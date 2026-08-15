https://anlatilaninotesi.com.tr/20260815/balikesirde-arazide-baslayan-yangin-ormanlik-alana-sicradi-1108031149.html

Balıkesir'de arazide başlayan yangın ormanlık alana sıçradı

Balıkesir'de arazide başlayan yangın ormanlık alana sıçradı

Sputnik Türkiye

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde arazide başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının kontrol... 15.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-15T15:48+0300

2026-08-15T15:48+0300

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orman yangını

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Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde arazide başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.Büyükbostancı Mahallesi'ndeki arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale için bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Yangına havadan ve karadan müdahaleYangını kontrol altına almak amacıyla 20 arazöz, 7 su ikmal aracı, 5 helikopter, 4 uçak ve 4 iş makinesi bölgeye gönderildi.Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalara 100 personel katılıyor.Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.Sındırgı ilçesinde yangınÖte yandan Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İlçeye bağlı kırsal Taşköy Mahallesi'ndeki orman dışı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın ormanlık alana sıçradı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260815/manisada-oksijen-dolum-tesisinde-yangin-2-kisi-hayatini-kaybetti-2-kisi-yaralandi-1108029978.html

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