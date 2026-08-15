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Endonezya'da 7.6 büyüklüğünde deprem: Büyük artçılar peşinden geldi, tsunami uyarısı var
Endonezya'da 7.6 büyüklüğünde deprem: Büyük artçılar peşinden geldi, tsunami uyarısı var
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Endonezya'nın Flores Adası açıklarında 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 15.08.2026, Sputnik Türkiye
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Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Endonezya'nın Flores Adası açıklarında 7.6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini duyurdu.Merkezin verilerine göre deprem, Labuan Bajo'nun 163 kilometre açıklarında kaydedildiği bildirildi.Büyük artçılar peşinden geldi, tsunami uyarısı varDepremin ardından aynı bölgede 5.6 ile 6.1 büyüklüğünde artçı sarsıntılar kaydedildi. Tsunami uyarıları yapılıyor
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/kolombiyada-74luk-depremde-can-kaybi-281e-yukseldi-1107996512.html
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deprem, deprem son dakika, endonezya
deprem, deprem son dakika, endonezya

Endonezya'da 7.6 büyüklüğünde deprem: Büyük artçılar peşinden geldi, tsunami uyarısı var

01:51 15.08.2026 (güncellendi: 01:54 15.08.2026)
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Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2026
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Endonezya'nın Flores Adası açıklarında 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Endonezya'nın Flores Adası açıklarında 7.6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini duyurdu.
Merkezin verilerine göre deprem, Labuan Bajo'nun 163 kilometre açıklarında kaydedildiği bildirildi.

Büyük artçılar peşinden geldi, tsunami uyarısı var

Depremin ardından aynı bölgede 5.6 ile 6.1 büyüklüğünde artçı sarsıntılar kaydedildi. Tsunami uyarıları yapılıyor
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