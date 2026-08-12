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Fenerbahçe duyurdu: Romelu Lukaku transferi tamamlandı
Fenerbahçe duyurdu: Romelu Lukaku transferi tamamlandı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, Romelu Lukaku'nun transferinin gerçekleştiğini duyurdu. 12.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-12T19:03+0300
2026-08-12T19:03+0300
spor
fenerbahçe
romelu lukaku
transfer
transfermarkt
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Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, sarı-lacivertli takımın yeni forvet transferini açıkladı.FB TV ve Radyo Fenerbahçe ortak yayınında konuşan Çetin, Belçikalı golcü Romelu Lukaku'nun Fenerbahçe'ye transferinin gerçekleştiğini duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/fenerbahce-adini-play-off-turuna-yazdirdi-1107930793.html
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fenerbahçe, romelu lukaku, transfer, transfermarkt
fenerbahçe, romelu lukaku, transfer, transfermarkt

Fenerbahçe duyurdu: Romelu Lukaku transferi tamamlandı

19:03 12.08.2026
© AARomelu Lukaku
Romelu Lukaku - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2026
© AA
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Fenerbahçe, Romelu Lukaku'nun transferinin gerçekleştiğini duyurdu.
Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, sarı-lacivertli takımın yeni forvet transferini açıkladı.
FB TV ve Radyo Fenerbahçe ortak yayınında konuşan Çetin, Belçikalı golcü Romelu Lukaku'nun Fenerbahçe'ye transferinin gerçekleştiğini duyurdu.
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