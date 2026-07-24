Abdulkadir Selvi: Özgür Özel uyanıklık yapıp tazminat cezalarını bile CHP’ye yüklemiş

Deniz Baykal, CHP’yi açacağı zaman SHP’den istifa etmişti. Erdoğan, Fazilet Partisi kapatıldıktan sonra Saadet Partisi’ne katılmayarak AK Parti’yi kurdu. Mustafa Sarıgül, Muharrem İnce ve Emine Ülker Tarhan, CHP’den istifa ettikten sonra partilerini kurdular. Özgür Özel ise CHP’nin her türlü imkânını sonuna kadar kullanıyor hem de CHP’yi bölüyor. Siyasi ahlaka ne kadar uygun düşüyor orasını size bırakıyorum. Özgür Özel’in yeni bir icraatı daha ortaya çıktı. Özgür Özel, CHP’nin Grup Başkanı ve Genel Başkanı olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı kaybettiği tazminat davalarında ödeme için şöyle bir yol izlemiş. Özgür Özel, yerel mahkemede davayı kaybedip tazminat ödemeye mahkûm olduğunda davayı İstinaf mahkemesine taşıyor. İstinaf, yerel mahkemenin verdiği tazminat cezasını onadığı takdirde bu kez Yargıtay’a temyiz başvurusunda bulunuyor. Temyizde de kaybederse ödemeyi hemen yapmıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatlarının icraya vermesi üzerine ödeme yapıyor. Örneğin; - Özgür Özel, 2019 yılında 37 bin 160 TL kaybetmiş. Ödemeyi İstinaf sonrası yapmış. Özgür Özel bir tarihe kadar karar İstinaf ve Yargıtay yoluyla kesinleşmeden ödeme yapmamış. Genellikle de icraya verildiği zaman ödemiş. Tabii bunlar Özgür Özel’in kendi şahsi hesabından ödenmemiş, CHP Genel Merkezi’nin resmi hesabından ödenmiş. Grup Başkanvekili, Grup Başkanı ve Genel Başkan olduğu zaman CHP’nin kasasından ödenmesinde bir sorun yok. Özgür Özel ne zaman ki yeni parti kurmaya karar vermiş, ne zaman ki CHP’den ayrılmayı kesinleştirmiş, o zaman tazminat cezalarını ödeme şekli de değişmiş. Nasıl değişmiş? Daha önce tazminat cezaları İstinaf ve Yargıtay’da kesinleşmeden, hatta icraya verilmeden önce ödemeyen Özgür Özel, bu kez yerel mahkeme tarafından tazminata mahkûm edildiği zaman ödemeyi yapmış. Hatta öyle acele etmişler ki, yerel mahkemenin gerekçeli kararı yazıp kendilerine tebliğ edilmesini dahi beklememişler. Yangından mal kaçırır gibi tazminat cezalarını CHP’nin kasasından ödetmişler. Niye İstinaf ya da yargıtay sonucunu beklememiş, işin püf noktası burası. Özgür Özel, CHP’den ayrılmadan önce tazminat cezalarını da CHP’nin kasasından ödetmiş. Eğer İstinaf ve Yargıtay’ın onamasını bekleseydi cezaları ‘Yeni Parti’nin ödemesi gerekiyordu. Özgür Özel uyanıklık yapıp tazminat cezalarını bile CHP’ye yüklemiş.