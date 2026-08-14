https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/yolcu-ucaginda-motor-pervanesi-koptu-bir-yolcu-patlayan-kabin-camindan-disari-cekildi-1107996364.html

Yolcu uçağında motor pervanesi koptu: Bir yolcu patlayan kabin camından dışarı vakumlandı

Yolcu uçağında motor pervanesi koptu: Bir yolcu patlayan kabin camından dışarı vakumlandı

Sputnik Türkiye

Selanik’ten havalanan Ryanair uçağının motor pervanesi koparak kabin camını patlattı. Basınç kaybıyla dışarı çekilen yolcu, eşinin bacaklarından tutması... 14.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-14T07:11+0300

2026-08-14T07:11+0300

2026-08-14T07:12+0300

yaşam

abd ulusal ulaşım güvenliği kurulu (ntsb)

ryanair

sırbistan

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uçak

uçak motoru

uçak kazası

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Yunanistan'ın Selanik kentinden Almanya'nın Memmingen şehrine gitmek üzere havalanan Ryanair’e ait yolcu uçağında havada büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Malta Air tarafından işletilen uçakta tırmanış esnasında sağ motordan kopan parçalar kabin penceresini parçaladı. Camın patlamasıyla meydana gelen ani basınç kaybı sonucu Sırbistan vatandaşı Ljubisa Karovic isimli yolcunun başı ve sağ omzu pencereden dışarı çekildi.Eşi bacaklarından tutarak hayatta kalmasını sağladıDehşet anlarında ağır yaralanan ve şoka giren Karovic'i, uçak içinde bulunan eşi Svetlana Grkovic Maksimovic ve yardıma koşan iki yolcu kurtardı. Eşinin bacaklarına sımsıkı sarılan Maksimovic, dakikalarca süren mücadelenin ardından Karovic'i uçağın içinde tutmayı başardı. Kabin görevlileri ise oksijen maskeleri açılmadan hemen önce duman kokusu aldıklarını, ardından bir yolcunun patlayan pencereye sıkıştığını görerek acil durum yardım çağrısı yaptıklarını aktardı.Uçuş mürettebatı, tırmanış sırasında sağ motorda yüksek titreşim uyarısı aldıklarını, motor gücünü düşürerek kontrolleri yaptıktan sonra titreşimin durması üzerine otopilotta seyre devam ettiklerini belirtdi. Ancak kısa süre sonra yaşanan şiddetli patlama sesinin ardından acil durum ilan edilerek kalkış yapılan Selanik Uluslararası Havalimanı’na güvenli acil iniş gerçekleştirildi.Soruşturma başlatıldı: Motor i̇ncelemeden geçmiştiOlayla ilgili ön rapor hazırlayan ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), felaketin eşiğinden dönülen uçağın söz konusu motorunun Mayıs ayında ultrasonik incelemeden geçtiğini ve hiçbir kusur tespit edilmediğini kaydetti. Ryanair Başkanı Michael O'Leary ise yaptığı açıklamada, motor pervanesinin kopmasına dışarıdan bir cismin çarpmasının neden olmuş olabileceğini değerlendirdiklerini ifade etti. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

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abd ulusal ulaşım güvenliği kurulu (ntsb), ryanair, sırbistan, selanik, uçak, uçak motoru, uçak kazası