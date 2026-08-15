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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260815/balikesirde-arazide-baslayan-yangin-ormanlik-alana-sicradi-1108031149.html
Balıkesir'de arazide başlayan yangın ormanlık alana sıçradı
Balıkesir'de arazide başlayan yangın ormanlık alana sıçradı
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Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde arazide başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının kontrol... 15.08.2026, Sputnik Türkiye
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Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde arazide başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.Büyükbostancı Mahallesi'ndeki arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale için bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Yangına havadan ve karadan müdahaleYangını kontrol altına almak amacıyla 20 arazöz, 7 su ikmal aracı, 5 helikopter, 4 uçak ve 4 iş makinesi bölgeye gönderildi.Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalara 100 personel katılıyor.Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.Sındırgı ilçesinde yangınÖte yandan Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İlçeye bağlı kırsal Taşköy Mahallesi'ndeki orman dışı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın ormanlık alana sıçradı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260815/manisada-oksijen-dolum-tesisinde-yangin-2-kisi-hayatini-kaybetti-2-kisi-yaralandi-1108029978.html
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balıkesir, orman yangını
balıkesir, orman yangını

Balıkesir'de arazide başlayan yangın ormanlık alana sıçradı

15:48 15.08.2026 (güncellendi: 16:13 15.08.2026)
© AABalıkesir'in Altıeylül ilçesinde araziden ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde araziden ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2026
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde arazide başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının kontrol altına alınması için 100 personel görev yapıyor.
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde arazide başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Büyükbostancı Mahallesi'ndeki arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale için bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına havadan ve karadan müdahale

Yangını kontrol altına almak amacıyla 20 arazöz, 7 su ikmal aracı, 5 helikopter, 4 uçak ve 4 iş makinesi bölgeye gönderildi.
Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalara 100 personel katılıyor.
Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

Sındırgı ilçesinde yangın

Öte yandan Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İlçeye bağlı kırsal Taşköy Mahallesi'ndeki orman dışı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın ormanlık alana sıçradı.
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