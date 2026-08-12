https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/tbmm-tatil-karari-resmi-gazetede-meclis-ne-zaman-acilacak-1107933185.html

TBMM tatil kararı Resmi Gazete'de: Meclis ne zaman açılacak?

TBMM tatil kararı Resmi Gazete'de: Meclis ne zaman açılacak?

Sputnik Türkiye

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatile girmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Genel Kurul'un 125'inci birleşiminde alınan kararla tatile giren... 12.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-12T07:02+0300

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), yasama çalışmalarına ara vererek tatile girdi. Meclis'in tatile girmesi hakkındaki karar Resmi Gazete’de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.Söz konusu karar, TBMM Genel Kurulu’nun 10 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen 125’inci birleşiminde alındı. Kararın yayımlanmasıyla birlikte parlamento çalışmalarının ne zaman başlayacağı da netlik kazandı.TBMM çalışmalarına ne zaman başlayacak? Resmi Gazete’de yer alan TBMM kararı doğrultusunda Meclis, 10 Ağustos Pazartesi günü itibarıyla tatile ayrıldı. Yasama organının yeni dönemde ne zaman toplanacağı bilgisi de kararda detaylandırıldı.Yayımlanan karara göre TBMM Genel Kurulu, 1 Ekim 2026 Perşembe günü saat 14.00’te toplanmak üzere çalışmalarına ara verdi. 1 Ekim'e kadar sürecek tatil döneminde milletvekillerinin saha ve bölge çalışmalarına devam etmesi bekleniyor.

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