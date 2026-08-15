https://anlatilaninotesi.com.tr/20260815/filistinde-20-yil-sonra-yapilacak-genel-secimler-icin-secmen-kaydi-basladi-1108027820.html
Filistin'de 20 yıl sonra yapılacak genel seçimler için seçmen kaydı başladı
Filistin'de 20 yıl sonra yapılacak genel seçimler için seçmen kaydı başladı
Sputnik Türkiye
Filistin'de 2006'dan bu yana yapılamayan milletvekili genel seçimleri öncesinde seçmen kayıt süreci başladı. 28 Kasım 2026'da yapılması planlanan seçimler için... 15.08.2026, Sputnik Türkiye
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Filistin'de 20 yıl aradan sonra gerçekleştirilmesi planlanan milletvekili genel seçimleri öncesinde seçmen kayıt ve bilgi güncelleme süreci bugün başladı.Filistin Merkezi Seçim Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, işgal altındaki Batı Şeria'da sabah saatlerinde açılan kayıt merkezleri, seçmenlerin kayıt yaptırması ve mevcut bilgilerini güncellemesi için 19 Ağustos Çarşamba gününe kadar hizmet verecek.Gerekli şartları taşımasına rağmen seçmen kütüğünde yer almayan vatandaşlara kayıt yaptırmaları, kayıtlı seçmenlere ise bilgilerini güncellemeleri çağrısında bulunuldu.Seçimler Batı Şeria ve Gazze'de yapılacakKomisyon, genel seçimlerin işgal altındaki Doğu Kudüs dahil Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde yapılmasının planlandığını bildirdi.Açıklamada, 17 yaşını dolduran her Filistin vatandaşının seçmen kaydı yaptırma hakkına sahip olduğu belirtildi.Seçmen bilgilerinin güncellenmesi işlemlerinin yalnızca Batı Şeria'da gerçekleştirileceği, Gazze Şeridi'ndeki vatandaşların ise Filistin Nüfus Kayıt Sistemi üzerinden seçmen kütüğüne otomatik olarak kaydedileceği aktarıldı.Genel seçimler 28 Kasım'da planlanıyorFilistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 9 Temmuz'da imzaladığı başkanlık kararnamesiyle, 2006'dan bu yana yapılamayan milletvekili genel seçimlerinin 28 Kasım 2026'da gerçekleştirilmesi tarihini belirlemişti.Abbas, milletvekili seçimlerinin ardından Ulusal Konseyin oluşturulacağını ve 2027'de devlet başkanlığı seçimlerinin yapılacağını açıklamıştı.Hamas Siyasi Büro Üyesi ve Ulusal İlişkiler Ofisi Başkanı Husam Bedran da Hamas'ın Filistin seçimlerine "mümkün olan en geniş ulusal ittifak" içinde katılacağını duyurmuştu.
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batı şeria, filistin, gazze, oy kullanma, genel seçim
batı şeria, filistin, gazze, oy kullanma, genel seçim
Filistin'de 20 yıl sonra yapılacak genel seçimler için seçmen kaydı başladı
Filistin'de 2006'dan bu yana yapılamayan milletvekili genel seçimleri öncesinde seçmen kayıt süreci başladı. 28 Kasım 2026'da yapılması planlanan seçimler için seçmenler, kayıt yaptırabilecek veya mevcut bilgilerini güncelleyebilecek.
Filistin'de 20 yıl aradan sonra gerçekleştirilmesi planlanan milletvekili genel seçimleri öncesinde seçmen kayıt ve bilgi güncelleme süreci bugün başladı.
Filistin Merkezi Seçim Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, işgal altındaki Batı Şeria'da sabah saatlerinde açılan kayıt merkezleri, seçmenlerin kayıt yaptırması ve mevcut bilgilerini güncellemesi için 19 Ağustos Çarşamba gününe kadar hizmet verecek.
Gerekli şartları taşımasına rağmen seçmen kütüğünde yer almayan vatandaşlara kayıt yaptırmaları, kayıtlı seçmenlere ise bilgilerini güncellemeleri çağrısında bulunuldu.
Seçimler Batı Şeria ve Gazze'de yapılacak
Komisyon, genel seçimlerin işgal altındaki Doğu Kudüs dahil Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde yapılmasının planlandığını bildirdi.
Açıklamada, 17 yaşını dolduran her Filistin vatandaşının seçmen kaydı yaptırma hakkına sahip olduğu belirtildi.
Seçmen bilgilerinin güncellenmesi işlemlerinin yalnızca Batı Şeria'da gerçekleştirileceği, Gazze Şeridi'ndeki vatandaşların ise Filistin Nüfus Kayıt Sistemi üzerinden seçmen kütüğüne otomatik olarak kaydedileceği aktarıldı.
Genel seçimler 28 Kasım'da planlanıyor
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 9 Temmuz'da imzaladığı başkanlık kararnamesiyle, 2006'dan bu yana yapılamayan milletvekili genel seçimlerinin 28 Kasım 2026'da gerçekleştirilmesi tarihini belirlemişti.
Abbas, milletvekili seçimlerinin ardından Ulusal Konseyin oluşturulacağını ve 2027'de devlet başkanlığı seçimlerinin yapılacağını açıklamıştı.
Hamas Siyasi Büro Üyesi ve Ulusal İlişkiler Ofisi Başkanı Husam Bedran da Hamas'ın Filistin seçimlerine "mümkün olan en geniş ulusal ittifak" içinde katılacağını duyurmuştu.