https://anlatilaninotesi.com.tr/20260815/cumhurbaskani-erdogandan-f-35-aciklamasi-trumpin-sozunu-yerine-getirmesini-bekliyorum-1108032810.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 açıklaması: 'Trump'ın sözünü yerine getirmesini bekliyorum'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 açıklaması: 'Trump'ın sözünü yerine getirmesini bekliyorum'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Cezire’ye yaptığı açıklamada, Türkiye’nin kısa süre önce Suudi Arabistan ve Pakistan ile imzaladığı ortak savunma anlaşmasına... 15.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-15T19:02+0300
2026-08-15T19:02+0300
2026-08-15T19:02+0300
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hamas
suriye
donald trump
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Pazar akşamı yayımlanacak 'Mülakat' programı kapsamında gerçekleştirilen özel söyleşide, Mekke Anlaşması’nın gelecekte başka ülkelerin de katılımına açık olduğunu belirterek Mısır’ın bu anlaşmaya katılmasının mümkün olduğunu söyledi.Erdoğan yaptığı açıklamada, Türkiye’nin kısa süre önce Suudi Arabistan ve Pakistan ile imzaladığı ortak savunma anlaşmasına Mısır’ın da katılmasının mümkün olduğunu söyledi. Erdoğan ayrıca Türkiye’nin Suriye ve Gazze’yi yalnız bırakmayacağını vurgularken, Hürmüz Boğazı’nın açılmasının önemine dikkat çekti.Erdoğan, anlaşmanın, imzacı ülkelerden birinin dış saldırıya uğraması durumunda diğer ülkelerin ortak adımlar atmasını öngördüğünü belirterek anlaşmanın dünyaya önemli bir mesaj gönderdiğini ifade etti.Erdoğan, Türkiye’nin Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına öncelik verdiğini zira boğazın kapalı kalmasının hiç kimsenin çıkarına olmadığını söyledi.Ayrıca Katar’ın bölgedeki savaşın sona erdirilmesine yönelik arabuluculuk çabalarında önemli bir rol oynadığını belirtti.Suriye, Gazze ve LübnanSuriye’nin yalnız bırakılmayacağını vurgulayan Erdoğan, Suriye’nin istikrarını desteklemek için elinden gelen her şeyi yapacağını belirterek gelecek dönemde Suriye’yi ziyaret edeceğini belirtti.Erdoğan açıklamasında, “Türkiye Gazze’yi yalnız bırakamaz ve Gazze’yi desteklemek için gereken her şeyi yapacağız” diyerek, Hamas'ın yükümlülüklerini samimiyetle yerine getirdiğini, buna karşılık İsrail’in savaşı sürdürdüğünü belirtti.Lübnan meselesiyle ilgili olarak ise Erdoğan, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının devam etmesinin Türkiye açısından büyük bir endişe kaynağı olduğunu söyledi.'Trump’ın bu sözünü yerine getirmesini bekliyorum'Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Türkiye’ye gerçekleştirdiği son ziyaret sırasında, Lübnan’daki savaşın durdurulmasının gerekliliğini görüştüğünü belirterek Washington’ın bu savaşın sona erdirilmesindeki rolünün önemine dikkat çekti.Erdoğan ayrıca Türkiye’nin Sudan’a desteğini sürdüreceğini teyit ederek Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah el-Burhan ile ilişkilerin iyi olduğunu söyledi.Bunun yanı sıra Erdoğan, Türkiye’nin Libya ile ilişkilerinin istikrarlı olduğunu ve Türkiye’nin Libya’yı da yalnız bırakmayacağını da vurguladı.Erdoğan, Avrupa’nın Türkiye’yi Avrupa Birliği’ne alma konusunda istekli görünmediğini söyledi. Türkiye’nin AB'ye katılmasının bir öncelik olmadığını belirten Erdoğan, böyle bir durumda kaybedenin Avrupa olacağını ifade etti.Erdoğan ayrıca F-35 savaş uçakları konusunda Trump’tan bir söz aldığını ve bu sözün yerine getirilmesini beklediğini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260815/fasta-sebteye-gecis-girisimi-109-yasa-disi-gocmen-ve-2-fasli-gozaltina-alindi-1108032581.html
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türkiye, gazze, el cezire, f-35, hamas, suriye, donald trump
türkiye, gazze, el cezire, f-35, hamas, suriye, donald trump
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 açıklaması: 'Trump'ın sözünü yerine getirmesini bekliyorum'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Cezire’ye yaptığı açıklamada, Türkiye’nin kısa süre önce Suudi Arabistan ve Pakistan ile imzaladığı ortak savunma anlaşmasına Mısır’ın da katılmasının mümkün olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Pazar akşamı yayımlanacak 'Mülakat' programı kapsamında gerçekleştirilen özel söyleşide, Mekke Anlaşması’nın gelecekte başka ülkelerin de katılımına açık olduğunu belirterek Mısır’ın bu anlaşmaya katılmasının mümkün olduğunu söyledi.
