https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/altinda-4-gunluk-ralli-sona-erdi-zirveden-donen-piyasada-simdi-bu-3-sinyal-izleniyor-1107996935.html

Altında 4 günlük ralli sona erdi: Zirveden dönen piyasada şimdi bu 3 sinyal izleniyor

Altında 4 günlük ralli sona erdi: Zirveden dönen piyasada şimdi bu 3 sinyal izleniyor

Sputnik Türkiye

ABD üretici enflasyonunun beklentilerin altında kalmasına rağmen ons altın 4.500 dolar direncine takılarak geri çekildi. Gram altının 6 bin 639 TL... 14.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-14T07:35+0300

2026-08-14T07:35+0300

2026-08-14T07:35+0300

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Hafta boyunca dört işlem günü üst üste güçlü bir ralli kaydeden altın piyasası, zirve seviyelere yaklaşılmasının ardından yerini temkinli bir kâr satışına bıraktı. ABD’de açıklanan temmuz ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık bazda değişim göstermeyerek yüzde 0,2'lik artış beklentisinin altında kaldı. Yıllık üretici enflasyonundaki gerileme, normal şartlarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkı para politikası baskısını azaltarak altını desteklemesi beklenirken, piyasa gelen veriyi doğrudan güçlü bir alım dalgasına dönüştürmedi.Son günlerde 4.449 dolar seviyesine kadar tırmanarak iki ayın zirvesini test eden ons altın fiyatı, 4.500 dolar direncinin aşılamamasıyla birlikte 4.313 dolar seviyelerine kadar geri çekildi.4 bin 500 dolar direnci ve gram altında dolar/TL freniPiyasalarda 4.500 dolar seviyesinin yalnızca psikolojik bir eşik değil, aynı zamanda güçlü bir teknik satış bölgesi olduğu bir kez daha kanıtlandı. Ons altın, bu kritik seviyeye yaklaştıkça yeni alıcı bulmakta zorlanırken hızlanan kâr satışları düzeltme hareketini tetikledi.İç piyasada ise gram altın, küresel ons fiyatındaki geri çekilmeyi takip ederek 6.639 TL civarında işlem görüyor. Ancak dolar/TL kurundaki yüksek seyrin sürmesi, iç piyasadaki düşüşü sınırlandırarak tampon görevi görüyor. Gram altındaki fiyatlamanın seyrinde hem ons tarafındaki baskı hem de döviz kuru dengesi belirleyici olmaya devam ediyor.Altının yeni yönünü belirleyecek 3 kritik sinyalYatırımcılar yaşanan bu geri çekilmenin geçici bir nefes alma mı yoksa daha derin bir düzeltme mi olduğunu sorgularken, piyasada kısa vadede üç temel gösterge takip ediliyor:Bu üç göstergenin altın lehine dönmesi durumunda yükseliş trendi yeniden ivme kazanabilir; aksi senaryoda ise 4.500 dolar altındaki yatay veya aşağı yönlü dalgalanmanın sürmesi bekleniyor.

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