https://anlatilaninotesi.com.tr/20260815/14-yillik-sir-dna-ile-cozuldu-parcalanmis-kadin-cesedinin-gulizar-aydina-ait-oldugu-belirlendi-1108025325.html
14 yıllık sır DNA ile çözüldü: Parçalanmış kadın cesedinin Gülizar Aydın’a ait olduğu belirlendi
14 yıllık sır DNA ile çözüldü: Parçalanmış kadın cesedinin Gülizar Aydın’a ait olduğu belirlendi
Sputnik Türkiye
Aydın’da 2012’den bu yana kayıp olan Gülizar Aydın’ın akıbetine ilişkin soruşturmada kritik gelişme yaşandı. İzmir Adli Tıp Kurumu, 2 Aralık 2012’de Söke-Milas... 15.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-15T10:50+0300
2026-08-15T10:50+0300
2026-08-15T10:50+0300
türki̇ye
aydın
söke
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/13/1105857217_7:0:633:352_1920x0_80_0_0_80dfebe030761406304deaae0aa7eb4e.jpg
Aydın’ın Söke ilçesinde 2 Aralık 2012’den bu yana kendisinden haber alınamayan Gülizar Aydın’ın akıbetine ilişkin yürütülen soruşturmada 14 yıl sonra önemli bir gelişme yaşandı. Aynı tarihte Muğla Milas-Aydın Söke Karayolu’nda parçalanmış halde bulunan ve kimliği belirlenemeyen kadın cesedinin Gülizar Aydın’a ait olduğu DNA incelemesiyle tespit edildi.İzmir Adli Tıp Kurumunun 14 Ağustos 2026 tarihli raporunda, Gülizar Aydın’ın oğlu Burak Zülam’dan alınan DNA örneği ile 2 Aralık 2012’de bulunan kimliği belirsiz cesetten elde edilen örneklerin karşılaştırıldığı ve anne-oğul yönünden DNA eşleşmesi sağlandığı belirtildi.Gülizar Aydın’dan 2 Aralık 2012’den sonra haber alınamadıAydın’ın Söke ilçesi Akçakonak Mahallesi’nde yaşayan, 1971 doğumlu Gülizar Aydın’dan 2 Aralık 2012 tarihinden itibaren haber alınamadı.Aydın, oğlunun 31 Ekim 2017’de yaptığı müracaatın ardından kayıp şahıs olarak aranmaya başlandı. Gülizar Aydın’ın akıbetinin belirlenmesi amacıyla Söke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2017/7288 soruşturma numarasıyla soruşturma başlatıldı ve Söke JASAT dedektiflerinden çalışma grubu oluşturuldu.Yürütülen saha, istihbari ve dijital iz araştırmalarında Aydın’ın yaşadığına ilişkin herhangi bir iz veya emareye rastlanmadı. Bunun üzerine Aydın’ın hayatını kaybetmiş ya da öldürülmüş olabileceği değerlendirilerek çalışmalar cinayet şüphesi üzerinde yoğunlaştırıldı.Aynı gün bulunan kimliği belirsiz ceset dosyanın odağına girdiSoruşturma kapsamında çevre illerde bulunan kimliği belirsiz cesetlere ilişkin kayıtlar ve haberler incelendi.Yapılan araştırmalarda, Gülizar Aydın’ın kaybolduğu 2 Aralık 2012 tarihinde, Muğla Milas-Aydın Söke Karayolu üzerinde parçalanmış bir kadın cesedinin bulunduğu belirlendi. Söz konusu cesedin kimliği aradan geçen yıllara rağmen tespit edilememişti.Araştırmalarda ayrıca Gülizar Aydın’ın resmi nikâhlı eşi Selami Aydın’ın, eşinin kaybolmasının ardından Aydın’dan ayrıldığı, yaklaşık 14 yıl boyunca farklı illerde yaşadığı, eşi hakkında kayıp müracaatında bulunmadığı ve ailesiyle irtibatını kestiği tespit edildi.Faili meçhul dosyaların yeniden incelenmesiyle soruşturma derinleştirildiAdalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 24 Nisan 2026’da Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının kurulmasının ardından faili meçhul dosyalar yeniden değerlendirmeye alındı.Bu kapsamda Gülizar Aydın dosyası da yeniden incelendi. Söke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda Selami Aydın’ın olay dönemine ilişkin baz kayıtları, HTS verileri, araç hareketleri ve tanık beyanları ayrıntılı şekilde analiz edildi.Teknik incelemelerde Selami Aydın’ın, kimliği belirsiz kadın cesedinin bulunduğu bölgede olay tarihinde bulunduğu tespit edildi.Selami Aydın İzmir’de yakalandıToplanan maddi deliller doğrultusunda şüpheli olarak belirlenen Selami Aydın, 11 Haziran 2026’da İzmir’deki adresine düzenlenen operasyonla yakalandı.Selami Aydın, 12 Haziran 2026’da çıkarıldığı adli makamlarca Gülizar Aydın’ı öldürdüğü şüphesiyle tutuklanarak Söke Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.DNA karşılaştırması için Adli Tıp’a başvurulduSöke Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmadaki kritik belirsizliğin giderilmesi amacıyla 15 Haziran 2026’da İzmir Adli Tıp Kurumuna yazı gönderdi.Gülizar Aydın’ın annesi ve oğlundan alınan kan örnekleri ile 2012 yılında bulunan kimliği belirsiz kadın cesedinden alınan örneklerin DNA açısından karşılaştırılması talep edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260815/okullar-acilmadan-servis-tartismasi-basladi-velilerden-ucret-tepkisi-1108024395.html
türki̇ye
aydın
söke
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/13/1105857217_86:0:555:352_1920x0_80_0_0_b61a49e03e5b190712ecbe1a3efbe3b3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
aydın, söke
14 yıllık sır DNA ile çözüldü: Parçalanmış kadın cesedinin Gülizar Aydın’a ait olduğu belirlendi
Aydın’da 2012’den bu yana kayıp olan Gülizar Aydın’ın akıbetine ilişkin soruşturmada kritik gelişme yaşandı. İzmir Adli Tıp Kurumu, 2 Aralık 2012’de Söke-Milas Karayolu’nda parçalanmış halde bulunan kimliği belirsiz kadın cesedinin DNA incelemesi sonucu Gülizar Aydın’a ait olduğunu tespit etti.
