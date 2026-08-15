Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na kritik atamalar gerçekleşti
© AA / TCCB / Murat ÇetinmühürdarRecep Tayyip Erdoğan
© AA / TCCB / Murat Çetinmühürdar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında çok sayıda terfi ve görev değişikliği yapıldı. Jandarmada 7 general ve 18 albay bir üst rütbeye yükseltildi.
Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığındaki terfi ve atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan karara göre, Jandarma Genel Komutanlığında görev yapan 7 general ve 18 albay, 30 Ağustos'tan geçerli olmak üzere bir üst rütbeye terfi ettirildi.
Jandarmada 25 terfi
Tümgeneraller Ünsal Bulut ve Murat Bulut korgeneralliğe, tuğgeneraller Hüseyin Bekmez, Hamdi Gülpınar, Ömer Ersever, Ferruh Taraktaş ve Mustafa Bakçepınar tümgeneralliğe yükseltildi.
18 albay ise tuğgeneralliğe terfi etti:
Celal Kürşad Konukçu
Şenol Şenoğlu
İsa Karahasanoğlu
Cezmi Yalınkılıç
Sadık Gülecen
Mesut Karabulut
Sadi Akman
Engin Özkul
Mustafa Tetik
Hakan Uğurlu
Özer Küçükuysal
Volkan Güner Güngör
İsmail Terzi
Halil Coşkun
Uğur Arslan
Tansu Utku
Muhammed Sever
Mustafa Şaşmaz
78 General ve Albayın görev yeri değişti
Kararla 78 general ve albayın görev yeri değiştirildi:
İstanbul İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığına,
Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Ünsal Bulut, Jandarma Genel Komutanlığı Yardımcılığına,
Asayiş Başkanı Korgeneral Murat Bulut, Jandarma Genel Komutanlığı Yardımcılığına,
İzmir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, Asayiş Başkanlığına,
Ankara İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cengiz Yıldız, Erzurum İl Jandarma Komutanlığına,
Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu, İstanbul İl Jandarma Komutanlığına,
Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu, Ankara İl Jandarma Komutanlığına getirildi.
Jandarma Genel Komutan Yardımcıları Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu ve Korgeneral Münir Güzel, Jandarma Lojistik Komutanı Tümgeneral Ersel Özer, Personel Başkanı Tümgeneral Mustafa Erdem ile 12 ilin komutanı da Jandarma Genel Komutanlığı emrine alındı.
Sahil güvenlikte iki terfi
Sahil Güvenlik Komutanlığında Tümamiral Cengiz Fitoz koramiralliğe, Albay Önder Göksel ise tuğamiralliğe terfi ettirildi:
Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanlığına,
Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanı Tuğamiral Gürkan Erken, Sahil Güvenlik Komutanlığı Denetleme, Teftiş ve Tetkik Başkanlığına,
Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Gökhan Gücüyen, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına,
Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Başkanı Tuğamiral Alpaslan Baysal, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığına,
Sahil Güvenlik Komutanlığı İstihbarat Başkanı Tuğamiral Önder Göksel, Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Başkanlığına getirildi.
Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinde de değişiklik
Karar kapsamında diğer kuvvet komutanlıklarında da görev değişiklikleri yapıldı.
Kara Kuvvetleri Komutanlığında 123 generalin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 38 amiralin ve Hava Kuvvetleri Komutanlığında 44 generalin görev yerleri değiştirildi.