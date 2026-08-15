https://anlatilaninotesi.com.tr/20260815/hafta-sonu-plani-yapanlar-dikkat-meteorolojiden-kritik-uyari-yagis-ve-firtina-etkili-olacak-1108023252.html

Hafta sonu planı yapanlar dikkat, Meteoroloji’den kritik uyarı: Yağış ve fırtına etkili olacak

Hafta sonu planı yapanlar dikkat, Meteoroloji’den kritik uyarı: Yağış ve fırtına etkili olacak

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu için hava durumu tahminlerini açıkladı. Yurdun birçok kesiminde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken 4 il için... 15.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-15T07:28+0300

2026-08-15T07:28+0300

2026-08-15T07:28+0300

türki̇ye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

hava

hava durumu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/19/1107541888_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d095b9caba0aa4cbc3e6506cbfa8abf5.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hafta sonuna ilişkin son hava durumu tahminlerini yayımladı. Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava beklenirken birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Meteoroloji tarafından 4 il için sarı kodlu uyarı verildi.Son değerlendirmelere göre İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yağış bekleniyor. Eskişehir, Gaziantep, Kilis, Sivas ve Erzincan çevreleri ile Kırklareli'nin kuzeyi, Antalya ve Kayseri'nin doğusu ve Malatya'nın batısında da sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.Yağışlar bazı bölgelerde kuvvetli olacakYağışların Ardahan çevreleri, Bayburt'un doğu kesimleri, Kütahya'nın güneyi, Uşak ve Denizli'nin doğusu ile Afyonkarahisar'ın batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Meteoroloji; sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu ve yağış sırasında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.Rüzgar kısa süreli fırtınaya dönüşecekRüzgarın genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.Batı Karadeniz kıyıları, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda rüzgarın saatte 40-60 kilometre hızla kuvvetli, yer yer 60-80 kilometre hızla kısa süreli fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor.Meteoroloji, kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaç devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyardı.İstanbul'da sıcaklık 29 dereceMarmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava beklenirken Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Bölge genelinde rüzgarın kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.İstanbul'da hava parçalı bulutlu ve sıcaklık 29 derece olacak. Bursa'da 30, Çanakkale'de 29, Kırklareli'nde ise 28 derece bekleniyor.Ege'de kuvvetli yağış bekleniyorEge Bölgesi'nin iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Kütahya'nın güneyi, Uşak ve Denizli'nin doğusu ile Afyonkarahisar'ın batısında yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.Sıcaklıkların İzmir'de 35, Denizli'de 34, Muğla'da 34 ve Uşak'ta 29 derece olması tahmin ediliyor.Akdeniz'de sağanak geçişleri görülecekBatı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz ile Antalya'nın batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.Hava sıcaklığının Antalya'da 37, Adana'da 35, Burdur'da 32 ve Hatay'da 32 derece olacağı tahmin ediliyor.Ankara 29, Eskişehir 30 dereceİç Anadolu'da az bulutlu ve açık havanın zamanla parçalı bulutlu hale gelmesi bekleniyor. Eskişehir ve Sivas çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.Sıcaklıklar Ankara ve Niğde'de 29, Eskişehir'de 30, Konya'da 31 derece olacak.Karadeniz'de sağanak etkili olacakBatı Karadeniz'in parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu geçmesi beklenirken Orta ve Doğu Karadeniz'de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.Sıcaklıkların Rize ve Trabzon'da 27, Samsun'da 28, Amasya'da ise 27 derece olması bekleniyor.Doğu Anadolu'da kuvvetli yağış uyarısıDoğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken Ardahan çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Bölgenin güneydoğusunda rüzgarın saatte 40-60 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Sıcaklıkların Erzurum'da 25, Kars'ta 26, Malatya'da 33 ve Van'da 30 derece olacağı tahmin ediliyor.Gaziantep ve Kilis'te sağanak bekleniyorGüneydoğu Anadolu Bölgesi'nde genel olarak az bulutlu ve açık hava hakim olacak. Gaziantep ve Kilis çevrelerinde ise sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.Sıcaklıkların Diyarbakır'da 37, Gaziantep'te 35, Mardin'de 34 ve Şanlıurfa'da 36 derece olması öngörülüyor.Sıcaklıklar kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacakHava sıcaklıklarının genel olarak mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.Meteoroloji, sıcaklıkların kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacağını tahmin ederken kuvvetli yağış ve fırtına beklenen bölgelerde vatandaşların olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260815/kandilli-rasathanesi-duyurdu-bursada-deprem-1108023129.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava, hava durumu