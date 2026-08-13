https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/israil-ordusu-lubnanin-guneyinde-evleri-yikti-bazilarini-atese-verdi-1107971561.html

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde evleri yıktı, bazılarını ateşe verdi

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde evleri yıktı, bazılarını ateşe verdi

Sputnik Türkiye

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Mansuri ve Mecdel Zun beldeleri ile çevresindeki vadilerde çok sayıda evi patlayıcılarla yıktı, bazı evleri ise ateşe... 13.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-13T11:09+0300

2026-08-13T11:09+0300

2026-08-13T11:09+0300

dünya

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Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail ordusunun, Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkese rağmen ülkenin güneyinde çok sayıda evi patlayıcılarla yıktığı ve bazılarını ateşe verdiği bildirdi.Haberde, İsrail güçlerinin sabah saatlerinde güneydeki Mansuri ve Mecdel Zun beldeleri ile çevredeki vadilerde bulunan evleri patlayıcılarla yıktığı belirtildi. Bazı evlerin de yakıldığı, İsrail'in gece saatlerinde iki dalga halinde Mansuri beldesine hava saldırıları düzenlediği aktarıldı.Saldırılar sırasında meydana gelen patlama seslerinin Sur kentinden de duyulduğu kaydedildi.Lübnan hükümetinden İsrail'e tepkiLübnan Başbakanı Nevvaf Selam, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in ülkenin güneyindeki köy ve beldelerde gerçekleştirdiği saldırı ve yıkımların "uluslararası hukuk ve uluslararası insan haklarının ağır ihlali" olduğunu belirtti.Selam, İsrail ordusunun sahadaki yıkımları "Hizbullah'ın askeri tesislerinin varlığı" gerekçesiyle açıklamasının "mantık dışı" olduğunu ifade etti.Lübnan ordusu da İsrail'in güneyde devam eden saldırılarının, ordunun bölgeye konuşlanmasını ve halkın evlerine dönmesini engellediğini bildirdi.İsrail'in Lübnan'daki saldırılarıİsrail ordusu, 2 Mart'ta Lübnan'a yoğun hava saldırıları başlatmış ve ülkenin güneyindeki birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 4 bin 335 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/lubnandaki-itfaiyeciler-israil-ordusu-guneyde-kasitli-olarak-orman-yanginlari-cikariyor-1107948438.html

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