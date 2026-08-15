https://anlatilaninotesi.com.tr/20260815/jandarma-ve-sahil-guvenlik-komutanligina-kritik-atamalar-gerceklesti-1108022695.html

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na kritik atamalar gerçekleşti

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na kritik atamalar gerçekleşti

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında çok sayıda terfi ve görev... 15.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-15T04:38+0300

2026-08-15T04:38+0300

2026-08-15T04:38+0300

türki̇ye

türkiye

jandarma genel komutanlığı

sahil güvenlik komutanlığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/05/1086503556_0:273:2940:1927_1920x0_80_0_0_1b15931643ef1ba22fb571ee8d243e60.jpg

Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığındaki terfi ve atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan karara göre, Jandarma Genel Komutanlığında görev yapan 7 general ve 18 albay, 30 Ağustos'tan geçerli olmak üzere bir üst rütbeye terfi ettirildi.Jandarmada 25 terfiTümgeneraller Ünsal Bulut ve Murat Bulut korgeneralliğe, tuğgeneraller Hüseyin Bekmez, Hamdi Gülpınar, Ömer Ersever, Ferruh Taraktaş ve Mustafa Bakçepınar tümgeneralliğe yükseltildi.18 albay ise tuğgeneralliğe terfi etti:78 General ve Albayın görev yeri değiştiKararla 78 general ve albayın görev yeri değiştirildi:Jandarma Genel Komutan Yardımcıları Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu ve Korgeneral Münir Güzel, Jandarma Lojistik Komutanı Tümgeneral Ersel Özer, Personel Başkanı Tümgeneral Mustafa Erdem ile 12 ilin komutanı da Jandarma Genel Komutanlığı emrine alındı.Sahil güvenlikte iki terfiSahil Güvenlik Komutanlığında Tümamiral Cengiz Fitoz koramiralliğe, Albay Önder Göksel ise tuğamiralliğe terfi ettirildi:Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinde de değişiklikKarar kapsamında diğer kuvvet komutanlıklarında da görev değişiklikleri yapıldı.Kara Kuvvetleri Komutanlığında 123 generalin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 38 amiralin ve Hava Kuvvetleri Komutanlığında 44 generalin görev yerleri değiştirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/tarim-ve-orman-bakani-yumakli-110-milyon-tl-tarimsal-destek-odemesini-ciftcilerimizin-hesaplarina-1108019967.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, jandarma genel komutanlığı, sahil güvenlik komutanlığı