Erdoğan yaptığı açıklamada, Türkiye’nin kısa süre önce Suudi Arabistan ve Pakistan ile imzaladığı ortak savunma anlaşmasına Mısır’ın da katılmasının mümkün olduğunu söyledi. Erdoğan ayrıca Türkiye’nin Suriye ve Gazze’yi yalnız bırakmayacağını vurgularken, Hürmüz Boğazı’nın açılmasının önemine dikkat çekti.
Erdoğan, anlaşmanın, imzacı ülkelerden birinin dış saldırıya uğraması durumunda diğer ülkelerin ortak adımlar atmasını öngördüğünü belirterek anlaşmanın dünyaya önemli bir mesaj gönderdiğini ifade etti.
Erdoğan, Türkiye’nin Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına öncelik verdiğini zira boğazın kapalı kalmasının hiç kimsenin çıkarına olmadığını söyledi.
Ayrıca Katar’ın bölgedeki savaşın sona erdirilmesine yönelik arabuluculuk çabalarında önemli bir rol oynadığını belirtti.
Suriye’nin yalnız bırakılmayacağını vurgulayan Erdoğan, Suriye’nin istikrarını desteklemek için elinden gelen her şeyi yapacağını belirterek gelecek dönemde Suriye’yi ziyaret edeceğini belirtti.
Erdoğan açıklamasında, “Türkiye Gazze’yi yalnız bırakamaz ve Gazze’yi desteklemek için gereken her şeyi yapacağız” diyerek, Hamas'ın yükümlülüklerini samimiyetle yerine getirdiğini, buna karşılık İsrail’in savaşı sürdürdüğünü belirtti.
Lübnan meselesiyle ilgili olarak ise Erdoğan, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının devam etmesinin Türkiye açısından büyük bir endişe kaynağı olduğunu söyledi.
'Trump’ın bu sözünü yerine getirmesini bekliyorum'
Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Türkiye’ye gerçekleştirdiği son ziyaret sırasında, Lübnan’daki savaşın durdurulmasının gerekliliğini görüştüğünü belirterek Washington’ın bu savaşın sona erdirilmesindeki rolünün önemine dikkat çekti.
Erdoğan ayrıca Türkiye’nin Sudan’a desteğini sürdüreceğini teyit ederek Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah el-Burhan ile ilişkilerin iyi olduğunu söyledi.
Bunun yanı sıra Erdoğan, Türkiye’nin Libya ile ilişkilerinin istikrarlı olduğunu ve Türkiye’nin Libya’yı da yalnız bırakmayacağını da vurguladı.
Erdoğan, Avrupa’nın Türkiye’yi Avrupa Birliği’ne alma konusunda istekli görünmediğini söyledi. Türkiye’nin AB'ye katılmasının bir öncelik olmadığını belirten Erdoğan, böyle bir durumda kaybedenin Avrupa olacağını ifade etti.
Erdoğan ayrıca F-35 savaş uçakları konusunda Trump’tan bir söz aldığını ve bu sözün yerine getirilmesini beklediğini söyledi.