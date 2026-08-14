İngiltere'de yangın alarmı: Milyonlarca kişinin telefonuna acil durum uyarısı gitti

Birleşik Krallık Hükümeti tarafından verilen ciddi uyarı

Ülke genelinde orman yangınları riski çok yüksek. Bölge sakinleri, arazi sahipleri ve ziyaretçiler, tek kullanımlık mangallar, ateş çukurları, bahçe yakma fırınları veya havai fişekler de dahil olmak üzere yangın başlatabilecek hiçbir faaliyette bulunmamalıdır. Küçük bir alev bile hızla büyük bir orman yangınına dönüşerek can güvenliğini, evleri, işletmeleri ve acil durum ekiplerini riske atabilir.

Resmi güncellemeleri takip edin ve yangın belirtilerini derhal 999'u arayarak bildirin. Daha fazla bilgi için gov.uk/alerts adresini ziyaret edin.