile İstanbul, 55 bin 495 TL ile Antalya, 53 bin 974 TL ile İzmir ve 53 bin 387 TL ile Çanakkale takip etti.Ortalama konut satış fiyatında da Muğla zirvede yer aldı. Kentte ortalama konut fiyatı 11 milyon 341 bin 720 TL olarak hesaplandı.Kirada İstanbul öne çıktıRaporda kira fiyatlarına ilişkin veriler de yer aldı. Türkiye genelinde kiralar son bir yılda nominal olarak yaklaşık yüzde 23 arttı. Ancak artışın enflasyonun gerisinde kalması nedeniyle kiralarda reel olarak yüzde 7 gerileme yaşandı.Türkiye genelinde ortalama metrekare kirası 276 TL, aylık ortalama konut kirası ise 27 bin 633 TL oldu.En çok konut satılan 30 il içinde kira değişiminde İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul’da kiralar yıllık yüzde 45’e yakın arttı ve ortalama kira bedeli 44 bin 612 TL’ye yükseldi.Konut piyasasında nominal artış, reel kayıpTemmuz 2026 Konut Değer Raporu, konut satış fiyatları ve kiralarda TL bazındaki yükselişin devam ettiğini ancak yıllık artışların genel olarak enflasyonun gerisinde kaldığını ortaya koydu.Konut satışında incelenen iller arasında Ordu, yıllık yüzde 0,4 reel artışla pozitif bölgede yer alan tek il olurken; Türkiye genelinde konut metrekare fiyatlarının yıllık reel değişimi eksi yüzde 6,6, kiralardaki reel değişim ise eksi yüzde 7 olarak gerçekleşti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260815/hafta-sonu-plani-yapanlar-dikkat-meteorolojiden-kritik-uyari-yagis-ve-firtina-etkili-olacak-1108023252.html

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