https://anlatilaninotesi.com.tr/20260815/endonezyada-yeni-deprem-kuzey-sumatra-64-ile-sarsildi-1108030356.html
Endonezya'da yeni deprem: Kuzey Sumatra 6.4 ile sarsıldı
Endonezya'da yeni deprem: Kuzey Sumatra 6.4 ile sarsıldı
Sputnik Türkiye
Endonezya'nın kuzeyindeki Sumatra Adası'nda 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Alman Yer Bilimleri Araştırma Merkezi (GFZ), depremin 158 kilometre... 15.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-15T14:52+0300
2026-08-15T14:52+0300
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Endonezya'da sabah saatlerinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından ülkenin kuzeyindeki Sumatra Adası'nda 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Alman Yer Bilimleri Araştırma Merkezi (GFZ), depremin büyüklüğünü 6,4 olarak açıkladı.GFZ'nin verilerine göre deprem, yerin 158 kilometre derinliğinde meydana geldi.Depremin ardından can veya mal kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.7.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştiEndonezya'nın doğusunda dün meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde ise en az 38 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.Doğu Nusa Tenggara bölgesi açıklarında meydana gelen deprem sonrasında bazı bölgelerde 1 metreyi aşmayan tsunami dalgaları kaydedilmiş, tsunami uyarısı yaklaşık 3 saat sonra kaldırılmıştı.Sabahki depremin ardından bölgede çok sayıda artçı sarsıntı meydana gelirken, bazı bölgelerde heyelanlar nedeniyle yolların ulaşıma kapandığı ve arama kurtarma ekiplerinin merkez üssüne yakın bazı bölgelere henüz ulaşamadığı bildirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260815/endonezyada-76-buyuklugunde-deprem--1108022145.html
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endonezya, sumatra adası, kuzey sumatra, deprem
endonezya, sumatra adası, kuzey sumatra, deprem
Endonezya'da yeni deprem: Kuzey Sumatra 6.4 ile sarsıldı
Endonezya'nın kuzeyindeki Sumatra Adası'nda 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Alman Yer Bilimleri Araştırma Merkezi (GFZ), depremin 158 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildirdi.
Endonezya'da sabah saatlerinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından ülkenin kuzeyindeki Sumatra Adası'nda 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Alman Yer Bilimleri Araştırma Merkezi (GFZ), depremin büyüklüğünü 6,4 olarak açıkladı.
GFZ'nin verilerine göre deprem, yerin 158 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Depremin ardından can veya mal kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
7.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti
Endonezya'nın doğusunda dün meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde ise en az 38 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.
Doğu Nusa Tenggara bölgesi açıklarında meydana gelen deprem sonrasında bazı bölgelerde 1 metreyi aşmayan tsunami dalgaları kaydedilmiş, tsunami uyarısı yaklaşık 3 saat sonra kaldırılmıştı.
Sabahki depremin ardından bölgede çok sayıda artçı sarsıntı meydana gelirken, bazı bölgelerde heyelanlar nedeniyle yolların ulaşıma kapandığı ve arama kurtarma ekiplerinin merkez üssüne yakın bazı bölgelere henüz ulaşamadığı bildirilmişti.