Aydın’ın Söke ilçesinde 2 Aralık 2012’den bu yana kendisinden haber alınamayan Gülizar Aydın’ın akıbetine ilişkin yürütülen soruşturmada 14 yıl sonra önemli bir gelişme yaşandı. Aynı tarihte Muğla Milas-Aydın Söke Karayolu’nda parçalanmış halde bulunan ve kimliği belirlenemeyen kadın cesedinin Gülizar Aydın’a ait olduğu DNA incelemesiyle tespit edildi.
İzmir Adli Tıp Kurumunun 14 Ağustos 2026 tarihli raporunda, Gülizar Aydın’ın oğlu Burak Zülam’dan alınan DNA örneği ile 2 Aralık 2012’de bulunan kimliği belirsiz cesetten elde edilen örneklerin karşılaştırıldığı ve anne-oğul yönünden DNA eşleşmesi sağlandığı belirtildi.
Gülizar Aydın’dan 2 Aralık 2012’den sonra haber alınamadı
Aydın’ın Söke ilçesi Akçakonak Mahallesi’nde yaşayan, 1971 doğumlu Gülizar Aydın’dan 2 Aralık 2012 tarihinden itibaren haber alınamadı.
Aydın, oğlunun 31 Ekim 2017’de yaptığı müracaatın ardından kayıp şahıs olarak aranmaya başlandı. Gülizar Aydın’ın akıbetinin belirlenmesi amacıyla Söke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2017/7288 soruşturma numarasıyla soruşturma başlatıldı ve Söke JASAT dedektiflerinden çalışma grubu oluşturuldu.
Yürütülen saha, istihbari ve dijital iz araştırmalarında Aydın’ın yaşadığına ilişkin herhangi bir iz veya emareye rastlanmadı. Bunun üzerine Aydın’ın hayatını kaybetmiş ya da öldürülmüş olabileceği değerlendirilerek çalışmalar cinayet şüphesi üzerinde yoğunlaştırıldı.
Aynı gün bulunan kimliği belirsiz ceset dosyanın odağına girdi
Soruşturma kapsamında çevre illerde bulunan kimliği belirsiz cesetlere ilişkin kayıtlar ve haberler incelendi.
Yapılan araştırmalarda, Gülizar Aydın’ın kaybolduğu 2 Aralık 2012 tarihinde, Muğla Milas-Aydın Söke Karayolu üzerinde parçalanmış bir kadın cesedinin bulunduğu belirlendi. Söz konusu cesedin kimliği aradan geçen yıllara rağmen tespit edilememişti.
Araştırmalarda ayrıca Gülizar Aydın’ın resmi nikâhlı eşi Selami Aydın’ın, eşinin kaybolmasının ardından Aydın’dan ayrıldığı, yaklaşık 14 yıl boyunca farklı illerde yaşadığı, eşi hakkında kayıp müracaatında bulunmadığı ve ailesiyle irtibatını kestiği tespit edildi.
Faili meçhul dosyaların yeniden incelenmesiyle soruşturma derinleştirildi
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 24 Nisan 2026’da Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının kurulmasının ardından faili meçhul dosyalar yeniden değerlendirmeye alındı.
Bu kapsamda Gülizar Aydın dosyası da yeniden incelendi. Söke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda Selami Aydın’ın olay dönemine ilişkin baz kayıtları, HTS verileri, araç hareketleri ve tanık beyanları ayrıntılı şekilde analiz edildi.
Teknik incelemelerde Selami Aydın’ın, kimliği belirsiz kadın cesedinin bulunduğu bölgede olay tarihinde bulunduğu tespit edildi.
Selami Aydın İzmir’de yakalandı
Toplanan maddi deliller doğrultusunda şüpheli olarak belirlenen Selami Aydın, 11 Haziran 2026’da İzmir’deki adresine düzenlenen operasyonla yakalandı.
Selami Aydın, 12 Haziran 2026’da çıkarıldığı adli makamlarca Gülizar Aydın’ı öldürdüğü şüphesiyle tutuklanarak Söke Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
DNA karşılaştırması için Adli Tıp’a başvuruldu
Söke Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmadaki kritik belirsizliğin giderilmesi amacıyla 15 Haziran 2026’da İzmir Adli Tıp Kurumuna yazı gönderdi.
Gülizar Aydın’ın annesi ve oğlundan alınan kan örnekleri ile 2012 yılında bulunan kimliği belirsiz kadın cesedinden alınan örneklerin DNA açısından karşılaştırılması talep edildi.