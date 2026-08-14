https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/vance-iran-savasinin-temel-hedefini-acikladi-ucuz-petrol-1107994197.html
Vance, İran savaşının temel hedefini açıkladı: Ucuz petrol
Vance, İran savaşının temel hedefini açıkladı: Ucuz petrol
Sputnik Türkiye
ABD Başkan Yardımcısı Vance, İran ile yaşanan çatışmada ABD'nin birincil hedefinin Amerikalılara ucuz petrol sağlamak olduğunu kaydetti. Vance, Tahran'ın... 14.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-14T00:16+0300
2026-08-14T00:16+0300
2026-08-14T00:16+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
j.d. vance
i̇ran
donald trump
hürmüz boğazı
i̇ran yüksek ulusal güvenlik konseyi
wall street journal
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ABD Başkanı J. D. Vance, yerel televizyona yaptığı açıklamada, İran savaşının hedeflerini açıkladı.Vance, “Bir numaralı hedef, ülkemiz genelindeki Amerikalılar için petrol ve gazı ucuz tutmak. Ve ardından, açıkçası iki numaralı hedef, İran'ın asla nükleer silah edinmemesini garanti altına almak” ifadesini kullandı.Daha önce Başkan Donald Trump, Amerikan güçlerinin Hürmüz Boğazı'nı kontrol ettiğini, ancak boğazın sadece İran'a giden gemilere kapalı olduğunu iddia etmişti.Bu arada, Suudi Arabistan medyası, üst düzey bir kaynağa dayandırdığı haberinde, İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı'ndan gemi trafiğine tamamen yeniden başlama konusunda anlaştığını bildirmişti. Bu anlaşmanın İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından onaylanması gerekiyor.Wall Street Journal, Trump'ın iddialarına rağmen, saldırı riskinin yüksek olması ve sigorta maliyetlerinin fırlaması nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndan geçen günlük ticari gemi ve tanker trafiğinin 130'dan 26'ya yazmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/abd-mq-9-reaper-insansiz-hava-araclarinin-dortte-birini-kaybetti-1107993964.html
i̇ran
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abd, j.d. vance, i̇ran, donald trump, hürmüz boğazı, i̇ran yüksek ulusal güvenlik konseyi, wall street journal
abd, j.d. vance, i̇ran, donald trump, hürmüz boğazı, i̇ran yüksek ulusal güvenlik konseyi, wall street journal
Vance, İran savaşının temel hedefini açıkladı: Ucuz petrol
ABD Başkan Yardımcısı Vance, İran ile yaşanan çatışmada ABD'nin birincil hedefinin Amerikalılara ucuz petrol sağlamak olduğunu kaydetti. Vance, Tahran'ın nükleer silah edinmesini engellemeyi ikinci sırada gösterdi.
ABD Başkanı J. D. Vance, yerel televizyona yaptığı açıklamada, İran savaşının hedeflerini açıkladı.
Vance, “Bir numaralı hedef, ülkemiz genelindeki Amerikalılar için petrol ve gazı ucuz tutmak. Ve ardından, açıkçası iki numaralı hedef, İran'ın asla nükleer silah edinmemesini garanti altına almak” ifadesini kullandı.
Daha önce Başkan Donald Trump, Amerikan güçlerinin Hürmüz Boğazı'nı kontrol ettiğini, ancak boğazın sadece İran'a giden gemilere kapalı olduğunu iddia etmişti.
Bu arada, Suudi Arabistan medyası, üst düzey bir kaynağa dayandırdığı haberinde, İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı'ndan gemi trafiğine tamamen yeniden başlama konusunda anlaştığını bildirmişti. Bu anlaşmanın İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından onaylanması gerekiyor.
Wall Street Journal, Trump'ın iddialarına rağmen, saldırı riskinin yüksek olması ve sigorta maliyetlerinin fırlaması nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndan geçen günlük ticari gemi ve tanker trafiğinin 130'dan 26'ya yazmıştı.