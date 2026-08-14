https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/vance-iran-savasinin-temel-hedefini-acikladi-ucuz-petrol-1107994197.html

Vance, İran savaşının temel hedefini açıkladı: Ucuz petrol

Vance, İran savaşının temel hedefini açıkladı: Ucuz petrol

Sputnik Türkiye

ABD Başkan Yardımcısı Vance, İran ile yaşanan çatışmada ABD'nin birincil hedefinin Amerikalılara ucuz petrol sağlamak olduğunu kaydetti. Vance, Tahran'ın... 14.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-14T00:16+0300

2026-08-14T00:16+0300

2026-08-14T00:16+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abd

j.d. vance

i̇ran

donald trump

hürmüz boğazı

i̇ran yüksek ulusal güvenlik konseyi

wall street journal

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ABD Başkanı J. D. Vance, yerel televizyona yaptığı açıklamada, İran savaşının hedeflerini açıkladı.Vance, “Bir numaralı hedef, ülkemiz genelindeki Amerikalılar için petrol ve gazı ucuz tutmak. Ve ardından, açıkçası iki numaralı hedef, İran'ın asla nükleer silah edinmemesini garanti altına almak” ifadesini kullandı.Daha önce Başkan Donald Trump, Amerikan güçlerinin Hürmüz Boğazı'nı kontrol ettiğini, ancak boğazın sadece İran'a giden gemilere kapalı olduğunu iddia etmişti.Bu arada, Suudi Arabistan medyası, üst düzey bir kaynağa dayandırdığı haberinde, İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı'ndan gemi trafiğine tamamen yeniden başlama konusunda anlaştığını bildirmişti. Bu anlaşmanın İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından onaylanması gerekiyor.Wall Street Journal, Trump'ın iddialarına rağmen, saldırı riskinin yüksek olması ve sigorta maliyetlerinin fırlaması nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndan geçen günlük ticari gemi ve tanker trafiğinin 130'dan 26'ya yazmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/abd-mq-9-reaper-insansiz-hava-araclarinin-dortte-birini-kaybetti-1107993964.html

i̇ran

hürmüz boğazı

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abd, j.d. vance, i̇ran, donald trump, hürmüz boğazı, i̇ran yüksek ulusal güvenlik konseyi, wall street journal