https://anlatilaninotesi.com.tr/20260815/istanbulda-yarin-bazi-yollar-trafige-kapatilacak-iste-alternatif-guzergahlar-1108031484.html

İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak: İşte alternatif güzergahlar

İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak: İşte alternatif güzergahlar

Sputnik Türkiye

İstanbul'da yarın düzenlenecek 2026 Uluslararası Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonası nedeniyle Beykoz, Üsküdar, Sarıyer ve Beşiktaş'ın bazı noktalarında yollar... 15.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-15T17:14+0300

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terörle mücadele şubesi (tem)

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İstanbul'da 2026 Uluslararası Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonası dolayısıyla yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak.İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, şampiyona kapsamında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.Beykoz ve Üsküdar'da bazı yollar kapanacakSaat 04.45'ten programın bitimine kadar Beykoz ve Üsküdar'da Atatürk Caddesi'nin sahil istikametine çıkan tüm yollar ile Cuma Yolu Caddesi ve Körfez Caddesi trafiğe kapatılacak.Sürücüler alternatif güzergah olarak Küçüksu ve Göksu caddeleri ile Mehmet Ali Birand ve Atatürk caddelerinin Kavacık istikametini kullanabilecek.Ayrıca TEM Otoyolu'nun güney istikametinde Maslak-Sarıyer yan yol ayrımlarından Ankara istikametine transit yol, TEM Otoyolu güney Maslak yan yoldan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikameti, Levent ve Etiler-Baltalimanı istikametinden TEM güneye katılım ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ankara istikameti trafiğe kapatılacak.TEM güneyden Anadolu istikameti ayrımları, Yeni Riva Yolu ve Kavacık'tan Atatürk Caddesi'ne giden trafik akışı da ulaşıma kapalı olacak.Bu güzergahlara alternatif olarak Büyükdere Caddesi, Kuzey Marmara Otoyolu istikameti, D-100 güney 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli Ankara istikameti ile Yeni Riva Yolu ve Kavacık'tan köprü üzerinden TEM güney Ankara istikameti kullanılabilecek.Sarıyer ve Beşiktaş'ta da trafik düzenlemesiSarıyer ve Beşiktaş'ta Büyükdere Caddesi'nin Sarıyer ve Zincirlikuyu-Levent istikametleri ile Çilekli Tesisleri'nden TEM güneye giden trafik akışı kapatılacak.Sürücüler alternatif güzergah olarak Büyükdere Caddesi ile Uğur Mumcu Caddesi'ne yönlendirilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260815/balikesirde-arazide-baslayan-yangin-ormanlik-alana-sicradi-1108031149.html

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türkiye, sarıyer, beykoz, üsküdar, terörle mücadele şubesi (tem)