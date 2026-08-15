https://anlatilaninotesi.com.tr/20260815/balikesirde-arazide-baslayan-yangin-ormanlik-alana-sicradi-1108031149.html
Balıkesir'de arazide başlayan yangın ormanlık alana sıçradı
Balıkesir'de arazide başlayan yangın ormanlık alana sıçradı
Sputnik Türkiye
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde arazide başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının kontrol... 15.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-15T15:48+0300
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Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde arazide başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.Büyükbostancı Mahallesi'ndeki arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale için bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Yangına havadan ve karadan müdahaleYangını kontrol altına almak amacıyla 20 arazöz, 7 su ikmal aracı, 5 helikopter, 4 uçak ve 4 iş makinesi bölgeye gönderildi.Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalara 100 personel katılıyor.Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.Sındırgı ilçesinde yangınÖte yandan Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İlçeye bağlı kırsal Taşköy Mahallesi'ndeki orman dışı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın ormanlık alana sıçradı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260815/manisada-oksijen-dolum-tesisinde-yangin-2-kisi-hayatini-kaybetti-2-kisi-yaralandi-1108029978.html
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balıkesir, orman yangını
Balıkesir'de arazide başlayan yangın ormanlık alana sıçradı
15:48 15.08.2026 (güncellendi: 16:13 15.08.2026)
Ayrıntılar geliyor
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde arazide başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının kontrol altına alınması için 100 personel görev yapıyor.
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde arazide başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Büyükbostancı Mahallesi'ndeki arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale için bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangına havadan ve karadan müdahale
Yangını kontrol altına almak amacıyla 20 arazöz, 7 su ikmal aracı, 5 helikopter, 4 uçak ve 4 iş makinesi bölgeye gönderildi.
Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalara 100 personel katılıyor.
Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.
Sındırgı ilçesinde yangın
Öte yandan Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İlçeye bağlı kırsal Taşköy Mahallesi'ndeki orman dışı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın ormanlık alana sıçradı.