https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/umman-aciklarinda-petrol-sizintisi-felaketi-genisliyor-1107997142.html
Umman açıklarında petrol sızıntısı felaketi genişliyor
Umman açıklarında petrol sızıntısı felaketi genişliyor
Sputnik Türkiye
Umman açıklarında karaya oturan "gölge filo" tankeri Caroline Bezengi'den sızan petrol yüzlerce kilometrekareye yayıldı. 800 bin varil hampetrol taşıyan dev... 14.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-14T07:41+0300
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Umman Denizi, son yılların en büyük çevre felaketlerinden biriyle karşı karşıya. CNN News Newsource'un çevre örgütü Greenpeace verilerine dayandırdığı habere göre, Umman açıklarında karaya oturan bir petrol tankerinde meydana gelen büyük petrol sızıntısı parçalı alanlar halinde yüzlerce kilometrekarelik bir bölgeye yayıldı. Umman yetkilileri, kirliliğin tankerden yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki ana karaya kadar ulaştığını resmen doğruladı.Hükümet, halk sağlığını korumak adına vatandaşlara etkilenen kıyı bölgelerinde avlanma yasağı getirirken, pazarlara sunulan deniz ürünlerinde kirlilik testleri yapılacağını duyurdu. Yetkililer ayrıca bölge sakinlerinden şüpheli koku ve petrol kalıntılarını anında bildirmelerini istedi.Muson engeli: 100 tondan fazla ekipmanla uluslararası operasyonİngiliz deniz güvenliği şirketi Ambrey, bölgede 100 tondan fazla ekipmanın katıldığı geniş çaplı bir uluslararası kurtarma operasyonu başlatıldığını açıkladı. Ancak bölgede etkili olan muson sezonu ve elverişsiz hava şartları müdahale çalışmalarını büyük ölçüde güçleştiriyor.Felakete yol açan Caroline Bezengi isimli tankerin, yaklaşık 800 bin varil petrol taşıyan geminin, 6 Haziran'da açık denizde saldırıya uğradığı, 21 Haziran'da ise Al-Qibliyyah Adası yakınlarında karaya oturduğu ifade edildi. İlk olarak temmuz başında fark edilen sızıntı, ağustos ayı itibarıyla Al Hallaniyat takımadaları çevresinde kontrolsüz şekilde genişledi.Nadir türler tehlikedeGreenpeace uzmanları, petrol tabakasının yayıldığı bölgenin mercan resifleri, deniz kaplumbağaları ve nesli tehlike altındaki nadir Umman Denizi kambur balinaları için hayati bir yaşam alanı olduğuna dikkat çekerek devasa bir ekolojik felaket uyarısı yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/altinda-4-gunluk-ralli-sona-erdi-zirveden-donen-piyasada-simdi-bu-3-sinyal-izleniyor-1107996935.html
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haberler, ortadoğu, umman, umman denizi, rusya, greenpeace, ana
Umman açıklarında petrol sızıntısı felaketi genişliyor
Umman açıklarında karaya oturan "gölge filo" tankeri Caroline Bezengi'den sızan petrol yüzlerce kilometrekareye yayıldı. 800 bin varil hampetrol taşıyan dev tankerin yol açtığı ekolojik felaket ana karaya ulaşırken avlanma yasağı getirildi.
Umman Denizi, son yılların en büyük çevre felaketlerinden biriyle karşı karşıya. CNN News Newsource'un çevre örgütü Greenpeace verilerine dayandırdığı habere göre, Umman açıklarında karaya oturan bir petrol tankerinde meydana gelen büyük petrol sızıntısı parçalı alanlar halinde yüzlerce kilometrekarelik bir bölgeye yayıldı. Umman yetkilileri, kirliliğin tankerden yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki ana karaya kadar ulaştığını resmen doğruladı.
Hükümet, halk sağlığını korumak adına vatandaşlara etkilenen kıyı bölgelerinde avlanma yasağı getirirken, pazarlara sunulan deniz ürünlerinde kirlilik testleri yapılacağını duyurdu. Yetkililer ayrıca bölge sakinlerinden şüpheli koku ve petrol kalıntılarını anında bildirmelerini istedi.
Muson engeli: 100 tondan fazla ekipmanla uluslararası operasyon
İngiliz deniz güvenliği şirketi Ambrey, bölgede 100 tondan fazla ekipmanın katıldığı geniş çaplı bir uluslararası kurtarma operasyonu başlatıldığını açıkladı. Ancak bölgede etkili olan muson sezonu ve elverişsiz hava şartları müdahale çalışmalarını büyük ölçüde güçleştiriyor.
Felakete yol açan Caroline Bezengi isimli tankerin, yaklaşık 800 bin varil petrol taşıyan geminin, 6 Haziran'da açık denizde saldırıya uğradığı, 21 Haziran'da ise Al-Qibliyyah Adası yakınlarında karaya oturduğu ifade edildi. İlk olarak temmuz başında fark edilen sızıntı, ağustos ayı itibarıyla Al Hallaniyat takımadaları çevresinde kontrolsüz şekilde genişledi.
Greenpeace
uzmanları, petrol tabakasının yayıldığı bölgenin mercan resifleri, deniz kaplumbağaları ve nesli tehlike altındaki nadir Umman Denizi kambur balinaları
için hayati bir yaşam alanı olduğuna dikkat çekerek devasa bir ekolojik felaket
uyarısı yaptı.