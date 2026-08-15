Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260815/husiler-el-muha-limanini-fuzelerle-vurdu-1108021858.html
Husiler El-Muha Limanı'nı füzelerle vurdu
Husiler El-Muha Limanı'nı füzelerle vurdu
Sputnik Türkiye
Yemen'in güneybatısında, Kızıldeniz'e açılan El-Muha Limanı ve ilçe merkezi Husilerin füze saldırılarının hedefi oldu. 4 füze isabet ederken, 4 kişi hayatını... 15.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-15T00:29+0300
2026-08-15T00:29+0300
dünya
ortadoğu
yemen
husiler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/0e/1079640284_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_73a0e18a76d14dad1f53a37d3a9a7e3d.jpg
Husilerin, Yemen'in güneybatısındaki Taiz vilayetinde bulunan El-Muha Limanı'na füze saldırısı düzenlediği ve saldırılarda can kayıplarının yaşandığı bildirildi.Yemen hükümetine bağlı SABA televizyonunun haberine göre Husiler, Kızıldeniz kıyısındaki El-Muha ilçesinde bulunan limanı ve ilçe merkezini toplam 10 füzeyle hedef aldı. Saldırılardan 4 füzenin El-Muha Limanı'na isabet ettiği belirtildi.İlçe merkezine ise 6 füzeyle saldırı düzenlendiği ve saldırıda en az 4 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Ayrıca Husilerin bölgeye yönelik saldırılarında kullandığı bir insansız hava aracının etkisiz hale getirildiği bildirildi.Husilerden açıklamaHusilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri ise yaptığı açıklamada, El-Muha bölgesinin bir dizi balistik füzeyle hedef alındığını ve saldırılarda bazı askeri botlarla silahların imha edildiğini, saldırılar sırasında Yemen hükümet güçleri saflarında bulunan onlarca kişinin öldüğünü veya yaralandığını ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/ingilterede-yangin-alarmi-milyonlarca-kisinin-telefonuna-acil-durum-uyarisi-gitti-1108021377.html
yemen
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/0e/1079640284_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4bbe68d868db9145d26ab4e10124ca62.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ortadoğu, yemen, husiler
ortadoğu, yemen, husiler

Husiler El-Muha Limanı'nı füzelerle vurdu

00:29 15.08.2026
© AA / Mohammed HamoudYemen Husiler
Yemen Husiler - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2026
© AA / Mohammed Hamoud
Abone ol
Yemen'in güneybatısında, Kızıldeniz'e açılan El-Muha Limanı ve ilçe merkezi Husilerin füze saldırılarının hedefi oldu. 4 füze isabet ederken, 4 kişi hayatını kaybetti.
Husilerin, Yemen'in güneybatısındaki Taiz vilayetinde bulunan El-Muha Limanı'na füze saldırısı düzenlediği ve saldırılarda can kayıplarının yaşandığı bildirildi.
Yemen hükümetine bağlı SABA televizyonunun haberine göre Husiler, Kızıldeniz kıyısındaki El-Muha ilçesinde bulunan limanı ve ilçe merkezini toplam 10 füzeyle hedef aldı. Saldırılardan 4 füzenin El-Muha Limanı'na isabet ettiği belirtildi.
İlçe merkezine ise 6 füzeyle saldırı düzenlendiği ve saldırıda en az 4 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Ayrıca Husilerin bölgeye yönelik saldırılarında kullandığı bir insansız hava aracının etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Husilerden açıklama

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri ise yaptığı açıklamada, El-Muha bölgesinin bir dizi balistik füzeyle hedef alındığını ve saldırılarda bazı askeri botlarla silahların imha edildiğini, saldırılar sırasında Yemen hükümet güçleri saflarında bulunan onlarca kişinin öldüğünü veya yaralandığını ifade etti.
İngiltere ve Galler'de milyonlarca kişinin cep telefonuna, orman ve açık alan yangını riskinin çok yüksek olduğu uyarısında bulunan acil durum bildirimi gönderildi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2026
DÜNYA
İngiltere'de yangın alarmı: Milyonlarca kişinin telefonuna acil durum uyarısı gitti
Dün, 23:39
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала