https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/kolombiyada-74luk-depremde-can-kaybi-281e-yukseldi-1107996512.html
Kolombiya'da 7.4'lük depremde can kaybı 281'e yükseldi
Kolombiya'da 7.4'lük depremde can kaybı 281'e yükseldi
Sputnik Türkiye
Kolombiya'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde acı bilanço ağırlaşıyor. Cumhurbaşkanı De la Espriella, hayatını kaybedenlerin sayısının 281'e... 14.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-14T07:16+0300
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Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ederken can kaybı giderek artıyor. Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella düzenlediği basın toplantısında felaketin güncel bilançosunu kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamada, şiddetli sarsıntıda yaşamını yitirenlerin sayısının 281’e çıktığı, 3 bin 971 kişinin yaralandığı ve 379 kişinin ise hala kayıp olduğu bildirildi.10 binden fazla ev yıkıldı: "En büyük önceliğimiz hayat kurtarmak"Görevi 7 Ağustos'ta devralan Cumhurbaşkanı De la Espriella, depremin yol açtığı büyük yıkımın detaylarını aktardı. Sarsıntı nedeniyle ülke genelinde 127 binanın yıkıldığını, 65 bin 841 evin hasar gördüğünü ve 10 bin 677 evin ise tamamen yerle bir olduğunu açıkladı. Durumun oldukça karmaşık olduğunu belirten De la Espriella, "En büyük önceliğimiz hayat kurtarmak. Tüm kaynaklarımızı seferber ettik, uluslararası yardım tekliflerinden de faydalanıyoruz" ifadelerini kullandı.Pereira kenti ağır hasar aldı: Evini kaybedenlere kira desteğiDepremde en çok can kaybı ve yıkımın yaşandığı Pereira kenti ziyaret eden Cumhurbaşkanı, felakette evlerini kaybeden afetzede ailelere kira desteği sağlanacağını duyurdu. Bilanço her geçen saat ağırlaşırken, 10 Ağustos'taki depremde hayatını kaybedenler için ülke genelinde ilan edilen 3 günlük ulusal yas süreci devam ediyor. Ekipler enkaz altında kalan 379 kayıp vatandaşa ulaşmak için zamanla yarışıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/yolcu-ucaginda-motor-pervanesi-koptu-bir-yolcu-patlayan-kabin-camindan-disari-cekildi-1107996364.html
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kolombiya, deprem, deprem, deprem son dakika
kolombiya, deprem, deprem, deprem son dakika
Kolombiya'da 7.4'lük depremde can kaybı 281'e yükseldi
Kolombiya'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde acı bilanço ağırlaşıyor. Cumhurbaşkanı De la Espriella, hayatını kaybedenlerin sayısının 281'e çıktığını, binlerce kişinin yaralandığını duyurdu. Arama kurtarma çalışmaları sürerken ülkede ulusal yas ilan edildi.
Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ederken can kaybı giderek artıyor. Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella düzenlediği basın toplantısında felaketin güncel bilançosunu kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamada, şiddetli sarsıntıda yaşamını yitirenlerin sayısının 281’e çıktığı, 3 bin 971 kişinin yaralandığı ve 379 kişinin ise hala kayıp olduğu bildirildi.
10 binden fazla ev yıkıldı: "En büyük önceliğimiz hayat kurtarmak"
Görevi 7 Ağustos'ta devralan Cumhurbaşkanı De la Espriella, depremin yol açtığı büyük yıkımın detaylarını aktardı. Sarsıntı nedeniyle ülke genelinde 127 binanın yıkıldığını, 65 bin 841 evin hasar gördüğünü ve 10 bin 677 evin ise tamamen yerle bir olduğunu açıkladı. Durumun oldukça karmaşık olduğunu belirten De la Espriella, "En büyük önceliğimiz hayat kurtarmak. Tüm kaynaklarımızı seferber ettik, uluslararası yardım tekliflerinden de faydalanıyoruz" ifadelerini kullandı.
Pereira kenti ağır hasar aldı: Evini kaybedenlere kira desteği
Depremde en çok can kaybı ve yıkımın yaşandığı Pereira kenti ziyaret eden Cumhurbaşkanı, felakette evlerini kaybeden afetzede ailelere kira desteği sağlanacağını duyurdu. Bilanço her geçen saat ağırlaşırken, 10 Ağustos'taki depremde hayatını kaybedenler için ülke genelinde ilan edilen 3 günlük ulusal yas süreci devam ediyor. Ekipler enkaz altında kalan 379 kayıp vatandaşa ulaşmak için zamanla yarışıyor.