https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/lavrovdan-turkiyenin-karadeniz-teklifine-yanit-saldirilari-biz-baslatmadik-1108006717.html

Lavrov'dan Türkiye'nin Karadeniz teklifine yanıt: Saldırıları biz başlatmadık

Lavrov'dan Türkiye'nin Karadeniz teklifine yanıt: Saldırıları biz başlatmadık

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin deniz ticaretinin hedef alınmaması için bir anlaşmaya varılması gerektiğini dile getirdiğini belirten Lavrov, saldırıları başlatan Rusya olmadığı... 14.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-14T12:55+0300

2026-08-14T12:55+0300

2026-08-14T12:55+0300

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğinin sağlanması yönündeki girişimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.VGTRK'ya demeç veren Lavrov, Türk meslektaşlarının deniz ticaretinin hedef alınmaması için bir anlaşmaya varılması gerektiğini dile getirdiğini belirterek, "Şu anda Türk meslektaşlarımız, seyrüseferin saldırı konusu olmaması için bir şekilde anlaşılması gerektiğini söylüyor. Ama bunu başlatan biz değiliz" dedi. Ukrayna güçlerinin saldırılarına dikkat çeken Lavrov, "Türk bandıralı yük gemilerine, tankerlere veya sivil bir gemiye Ukrayna ordusunun İHA'sı çarptığında, bu İHA'lar Hazar Denizi'ndeki Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu'nun altyapısına defalarca saldırıp Amerikan şirketleri Chevron ve ExxonMobil ile bağlantılı gemileri doğrudan vurduğunda, buna yanıt olarak Türkiye ve ABD, Ukraynalı teröristlerin bu eylemlerinin kabul edilemez olduğunu kamuoyu önünde açıklamadı" ifadelerini kullandı.'Türkiye, Karadeniz konusunda samimi'Türkiye'nin Karadeniz'in istikrarına büyük bir önem verdiğini belirterek, "Türkiye'de Karadeniz'in istikrarlı olması konusunda samimi bir ilgi var" dedi.Lavrov, Ankara'nın Moskova ile iyi ilişkiler kurmak istediğini vurgulayarak, bunun nedenini Türkiye ile Rusya arasında pek çok ekonomik projenin bulunması ve Kafkasya ile Karadeniz gibi konularda ortak bir tarihe sahip olmalarıyla açıkladı.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'daki krizin taraflarına Karadeniz'deki saldırıları durdurmaları yönünde bir teklif ilettiklerini açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/rus-ve-turk-is-dunyasindan-karadenizde-guvenli-ticaret-koridoru-cagrisi-1108005303.html

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türkiye, hakan fidan, ukrayna, karadeniz, vgtrk, rusya, sergey lavrov