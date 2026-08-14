https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/trumptan-iha-ithalatina-agir-gumruk-vergisi-karari-1107998536.html
Trump'tan İHA ithalatına ağır gümrük vergisi kararı
Trump'tan İHA ithalatına ağır gümrük vergisi kararı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, ülkeye ithal edilen insansız hava araçları (İHA) ve bileşenlerine yüzde 100'e varan oranlarda gümrük vergisi getiren kararnameyi... 14.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-14T09:55+0300
2026-08-14T09:55+0300
2026-08-14T09:55+0300
ekonomi̇
abd
japonya
lihtenştayn
avrupa birliği
ticaret bakanlığı
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
donald trump
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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, küresel insansız hava aracı pazarını ve tedarik zincirlerini doğrudan etkileyecek kritik bir ekonomik hamlede bulundu. Beyaz Saray tarafından yayımlanan karara göre, yabancı menşeli insansız hava araçları (İHA) ve bu araçlara ait kritik bileşenlerin ithalatına yüzde 25 ila yüzde 100 arasında değişen oranlarda ek gümrük vergisi uygulanacak.Söz konusu adımla, yabancı İHA ve bileşenlerinin ithalatından kaynaklanan ulusal güvenlik risklerinin bertaraf edilmesi ve ABD’deki yerli İHA sektörünün güçlendirilmesi hedefleniyor.Hangilerine yüzde 100 vergi gelecek? İletim şartları belirlendiİmzalanan beyanname kapsamındaki vergi oranları, araçların teknik özelliklerine ve kalkış ağırlıklarına göre sınıflandırıldı. Maksimum kalkış ağırlığı 25 kilogramın üzerinde olan veya bünyesinde termal görüntüleme teknolojisi barındıran İHA'lara, bu araçların kenetlenme istasyonlarına ve bazı kritik aksamlarına yüzde 100 oranında değer esaslı (ad valorem) gümrük vergisi kesilecek.Daha küçük boyutlu olan ve ulusal güvenlik açısından özellikle hassas kategoride değerlendirilmeyen belirli İHA'lar ile tali bileşenler ise yüzde 25 oranında gümrük vergisine tabi tutulacak.Müttefik ülkelere özel tarife ve yerli üretim teşvikiKararnamede ABD'nin stratejik ortaklarına farklı tarife oranları tanındı. Donanım, yazılım ve teknolojisinin büyük ölçüde ilgili ülke ve ABD menşeli olması şartıyla; Avrupa Birliği, Japonya, Lihtenştayn, Güney Kore, İsviçre ve Tayvan'dan gelen İHA ve parçalarına yüzde 15, Birleşik Krallık menşeli ürünlere ise yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacak.Uygulama takvimine göre yeni tarifeler, imza tarihinden 21 gün sonra, Yani 3 Eylül itibarıyla resmen yürürlüğe girecek. Hassas sayılmayan İHA bileşenlerinin vergileri ise 180 gün sonra devreye girecek. Ayrıca kararnameyle ABD Ticaret Bakanlığı, ülke içinde İHA üretimine yeni yatırımlar yapacak şirketleri desteklemek amacıyla özel bir teşvik programı oluşturmakla görevlendirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/umman-aciklarinda-petrol-sizintisi-felaketi-genisliyor-1107997142.html
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japonya
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abd, japonya, lihtenştayn, avrupa birliği, ticaret bakanlığı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), donald trump
abd, japonya, lihtenştayn, avrupa birliği, ticaret bakanlığı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), donald trump
Trump'tan İHA ithalatına ağır gümrük vergisi kararı
ABD Başkanı Donald Trump, ülkeye ithal edilen insansız hava araçları (İHA) ve bileşenlerine yüzde 100'e varan oranlarda gümrük vergisi getiren kararnameyi imzaladı. Ulusal güvenliği koruma ve yerli üretimi teşvik etme gerekçesiyle alınan karar 3 Eylül'de yürürlüğe girecek.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, küresel insansız hava aracı pazarını ve tedarik zincirlerini doğrudan etkileyecek kritik bir ekonomik hamlede bulundu. Beyaz Saray tarafından yayımlanan karara göre, yabancı menşeli insansız hava araçları (İHA) ve bu araçlara ait kritik bileşenlerin ithalatına yüzde 25 ila yüzde 100 arasında değişen oranlarda ek gümrük vergisi uygulanacak.
Söz konusu adımla, yabancı İHA ve bileşenlerinin ithalatından kaynaklanan ulusal güvenlik risklerinin bertaraf edilmesi ve ABD’deki yerli İHA sektörünün güçlendirilmesi hedefleniyor.
Hangilerine yüzde 100 vergi gelecek? İletim şartları belirlendi
İmzalanan beyanname kapsamındaki vergi oranları, araçların teknik özelliklerine ve kalkış ağırlıklarına göre sınıflandırıldı. Maksimum kalkış ağırlığı 25 kilogramın üzerinde olan veya bünyesinde termal görüntüleme teknolojisi barındıran İHA'lara, bu araçların kenetlenme istasyonlarına ve bazı kritik aksamlarına yüzde 100 oranında değer esaslı (ad valorem) gümrük vergisi kesilecek.
Daha küçük boyutlu olan ve ulusal güvenlik açısından özellikle hassas kategoride değerlendirilmeyen belirli İHA'lar ile tali bileşenler ise yüzde 25 oranında gümrük vergisine tabi tutulacak.
Müttefik ülkelere özel tarife ve yerli üretim teşviki
Kararnamede ABD'nin stratejik ortaklarına farklı tarife oranları tanındı. Donanım, yazılım ve teknolojisinin büyük ölçüde ilgili ülke ve ABD menşeli olması şartıyla; Avrupa Birliği, Japonya, Lihtenştayn, Güney Kore, İsviçre ve Tayvan'dan gelen İHA ve parçalarına yüzde 15, Birleşik Krallık menşeli ürünlere ise yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacak.
Uygulama takvimine göre yeni tarifeler, imza tarihinden 21 gün sonra, Yani 3 Eylül itibarıyla resmen yürürlüğe girecek. Hassas sayılmayan İHA bileşenlerinin vergileri ise 180 gün sonra devreye girecek. Ayrıca kararnameyle ABD Ticaret Bakanlığı, ülke içinde İHA üretimine yeni yatırımlar yapacak şirketleri desteklemek amacıyla özel bir teşvik programı oluşturmakla görevlendirildi.