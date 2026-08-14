https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/kolombiyada-74luk-depremde-can-kaybi-281e-yukseldi-1107996512.html

Kolombiya'da 7.4'lük depremde can kaybı 281'e yükseldi

Kolombiya'da 7.4'lük depremde can kaybı 281'e yükseldi

Sputnik Türkiye

Kolombiya'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde acı bilanço ağırlaşıyor. Cumhurbaşkanı De la Espriella, hayatını kaybedenlerin sayısının 281'e... 14.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-14T07:16+0300

2026-08-14T07:16+0300

2026-08-14T07:16+0300

dünya

kolombiya

deprem

deprem

deprem son dakika

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/0c/1107950773_0:27:3072:1754_1920x0_80_0_0_9fc09c2d3bfc603ed2fced9d442e79f4.jpg

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ederken can kaybı giderek artıyor. Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella düzenlediği basın toplantısında felaketin güncel bilançosunu kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamada, şiddetli sarsıntıda yaşamını yitirenlerin sayısının 281’e çıktığı, 3 bin 971 kişinin yaralandığı ve 379 kişinin ise hala kayıp olduğu bildirildi.10 binden fazla ev yıkıldı: "En büyük önceliğimiz hayat kurtarmak"Görevi 7 Ağustos'ta devralan Cumhurbaşkanı De la Espriella, depremin yol açtığı büyük yıkımın detaylarını aktardı. Sarsıntı nedeniyle ülke genelinde 127 binanın yıkıldığını, 65 bin 841 evin hasar gördüğünü ve 10 bin 677 evin ise tamamen yerle bir olduğunu açıkladı. Durumun oldukça karmaşık olduğunu belirten De la Espriella, "En büyük önceliğimiz hayat kurtarmak. Tüm kaynaklarımızı seferber ettik, uluslararası yardım tekliflerinden de faydalanıyoruz" ifadelerini kullandı.Pereira kenti ağır hasar aldı: Evini kaybedenlere kira desteğiDepremde en çok can kaybı ve yıkımın yaşandığı Pereira kenti ziyaret eden Cumhurbaşkanı, felakette evlerini kaybeden afetzede ailelere kira desteği sağlanacağını duyurdu. Bilanço her geçen saat ağırlaşırken, 10 Ağustos'taki depremde hayatını kaybedenler için ülke genelinde ilan edilen 3 günlük ulusal yas süreci devam ediyor. Ekipler enkaz altında kalan 379 kayıp vatandaşa ulaşmak için zamanla yarışıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/yolcu-ucaginda-motor-pervanesi-koptu-bir-yolcu-patlayan-kabin-camindan-disari-cekildi-1107996364.html

kolombiya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kolombiya, deprem, deprem, deprem son dakika