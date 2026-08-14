https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/meteoroloji-saat-verip-uyardi-istanbul-dahil-cok-sayida-il-icin-siddetli-firtina-ve-saganak-alarmi-1107995965.html
Meteoroloji saat verip uyardı: İstanbul dahil çok sayıda i̇l i̇çin şiddetli fırtına ve sağanak alarmı
Meteoroloji saat verip uyardı: İstanbul dahil çok sayıda i̇l i̇çin şiddetli fırtına ve sağanak alarmı
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Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı yayınlandı. İstanbul, Ordu ve Rize dâhil birçok ilde kuvvetli sağanak yağış ve saatte 80 km hıza ulaşacak... 14.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-14T06:57+0300
2026-08-14T06:57+0300
2026-08-14T06:58+0300
yaşam
meteoroloji
doğu anadolu
doğu karadeniz
i̇stanbul
meteoroloji genel müdürlüğü
türkiye
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye genelini etkisi altına alacak yeni hava durumu raporunu yayımladı. Son değerlendirmelere göre; kuzey, iç ve batı kesimlerde hava sıcaklıkları 2 ila 5 derece azalırken, fırtına ve sağanak yağış birden fazla bölgede yaşamı olumsuz etkileyebilir. Özellikle sabah ve öğle saatlerinden itibaren belirli illerde yerel kuvvetli yağış beklendiği açıklandı.Sağanak yağış bu i̇lleri vuracak: Ani sel ve su baskını riski varYapılan son tahminlere göre; ülkemizin geneli parçalı ve yer yer çok bulutlu bir havanın etkisine giriyor. Yağışların İç ve Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında etkili olması bekleniyor. Ayrıca İstanbul, Kocaeli, Yalova, Uşak, Bolu, Tokat, Niğde ve Kayseri çevrelerinde de gök gürültülü sağanak geçişleri görülecek.Yağışların sabah saatlerinde Ordu ve Giresun’da; öğleden sonra ise Doğu Akdeniz Toroslar mevkii, Rize, Artvin, Kars, Ardahan ve Erzurum’un kuzeydoğu ilçelerinde kuvvetli yağış şeklinde olması öngörülüyor. Vatandaşların ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olmaları istendi.Saatte 80 kilometreyi bulacak: Şiddetli fırtına geliyorRüzgarın genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde ise güneyli yönlerden esmesi beklenirken; Marmara, Batı Karadeniz kıyıları, Kuzey ve Kıyı Ege ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda adeta alarm verildi. Rüzgar hızının 40-60 km/saat, kısa süreliğine ise kısa süreli fırtına şeklinde 60-80 km/saat hıza ulaşacağı tahmin ediliyor.Yetkililer; Batı Karadeniz, Marmara ve Ege denizlerinde de fırtınamsı rüzgar beklendiğini belirterek çatı uçması, ağaç devrilmesi ve deniz ulaşımındaki aksamalara karşı uyarılarda bulundu.Hava DuruMU VE SICAKLIKlar
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meteoroloji, doğu anadolu, doğu karadeniz, i̇stanbul, meteoroloji genel müdürlüğü, türkiye
meteoroloji, doğu anadolu, doğu karadeniz, i̇stanbul, meteoroloji genel müdürlüğü, türkiye
Meteoroloji saat verip uyardı: İstanbul dahil çok sayıda i̇l i̇çin şiddetli fırtına ve sağanak alarmı
06:57 14.08.2026 (güncellendi: 06:58 14.08.2026)
Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı yayınlandı. İstanbul, Ordu ve Rize dâhil birçok ilde kuvvetli sağanak yağış ve saatte 80 km hıza ulaşacak fırtına bekleniyor. Sıcaklıklar 5 derece birden düşerken uzmanlar sel, heyelan ve çatı uçmasına karşı uyardı. İşte il il güncel hava durumu raporu ve fırtınanın vuracağı bölgeler.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye genelini etkisi altına alacak yeni hava durumu raporunu yayımladı. Son değerlendirmelere göre; kuzey, iç ve batı kesimlerde hava sıcaklıkları 2 ila 5 derece azalırken, fırtına ve sağanak yağış birden fazla bölgede yaşamı olumsuz etkileyebilir. Özellikle sabah ve öğle saatlerinden itibaren belirli illerde yerel kuvvetli yağış beklendiği açıklandı.
Sağanak yağış bu i̇lleri vuracak: Ani sel ve su baskını riski var
Yapılan son tahminlere göre; ülkemizin geneli parçalı ve yer yer çok bulutlu bir havanın etkisine giriyor. Yağışların İç ve Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında etkili olması bekleniyor. Ayrıca İstanbul, Kocaeli, Yalova, Uşak, Bolu, Tokat, Niğde ve Kayseri çevrelerinde de gök gürültülü sağanak geçişleri görülecek.
Yağışların sabah saatlerinde Ordu ve Giresun’da; öğleden sonra ise Doğu Akdeniz Toroslar mevkii, Rize, Artvin, Kars, Ardahan ve Erzurum’un kuzeydoğu ilçelerinde kuvvetli yağış şeklinde olması öngörülüyor. Vatandaşların ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olmaları istendi.
Saatte 80 kilometreyi bulacak: Şiddetli fırtına geliyor
Rüzgarın genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde ise güneyli yönlerden esmesi beklenirken; Marmara, Batı Karadeniz kıyıları, Kuzey ve Kıyı Ege ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda adeta alarm verildi. Rüzgar hızının 40-60 km/saat, kısa süreliğine ise kısa süreli fırtına şeklinde 60-80 km/saat hıza ulaşacağı tahmin ediliyor.
Yetkililer; Batı Karadeniz, Marmara ve Ege denizlerinde de fırtınamsı rüzgar beklendiğini belirterek çatı uçması, ağaç devrilmesi ve deniz ulaşımındaki aksamalara karşı uyarılarda bulundu.
Hava DuruMU VE SICAKLIKlar
Marmara:
Parçalı bulutlu, sabah İstanbul
, Kocaeli ve Yalova yerel sağanaklı. (İstanbul: 28°C, Bursa: 29°C)
Ege:
İç kesimler parçalı bulutlu; öğleden sonra Uşak, Denizli’nin kuzeyi ve Afyonkarahisar’ın batısı sağanaklı. Kıyılarda kuvvetli rüzgar
hakim. (İzmir: 36°C, Denizli: 37°C)
Akdeniz:
Öğleden sonra İç ve Doğu Akdeniz ile Toroslar mevkii kuvvetli sağanak yağışlı. (Adana: 35°C, Antalya: 39°C)
İç Anadolu:
Parçalı bulutlu, öğleden sonra Niğde ve Kayseri çevreleri sağanaklı. (Ankara: 30°C, Konya: 31°C)
Karadeniz:
Orta ve Doğu Karadeniz geneli yağışlı. Ordu, Giresun, Rize ve Artvin'de yağışlar kuvvetli. (Rize: 28°C, Samsun: 27°C)
Doğu Anadolu:
Kuzey ve batısı sağanaklı; Kars, Ardahan ve Erzurum'da kuvvetli yağış uyarısı. (Erzurum: 25°C, Malatya: 34°C)
Güneydoğu Anadolu:
Öğleden sonra Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri sağanak yağışlı. (Diyarbakır: 39°C, Gaziantep: 36°C)