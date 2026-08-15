Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260815/jandarma-ve-sahil-guvenlik-komutanligina-kritik-atamalar-gerceklesti-1108022695.html
Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na kritik atamalar gerçekleşti
Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na kritik atamalar gerçekleşti
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında çok sayıda terfi ve görev... 15.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-15T04:38+0300
2026-08-15T04:38+0300
türki̇ye
türkiye
jandarma genel komutanlığı
sahil güvenlik komutanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/05/1086503556_0:273:2940:1927_1920x0_80_0_0_1b15931643ef1ba22fb571ee8d243e60.jpg
Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığındaki terfi ve atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan karara göre, Jandarma Genel Komutanlığında görev yapan 7 general ve 18 albay, 30 Ağustos'tan geçerli olmak üzere bir üst rütbeye terfi ettirildi.Jandarmada 25 terfiTümgeneraller Ünsal Bulut ve Murat Bulut korgeneralliğe, tuğgeneraller Hüseyin Bekmez, Hamdi Gülpınar, Ömer Ersever, Ferruh Taraktaş ve Mustafa Bakçepınar tümgeneralliğe yükseltildi.18 albay ise tuğgeneralliğe terfi etti:78 General ve Albayın görev yeri değiştiKararla 78 general ve albayın görev yeri değiştirildi:Jandarma Genel Komutan Yardımcıları Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu ve Korgeneral Münir Güzel, Jandarma Lojistik Komutanı Tümgeneral Ersel Özer, Personel Başkanı Tümgeneral Mustafa Erdem ile 12 ilin komutanı da Jandarma Genel Komutanlığı emrine alındı.Sahil güvenlikte iki terfiSahil Güvenlik Komutanlığında Tümamiral Cengiz Fitoz koramiralliğe, Albay Önder Göksel ise tuğamiralliğe terfi ettirildi:Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinde de değişiklikKarar kapsamında diğer kuvvet komutanlıklarında da görev değişiklikleri yapıldı.Kara Kuvvetleri Komutanlığında 123 generalin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 38 amiralin ve Hava Kuvvetleri Komutanlığında 44 generalin görev yerleri değiştirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/tarim-ve-orman-bakani-yumakli-110-milyon-tl-tarimsal-destek-odemesini-ciftcilerimizin-hesaplarina-1108019967.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/05/1086503556_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_97dd6c55e056c6afea2c17e4dded8b96.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, jandarma genel komutanlığı, sahil güvenlik komutanlığı
türkiye, jandarma genel komutanlığı, sahil güvenlik komutanlığı

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na kritik atamalar gerçekleşti

04:38 15.08.2026
© AA / TCCB / Murat ÇetinmühürdarRecep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2026
© AA / TCCB / Murat Çetinmühürdar
Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında çok sayıda terfi ve görev değişikliği yapıldı. Jandarmada 7 general ve 18 albay bir üst rütbeye yükseltildi.
Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığındaki terfi ve atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan karara göre, Jandarma Genel Komutanlığında görev yapan 7 general ve 18 albay, 30 Ağustos'tan geçerli olmak üzere bir üst rütbeye terfi ettirildi.

Jandarmada 25 terfi

Tümgeneraller Ünsal Bulut ve Murat Bulut korgeneralliğe, tuğgeneraller Hüseyin Bekmez, Hamdi Gülpınar, Ömer Ersever, Ferruh Taraktaş ve Mustafa Bakçepınar tümgeneralliğe yükseltildi.
18 albay ise tuğgeneralliğe terfi etti:
Celal Kürşad Konukçu
Şenol Şenoğlu
İsa Karahasanoğlu
Cezmi Yalınkılıç
Sadık Gülecen
Mesut Karabulut
Sadi Akman
Engin Özkul
Mustafa Tetik
Hakan Uğurlu
Özer Küçükuysal
Volkan Güner Güngör
İsmail Terzi
Halil Coşkun
Uğur Arslan
Tansu Utku
Muhammed Sever
Mustafa Şaşmaz

78 General ve Albayın görev yeri değişti

Kararla 78 general ve albayın görev yeri değiştirildi:
İstanbul İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığına,
Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Ünsal Bulut, Jandarma Genel Komutanlığı Yardımcılığına,
Asayiş Başkanı Korgeneral Murat Bulut, Jandarma Genel Komutanlığı Yardımcılığına,
İzmir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, Asayiş Başkanlığına,
Ankara İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cengiz Yıldız, Erzurum İl Jandarma Komutanlığına,
Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu, İstanbul İl Jandarma Komutanlığına,
Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu, Ankara İl Jandarma Komutanlığına getirildi.
Jandarma Genel Komutan Yardımcıları Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu ve Korgeneral Münir Güzel, Jandarma Lojistik Komutanı Tümgeneral Ersel Özer, Personel Başkanı Tümgeneral Mustafa Erdem ile 12 ilin komutanı da Jandarma Genel Komutanlığı emrine alındı.

Sahil güvenlikte iki terfi

Sahil Güvenlik Komutanlığında Tümamiral Cengiz Fitoz koramiralliğe, Albay Önder Göksel ise tuğamiralliğe terfi ettirildi:
Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanlığına,
Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanı Tuğamiral Gürkan Erken, Sahil Güvenlik Komutanlığı Denetleme, Teftiş ve Tetkik Başkanlığına,
Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Gökhan Gücüyen, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına,
Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Başkanı Tuğamiral Alpaslan Baysal, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığına,
Sahil Güvenlik Komutanlığı İstihbarat Başkanı Tuğamiral Önder Göksel, Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Başkanlığına getirildi.

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinde de değişiklik

Karar kapsamında diğer kuvvet komutanlıklarında da görev değişiklikleri yapıldı.
Kara Kuvvetleri Komutanlığında 123 generalin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 38 amiralin ve Hava Kuvvetleri Komutanlığında 44 generalin görev yerleri değiştirildi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2026
TÜRKİYE
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: 110 milyon TL tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz
Dün, 21:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала