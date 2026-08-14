https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/meteoroloji-saat-verip-uyardi-istanbul-dahil-cok-sayida-il-icin-siddetli-firtina-ve-saganak-alarmi-1107995965.html

Meteoroloji saat verip uyardı: İstanbul dahil çok sayıda i̇l i̇çin şiddetli fırtına ve sağanak alarmı

Meteoroloji saat verip uyardı: İstanbul dahil çok sayıda i̇l i̇çin şiddetli fırtına ve sağanak alarmı

Sputnik Türkiye

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı yayınlandı. İstanbul, Ordu ve Rize dâhil birçok ilde kuvvetli sağanak yağış ve saatte 80 km hıza ulaşacak... 14.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-14T06:57+0300

2026-08-14T06:57+0300

2026-08-14T06:58+0300

yaşam

meteoroloji

doğu anadolu

doğu karadeniz

i̇stanbul

meteoroloji genel müdürlüğü

türkiye

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye genelini etkisi altına alacak yeni hava durumu raporunu yayımladı. Son değerlendirmelere göre; kuzey, iç ve batı kesimlerde hava sıcaklıkları 2 ila 5 derece azalırken, fırtına ve sağanak yağış birden fazla bölgede yaşamı olumsuz etkileyebilir. Özellikle sabah ve öğle saatlerinden itibaren belirli illerde yerel kuvvetli yağış beklendiği açıklandı.Sağanak yağış bu i̇lleri vuracak: Ani sel ve su baskını riski varYapılan son tahminlere göre; ülkemizin geneli parçalı ve yer yer çok bulutlu bir havanın etkisine giriyor. Yağışların İç ve Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında etkili olması bekleniyor. Ayrıca İstanbul, Kocaeli, Yalova, Uşak, Bolu, Tokat, Niğde ve Kayseri çevrelerinde de gök gürültülü sağanak geçişleri görülecek.Yağışların sabah saatlerinde Ordu ve Giresun’da; öğleden sonra ise Doğu Akdeniz Toroslar mevkii, Rize, Artvin, Kars, Ardahan ve Erzurum’un kuzeydoğu ilçelerinde kuvvetli yağış şeklinde olması öngörülüyor. Vatandaşların ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olmaları istendi.Saatte 80 kilometreyi bulacak: Şiddetli fırtına geliyorRüzgarın genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde ise güneyli yönlerden esmesi beklenirken; Marmara, Batı Karadeniz kıyıları, Kuzey ve Kıyı Ege ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda adeta alarm verildi. Rüzgar hızının 40-60 km/saat, kısa süreliğine ise kısa süreli fırtına şeklinde 60-80 km/saat hıza ulaşacağı tahmin ediliyor.Yetkililer; Batı Karadeniz, Marmara ve Ege denizlerinde de fırtınamsı rüzgar beklendiğini belirterek çatı uçması, ağaç devrilmesi ve deniz ulaşımındaki aksamalara karşı uyarılarda bulundu.Hava DuruMU VE SICAKLIKlar

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doğu anadolu

doğu karadeniz

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meteoroloji, doğu anadolu, doğu karadeniz, i̇stanbul, meteoroloji genel müdürlüğü, türkiye