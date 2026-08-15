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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260815/kandilli-rasathanesi-duyurdu-bursada-deprem-1108023129.html
Kandilli Rasathanesi ve AFAD duyurdu: Bursa'da deprem
Kandilli Rasathanesi ve AFAD duyurdu: Bursa'da deprem
Sputnik Türkiye
Kandilli Rasathanesi, Bursa'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.4 olarak duyurdu. 15.08.2026, Sputnik Türkiye
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son depremler
bursa
deprem
kandilli rasathanesi
afad
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Bursa'da sabahın erken saatlerinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, Bursa'da 3.5 büyüklüğünde deprem gerçekleştiğini açıkladı. AFAD'a göre depremin büyüklüğü 3.4. Depremin derinliği ise 13.35 olarak ölçüldü.AFAD ve Kandilli Rasathanesi, yeni verilerle son depremler listesini güncelliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260815/jandarma-ve-sahil-guvenlik-komutanligina-kritik-atamalar-gerceklesti-1108022695.html
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bursa, deprem, kandilli rasathanesi, afad
bursa, deprem, kandilli rasathanesi, afad

Kandilli Rasathanesi ve AFAD duyurdu: Bursa'da deprem

06:57 15.08.2026 (güncellendi: 07:02 15.08.2026)
© FotoğrafDeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2026
© Fotoğraf
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Kandilli Rasathanesi, Bursa'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.4 olarak duyurdu.
Bursa'da sabahın erken saatlerinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, Bursa'da 3.5 büyüklüğünde deprem gerçekleştiğini açıkladı.
AFAD'a göre depremin büyüklüğü 3.4. Depremin derinliği ise 13.35 olarak ölçüldü.
AFAD ve Kandilli Rasathanesi, yeni verilerle son depremler listesini güncelliyor.
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