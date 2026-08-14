İngiltere'de yangın alarmı: Milyonlarca kişinin telefonuna acil durum uyarısı gitti
© AA / Raşid Necati Aslım İngiltere ve Galler'de milyonlarca kişinin cep telefonuna, orman ve açık alan yangını riskinin çok yüksek olduğu uyarısında bulunan "acil durum bildirimi" gönderildi
© AA / Raşid Necati Aslım
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İngiltere ve Galler'de orman yangını riskinin çok yüksek seviyede seyretmesi üzerine vatandaşların cep telefonlarına acil durum uyarısı gönderildi.
İngiltere Başbakanı Andy Burnham yaptığı açıklamada, yetkililerin vatandaşlara orman yangınları riskine karşı acil durum uyarısı gönderdiğini söyledi.
Burnham yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
Bu akşam, orman yangını riski çok yüksek kalmaya devam ettiği için İngiltere ve Galler genelinde insanlara bir Acil Uyarı gönderildi. Talep doğrudan İtfaiye ve Kurtarma Servisleri'nden geldi. Bugün Stourbridge'deydim ve bu yangınların insanların evlerine ve hayatlarına olan yıkıcı etkisini bizzat gözlerimle gördüm. Şimdi önceliğimiz, herkesi güvende tutmak ve daha fazla yangının başlamasını önlemek. Bu aşırı sıcaklık döneminde, herkesten ekstra özen göstermesini rica ediyorum. Lütfen bahçelerde, kırsalda veya diğer açık alanlarda, parklar, fundalıklar ve ormanlık bölgeler dahil, herhangi bir ateş yakmayın. İtfaiyecilerimiz ve acil müdahale ekiplerimiz, inanılmaz zor koşullarda 7/24 çalışıyor. Herkes onlara yardım edebilir. Lütfen Acil Uyarı'yı ciddiye alın ve yürürlükteki talimatlara uyun.
Bu arada, Galler'den bazı sosyal medya kullanıcıları, ülkenin tüm sakinlerinin bu dili konuşmamasına rağmen, uyarıyı yalnızca Galce olarak aldıklarını söyledi.
İngiltere Ulusal İtfaiye Şefleri Konseyi Başkanı Phil Garrigan, rekor sıcaklıkların yaşandığı 2026 yılında İngiltere'deki orman yangınlarının sayısının 2025 yılındaki rekor seviyeleri aştığını bildirmişti.
© AA / Raşid Necati Aslım İngiltere ve Galler'de milyonlarca kişinin cep telefonuna, orman ve açık alan yangını riskinin çok yüksek olduğu uyarısında bulunan "acil durum bildirimi" gönderildi
© AA / Raşid Necati Aslım
Bildirim:
Birleşik Krallık Hükümeti tarafından verilen ciddi uyarı
Ülke genelinde orman yangınları riski çok yüksek. Bölge sakinleri, arazi sahipleri ve ziyaretçiler, tek kullanımlık mangallar, ateş çukurları, bahçe yakma fırınları veya havai fişekler de dahil olmak üzere yangın başlatabilecek hiçbir faaliyette bulunmamalıdır. Küçük bir alev bile hızla büyük bir orman yangınına dönüşerek can güvenliğini, evleri, işletmeleri ve acil durum ekiplerini riske atabilir.
Resmi güncellemeleri takip edin ve yangın belirtilerini derhal 999'u arayarak bildirin. Daha fazla bilgi için gov.uk/alerts adresini ziyaret edin.