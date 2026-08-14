Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/ingilterede-yangin-alarmi-milyonlarca-kisinin-telefonuna-acil-durum-uyarisi-gitti-1108021377.html
İngiltere'de yangın alarmı: Milyonlarca kişinin telefonuna acil durum uyarısı gitti
İngiltere'de yangın alarmı: Milyonlarca kişinin telefonuna acil durum uyarısı gitti
Sputnik Türkiye
İngiltere ve Galler'de orman yangını riskinin çok yüksek seviyede seyretmesi üzerine vatandaşların cep telefonlarına acil durum uyarısı gönderildi. 14.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-14T23:39+0300
2026-08-14T23:39+0300
dünya
i̇ngiltere
galler
andy burnham
yangın
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/0e/1108020816_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_f765945ed7e933f802fea8c045139861.jpg
İngiltere Başbakanı Andy Burnham yaptığı açıklamada, yetkililerin vatandaşlara orman yangınları riskine karşı acil durum uyarısı gönderdiğini söyledi.Burnham yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:Bu arada, Galler'den bazı sosyal medya kullanıcıları, ülkenin tüm sakinlerinin bu dili konuşmamasına rağmen, uyarıyı yalnızca Galce olarak aldıklarını söyledi.İngiltere Ulusal İtfaiye Şefleri Konseyi Başkanı Phil Garrigan, rekor sıcaklıkların yaşandığı 2026 yılında İngiltere'deki orman yangınlarının sayısının 2025 yılındaki rekor seviyeleri aştığını bildirmişti.Bildirim:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/abd-kubaya-yonelik-askeri-harekati-askiya-aliyor-1108020170.html
i̇ngiltere
galler
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/0e/1108020816_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_8be8fcffb6715e9638801e364e7fec64.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇ngiltere, galler, andy burnham, yangın
i̇ngiltere, galler, andy burnham, yangın

İngiltere'de yangın alarmı: Milyonlarca kişinin telefonuna acil durum uyarısı gitti

23:39 14.08.2026
© AA / Raşid Necati Aslım İngiltere ve Galler'de milyonlarca kişinin cep telefonuna, orman ve açık alan yangını riskinin çok yüksek olduğu uyarısında bulunan "acil durum bildirimi" gönderildi
 İngiltere ve Galler'de milyonlarca kişinin cep telefonuna, orman ve açık alan yangını riskinin çok yüksek olduğu uyarısında bulunan acil durum bildirimi gönderildi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2026
© AA / Raşid Necati Aslım
Abone ol
İngiltere ve Galler'de orman yangını riskinin çok yüksek seviyede seyretmesi üzerine vatandaşların cep telefonlarına acil durum uyarısı gönderildi.
İngiltere Başbakanı Andy Burnham yaptığı açıklamada, yetkililerin vatandaşlara orman yangınları riskine karşı acil durum uyarısı gönderdiğini söyledi.
Burnham yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
Bu akşam, orman yangını riski çok yüksek kalmaya devam ettiği için İngiltere ve Galler genelinde insanlara bir Acil Uyarı gönderildi. Talep doğrudan İtfaiye ve Kurtarma Servisleri'nden geldi. Bugün Stourbridge'deydim ve bu yangınların insanların evlerine ve hayatlarına olan yıkıcı etkisini bizzat gözlerimle gördüm. Şimdi önceliğimiz, herkesi güvende tutmak ve daha fazla yangının başlamasını önlemek. Bu aşırı sıcaklık döneminde, herkesten ekstra özen göstermesini rica ediyorum. Lütfen bahçelerde, kırsalda veya diğer açık alanlarda, parklar, fundalıklar ve ormanlık bölgeler dahil, herhangi bir ateş yakmayın. İtfaiyecilerimiz ve acil müdahale ekiplerimiz, inanılmaz zor koşullarda 7/24 çalışıyor. Herkes onlara yardım edebilir. Lütfen Acil Uyarı'yı ciddiye alın ve yürürlükteki talimatlara uyun.
Bu arada, Galler'den bazı sosyal medya kullanıcıları, ülkenin tüm sakinlerinin bu dili konuşmamasına rağmen, uyarıyı yalnızca Galce olarak aldıklarını söyledi.
İngiltere Ulusal İtfaiye Şefleri Konseyi Başkanı Phil Garrigan, rekor sıcaklıkların yaşandığı 2026 yılında İngiltere'deki orman yangınlarının sayısının 2025 yılındaki rekor seviyeleri aştığını bildirmişti.
© AA / Raşid Necati Aslım İngiltere ve Galler'de milyonlarca kişinin cep telefonuna, orman ve açık alan yangını riskinin çok yüksek olduğu uyarısında bulunan "acil durum bildirimi" gönderildi
 İngiltere ve Galler'de milyonlarca kişinin cep telefonuna, orman ve açık alan yangını riskinin çok yüksek olduğu uyarısında bulunan acil durum bildirimi gönderildi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2026
© AA / Raşid Necati Aslım

Bildirim:

Birleşik Krallık Hükümeti tarafından verilen ciddi uyarı

Ülke genelinde orman yangınları riski çok yüksek. Bölge sakinleri, arazi sahipleri ve ziyaretçiler, tek kullanımlık mangallar, ateş çukurları, bahçe yakma fırınları veya havai fişekler de dahil olmak üzere yangın başlatabilecek hiçbir faaliyette bulunmamalıdır. Küçük bir alev bile hızla büyük bir orman yangınına dönüşerek can güvenliğini, evleri, işletmeleri ve acil durum ekiplerini riske atabilir.

Resmi güncellemeleri takip edin ve yangın belirtilerini derhal 999'u arayarak bildirin. Daha fazla bilgi için gov.uk/alerts adresini ziyaret edin.

Küba-ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2026
DÜNYA
'ABD, Küba'ya yönelik askeri harekatı askıya alıyor'
22:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала