https://anlatilaninotesi.com.tr/20260815/iki-gunde-iki-tren-kazasi-raylar-son-aylarda-daha-sarsintili-1108022576.html
İki günde iki tren kazası: 'Raylar son aylarda daha sarsıntılı'
İki günde iki tren kazası: 'Raylar son aylarda daha sarsıntılı'
Sputnik Türkiye
İngiltere East Sussex'te 20 kişinin yaralandığı tren kazasından bir gün sonra, Essex'te bir yolcu treni daha raydan çıktı. Olayda yaralanan olmadığı... 15.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-15T04:20+0300
2026-08-15T04:20+0300
2026-08-15T04:20+0300
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İngiltere'nin Essex bölgesindeki Wickford istasyonunda Greater Anglia'ya ait yolcu treninin arka vagonları raydan çıktı. Trenin dik durumda olduğu ve olayda yaralanan bulunmadığı bildirildi.Trende olay sırasında 40 ila 45 kişinin bulunduğu tahmin edilirken, Demir Yolu Kazalarını Soruşturma Birimi (RAIB) inceleme başlattı.Olay, bir gün önce East Sussex'te meydana gelen ve 2'si ağır 20 kişinin yaralandığı tren kazasının ardından yaşandı.East Sussex'teki kazadan önce, Haywards Heath-Lewes hattındaki rayların son aylarda daha sarsıntılı hale geldiğine ilişkin endişelerin gündeme getirildiği ve durumun aşırı sıcaklarla bağlantılı olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260815/arakci-abd-ile-muzakere-konusunda-henuz-bir-karar-almadik-1108022275.html
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essex, east sussex, i̇ngiltere, tren kazası
essex, east sussex, i̇ngiltere, tren kazası
İki günde iki tren kazası: 'Raylar son aylarda daha sarsıntılı'
İngiltere East Sussex'te 20 kişinin yaralandığı tren kazasından bir gün sonra, Essex'te bir yolcu treni daha raydan çıktı. Olayda yaralanan olmadığı bildirildi.
İngiltere'nin Essex bölgesindeki Wickford istasyonunda Greater Anglia'ya ait yolcu treninin arka vagonları raydan çıktı. Trenin dik durumda olduğu ve olayda yaralanan bulunmadığı bildirildi.
Trende olay sırasında 40 ila 45 kişinin bulunduğu tahmin edilirken, Demir Yolu Kazalarını Soruşturma Birimi (RAIB) inceleme başlattı.
Olay, bir gün önce East Sussex'te meydana gelen ve 2'si ağır 20 kişinin yaralandığı tren kazasının ardından yaşandı.
East Sussex'teki kazadan önce, Haywards Heath-Lewes hattındaki rayların son aylarda daha sarsıntılı hale geldiğine ilişkin endişelerin gündeme getirildiği ve durumun aşırı sıcaklarla bağlantılı olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.