https://anlatilaninotesi.com.tr/20260815/husiler-el-muha-limanini-fuzelerle-vurdu-1108021858.html
Husiler El-Muha Limanı'nı füzelerle vurdu
Husiler El-Muha Limanı'nı füzelerle vurdu
Sputnik Türkiye
Yemen'in güneybatısında, Kızıldeniz'e açılan El-Muha Limanı ve ilçe merkezi Husilerin füze saldırılarının hedefi oldu. 4 füze isabet ederken, 4 kişi hayatını... 15.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-15T00:29+0300
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Husilerin, Yemen'in güneybatısındaki Taiz vilayetinde bulunan El-Muha Limanı'na füze saldırısı düzenlediği ve saldırılarda can kayıplarının yaşandığı bildirildi.Yemen hükümetine bağlı SABA televizyonunun haberine göre Husiler, Kızıldeniz kıyısındaki El-Muha ilçesinde bulunan limanı ve ilçe merkezini toplam 10 füzeyle hedef aldı. Saldırılardan 4 füzenin El-Muha Limanı'na isabet ettiği belirtildi.İlçe merkezine ise 6 füzeyle saldırı düzenlendiği ve saldırıda en az 4 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Ayrıca Husilerin bölgeye yönelik saldırılarında kullandığı bir insansız hava aracının etkisiz hale getirildiği bildirildi.Husilerden açıklamaHusilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri ise yaptığı açıklamada, El-Muha bölgesinin bir dizi balistik füzeyle hedef alındığını ve saldırılarda bazı askeri botlarla silahların imha edildiğini, saldırılar sırasında Yemen hükümet güçleri saflarında bulunan onlarca kişinin öldüğünü veya yaralandığını ifade etti.
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ortadoğu, yemen, husiler
Husiler El-Muha Limanı'nı füzelerle vurdu
Yemen'in güneybatısında, Kızıldeniz'e açılan El-Muha Limanı ve ilçe merkezi Husilerin füze saldırılarının hedefi oldu. 4 füze isabet ederken, 4 kişi hayatını kaybetti.
Husilerin, Yemen'in güneybatısındaki Taiz vilayetinde bulunan El-Muha Limanı'na füze saldırısı düzenlediği ve saldırılarda can kayıplarının yaşandığı bildirildi.
Yemen hükümetine bağlı SABA televizyonunun haberine göre Husiler, Kızıldeniz kıyısındaki El-Muha ilçesinde bulunan limanı ve ilçe merkezini toplam 10 füzeyle hedef aldı. Saldırılardan 4 füzenin El-Muha Limanı'na isabet ettiği belirtildi.
İlçe merkezine ise 6 füzeyle saldırı düzenlendiği ve saldırıda en az 4 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Ayrıca Husilerin bölgeye yönelik saldırılarında kullandığı bir insansız hava aracının etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri ise yaptığı açıklamada, El-Muha bölgesinin bir dizi balistik füzeyle hedef alındığını ve saldırılarda bazı askeri botlarla silahların imha edildiğini, saldırılar sırasında Yemen hükümet güçleri saflarında bulunan onlarca kişinin öldüğünü veya yaralandığını ifade etti.