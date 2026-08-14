https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/altinda-4-gunluk-ralli-sona-erdi-zirveden-donen-piyasada-simdi-bu-3-sinyal-izleniyor-1107996935.html
Altında 4 günlük ralli sona erdi: Zirveden dönen piyasada şimdi bu 3 sinyal izleniyor
Altında 4 günlük ralli sona erdi: Zirveden dönen piyasada şimdi bu 3 sinyal izleniyor
Sputnik Türkiye
ABD üretici enflasyonunun beklentilerin altında kalmasına rağmen ons altın 4.500 dolar direncine takılarak geri çekildi. Gram altının 6 bin 639 TL... 14.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-14T07:35+0300
2026-08-14T07:35+0300
2026-08-14T07:35+0300
abd
abd
merkez bankası
fed
tl
ekonomi̇
altın
ons altın
gram altın
külçe altın
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/08/1106331058_0:56:1536:920_1920x0_80_0_0_e8d55cd2224b6d1c2806e32e6a2c8c55.png
Hafta boyunca dört işlem günü üst üste güçlü bir ralli kaydeden altın piyasası, zirve seviyelere yaklaşılmasının ardından yerini temkinli bir kâr satışına bıraktı. ABD’de açıklanan temmuz ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık bazda değişim göstermeyerek yüzde 0,2'lik artış beklentisinin altında kaldı. Yıllık üretici enflasyonundaki gerileme, normal şartlarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkı para politikası baskısını azaltarak altını desteklemesi beklenirken, piyasa gelen veriyi doğrudan güçlü bir alım dalgasına dönüştürmedi.Son günlerde 4.449 dolar seviyesine kadar tırmanarak iki ayın zirvesini test eden ons altın fiyatı, 4.500 dolar direncinin aşılamamasıyla birlikte 4.313 dolar seviyelerine kadar geri çekildi.4 bin 500 dolar direnci ve gram altında dolar/TL freniPiyasalarda 4.500 dolar seviyesinin yalnızca psikolojik bir eşik değil, aynı zamanda güçlü bir teknik satış bölgesi olduğu bir kez daha kanıtlandı. Ons altın, bu kritik seviyeye yaklaştıkça yeni alıcı bulmakta zorlanırken hızlanan kâr satışları düzeltme hareketini tetikledi.İç piyasada ise gram altın, küresel ons fiyatındaki geri çekilmeyi takip ederek 6.639 TL civarında işlem görüyor. Ancak dolar/TL kurundaki yüksek seyrin sürmesi, iç piyasadaki düşüşü sınırlandırarak tampon görevi görüyor. Gram altındaki fiyatlamanın seyrinde hem ons tarafındaki baskı hem de döviz kuru dengesi belirleyici olmaya devam ediyor.Altının yeni yönünü belirleyecek 3 kritik sinyalYatırımcılar yaşanan bu geri çekilmenin geçici bir nefes alma mı yoksa daha derin bir düzeltme mi olduğunu sorgularken, piyasada kısa vadede üç temel gösterge takip ediliyor:Bu üç göstergenin altın lehine dönmesi durumunda yükseliş trendi yeniden ivme kazanabilir; aksi senaryoda ise 4.500 dolar altındaki yatay veya aşağı yönlü dalgalanmanın sürmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/meteoroloji-saat-verip-uyardi-istanbul-dahil-cok-sayida-il-icin-siddetli-firtina-ve-saganak-alarmi-1107995965.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/08/1106331058_171:0:1536:1024_1920x0_80_0_0_390b5b12b72d554913cc107640bff268.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, abd, merkez bankası, fed, tl, altın, ons altın, gram altın, külçe altın, altın fiyatları, çeyrek altın, yarım altın, yarım gram altın
abd, abd, merkez bankası, fed, tl, altın, ons altın, gram altın, külçe altın, altın fiyatları, çeyrek altın, yarım altın, yarım gram altın
Altında 4 günlük ralli sona erdi: Zirveden dönen piyasada şimdi bu 3 sinyal izleniyor
ABD üretici enflasyonunun beklentilerin altında kalmasına rağmen ons altın 4.500 dolar direncine takılarak geri çekildi. Gram altının 6 bin 639 TL seviyelerinde dengelenmeye çalıştığı piyasada, yatırımcılar yönü belirleyecek 3 kritik sinyale kilitlendi.
Hafta boyunca dört işlem günü üst üste güçlü bir ralli kaydeden altın piyasası, zirve seviyelere yaklaşılmasının ardından yerini temkinli bir kâr satışına bıraktı. ABD’de açıklanan temmuz ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık bazda değişim göstermeyerek yüzde 0,2'lik artış beklentisinin altında kaldı. Yıllık üretici enflasyonundaki gerileme, normal şartlarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkı para politikası baskısını azaltarak altını desteklemesi beklenirken, piyasa gelen veriyi doğrudan güçlü bir alım dalgasına dönüştürmedi.
Son günlerde 4.449 dolar seviyesine kadar tırmanarak iki ayın zirvesini test eden ons altın fiyatı, 4.500 dolar direncinin aşılamamasıyla birlikte 4.313 dolar seviyelerine kadar geri çekildi.
4 bin 500 dolar direnci ve gram altında dolar/TL freni
Piyasalarda 4.500 dolar seviyesinin yalnızca psikolojik bir eşik değil, aynı zamanda güçlü bir teknik satış bölgesi olduğu bir kez daha kanıtlandı. Ons altın, bu kritik seviyeye yaklaştıkça yeni alıcı bulmakta zorlanırken hızlanan kâr satışları düzeltme hareketini tetikledi.
İç piyasada ise gram altın
, küresel ons fiyatındaki geri çekilmeyi takip ederek 6.639 TL civarında işlem görüyor. Ancak dolar/TL
kurundaki yüksek seyrin sürmesi, iç piyasadaki düşüşü sınırlandırarak tampon görevi görüyor. Gram altındaki fiyatlamanın seyrinde hem ons tarafındaki baskı hem de döviz kuru dengesi belirleyici olmaya devam ediyor.
Altının yeni yönünü belirleyecek 3 kritik sinyal
Yatırımcılar yaşanan bu geri çekilmenin geçici bir nefes alma mı yoksa daha derin bir düzeltme mi olduğunu sorgularken, piyasada kısa vadede üç temel gösterge takip ediliyor:
ABD Tahvil Faizleri:
Faizlerdeki geri çekilmenin kalıcı olup olmayacağı,
Dolar Endeksi:
Doların küresel para birimleri karşısındaki güçlü seyrini sürdürüp sürdürmeyeceği,
Altın Fonları:
Küresel altın fonlarına girişlerin
yeniden hız kazanıp kazanmayacağı.
Bu üç göstergenin altın lehine dönmesi durumunda yükseliş trendi yeniden ivme kazanabilir; aksi senaryoda ise 4.500 dolar altındaki yatay veya aşağı yönlü dalgalanmanın sürmesi bekleniyor.