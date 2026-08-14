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Yılmaz Erdoğan'dan 40 bin liralık tazminat davası
Yılmaz Erdoğan'dan 40 bin liralık tazminat davası
Sputnik Türkiye
Oyuncu Yılmaz Erdoğan, kendisine sosyal medya üzerinden ağır küfürler eden bir kişiye kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle 40 bin liralık manevi... 14.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-14T16:01+0300
2026-08-14T16:02+0300
yaşam
yılmaz erdoğan
hakaret
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Yılmaz Erdoğan, sosyal medya üzerinden kendisine hakaret eden bir kişi hakkında, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle mahkemeye başvurdu.İddiaya göre, Manisa’da ikamet eden 67 yaşındaki Mustafa A., 21 Ağustos 2023 tarihinde Facebook'ta ünlü oyuncuya yönelik küfür içeren bir yorum paylaştı. Yılmaz Erdoğan'ın şikayeti üzerine başlatılan hukuki süreçte sanık Mustafa A., "hakaret" suçundan 3 bin 480 lira adli para cezasına mahkum edildi. Mahkeme, bu ceza için hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararını verdi.Manevi tazminat davası açıldıHürriyet'in haberine göre; Ceza davasının kesinleşmesinin ardından Yılmaz Erdoğan, kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu gerekçesiyle Mustafa A. hakkında bu kez 40 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/abdulkadir-selvi-ozgur-ozel-uyaniklik-yapip-tazminat-cezalarini-bile-chpye-yuklemis-1107511294.html
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yılmaz erdoğan, hakaret, tazminat
yılmaz erdoğan, hakaret, tazminat

Yılmaz Erdoğan'dan 40 bin liralık tazminat davası

16:01 14.08.2026 (güncellendi: 16:02 14.08.2026)
© Fotoğraf : YouTube/Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM)Yılmaz Erdoğan, Kin
Yılmaz Erdoğan, Kin - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2026
© Fotoğraf : YouTube/Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM)
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Oyuncu Yılmaz Erdoğan, kendisine sosyal medya üzerinden ağır küfürler eden bir kişiye kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle 40 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
Yılmaz Erdoğan, sosyal medya üzerinden kendisine hakaret eden bir kişi hakkında, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle mahkemeye başvurdu.
İddiaya göre, Manisa’da ikamet eden 67 yaşındaki Mustafa A., 21 Ağustos 2023 tarihinde Facebook'ta ünlü oyuncuya yönelik küfür içeren bir yorum paylaştı. Yılmaz Erdoğan'ın şikayeti üzerine başlatılan hukuki süreçte sanık Mustafa A., "hakaret" suçundan 3 bin 480 lira adli para cezasına mahkum edildi. Mahkeme, bu ceza için hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararını verdi.

Manevi tazminat davası açıldı

Hürriyet'in haberine göre; Ceza davasının kesinleşmesinin ardından Yılmaz Erdoğan, kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu gerekçesiyle Mustafa A. hakkında bu kez 40 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
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