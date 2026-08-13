https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/trump-hurmuz-tamamen-kontrol-altinda-1107965215.html

Trump: Hürmüz tamamen kontrol altında

Trump: Hürmüz tamamen kontrol altında

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Hürmüz Boğazı üzerinde "tam kontrole" sahip olduğunu iddia ederek stratejik su yolunu ellerinde tutabileceklerini öne sürdü. 13.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-13T07:14+0300

2026-08-13T07:14+0300

2026-08-13T07:14+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, Washington'ın su yolunda tam kontrol sağladığını iddia etti.Tahran yönetimi ise boğazın yeniden açılmasını değerlendirmeden önce ABD'nin tazminat ödemesi gerektiğini bildiğini açıkladı.ABD ve İsrail'in şubat ayında başlattığı saldırılardan bu yana İran, askeri müdahale tehdidiyle boğazı fiilen kapalı tutuyor.İran ve Umman'ın, su yolunu kendi yönetimleri altında yeniden açmaya yönelik bir mekanizmayı görüştüğü, ABD ile savaşı sonlandırmaya yönelik müzakerelerin ise durma noktasına geldiği ifade ediliyor.Trump, paylaşımında ABD deniz ablukasını "çelikten bir duvar" olarak nitelendirdi ve İran'ın buna karşı koyamayacağını iddia etti.Trump, "Deniz ablukamız herkes tarafından 'ÇELİK DUVAR' olarak adlandırılıyor ve İran'ın buna karşı yapabileceği hiçbir şey yok. İran sadece konuşuyor, icraat yok. Artık Ortadoğu'nun zorbası değil. Allah'a şükürler olsun!" dedi.İran iddiaları yalanladıİran Basra Körfezi Boğaz Yetki Kurumu ise Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmaya devam ettiğini duyurdu.Kurum tarafından yapılan açıklamada, ABD'li yetkililerin ablukanın kaldırıldığına dair açıklamalarının gerçeği değiştirmediği, İran'ın şartları kabul edilene kadar su yolunun açılmayacağı kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/abdden-dogum-turizmi-hamlesi-yeni-gorev-gucu-kuruldu-1107964926.html

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