https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/sosyal-medyadaki-bronzlasma-trendine-uzmanindan-uyari-saglikli-bronzlasma-diye-bir-sey-yok-1108014018.html

Sosyal medyadaki bronzlaşma trendine uzmanından uyarı: ‘Sağlıklı bronzlaşma diye bir şey yok'

Sosyal medyadaki bronzlaşma trendine uzmanından uyarı: ‘Sağlıklı bronzlaşma diye bir şey yok'

Sputnik Türkiye

Sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaşan bronzlaşma tüyoları, özellikle gençler arasında güneşlenme ve solaryum kullanımını yeniden popüler hale getirirken... 14.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-14T16:11+0300

2026-08-14T16:11+0300

2026-08-14T16:11+0300

görüş

cilt

cilt kanseri

solaryum

güneş kremi

güneş

uv ışınları

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Sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaşan bronzlaşma tüyoları, özellikle gençler arasında güneşlenme ve solaryum kullanımını yeniden popüler hale getirirken, uzmanlar bu trendin ciddi sağlık riskleri taşıdığına dikkat çekiyor. Dermatolog Prof. Dr. Başak Yalçın, sağlıklı bronzlaşma diye bir şey olmadığını belirterek, bronzlaşmanın cildin ultraviyole (UV) ışınlarına karşı geliştirdiği bir savunma mekanizması olduğunu söyledi.'Bronzlaşma, derinin kendini koruma mekanizması'Prof. Dr. Başak Yalçın, bronzlaşmanın aslında cildin UV ışınlarını bir tehdit olarak algılaması sonucu ortaya çıkan bir savunma mekanizması olduğunu belirterek, "Sağlıklı bronzlaşmak diye bir şey söz konusu değildir" değerlendirmesinde bulundu:‘Tüm kanserler içinde en sık görüleni deri kanseri’Deri kanserlerinin tüm kanser türleri arasında en sık görülen kanserler olduğunu belirten Prof. Dr. Başak Yalçın, deri kanserlerinin melanom ve melanom dışı deri kanserleri olarak iki ana gruba ayrıldığını söyledi:‘Açık tenli, çok sayıda beni bulunan ve geçmişinde güneş yanığı olan kişilerde risk artıyor’Yalçın'a göre hem melanom hem de melanom dışı deri kanserlerinin oluşumunda ultraviyole maruziyeti önemli bir rol oynuyor.Özellikle açık tenli, çok sayıda beni bulunan ve geçmişinde güneş yanığı olan kişilerde melanom riski ciddi şekilde artıyor:‘Yeni ben ve benlerdeki değişiklikler alarm veriyor’Melanomların önemli bir bölümünün ciltte aniden ortaya çıkabildiğini belirten Prof. Dr. Başak Yalçın, bazı vakalarda ise hastalığın mevcut benlerin üzerinde gelişebildiğini ifade etti. Yalçın, erişkinlik döneminde yeni bir ben ortaya çıkmasının dikkate alınması gerektiğini belirterek, mevcut benlerde meydana gelen değişikliklerin de önemli bir uyarı işareti olduğunu söyledi. Benin büyümesi, şeklinin veya renginin değişmesi, kaşıntı ve kanama gibi belirtilerin görülmesi halinde vakit kaybetmeden dermatoloji uzmanına başvurulması gerekiyor.‘Solaryum için 'güneşten daha güvenli' iddiaları yanlış’Sosyal medyada zaman zaman solaryumun güneş ışınlarından daha güvenli olduğu yönündeki iddiaların gündeme geldiğini belirten Yalçın, bu görüşlerin bilimsel açıdan doğru olmadığını vurguladı:‘Güneş kremi sürdüm, artık güvendeyim yanılgısına düşmeyin’Prof. Dr. Başak Yalçın'ın özellikle dikkat çektiği konulardan biri de güneş kremi kullanarak güneşlenmenin güvenli olduğu düşüncesi oldu. Güneş koruyucuların UV ışınlarına karşı koruma sağladığını ancak yüzde 100 koruma sunmadığını belirten Yalçın, "Güneşten koruyucu sürdüm" düşüncesiyle uzun süre güneş altında kalınmaması gerektiğini vurguladı. Yalçın, güneşe aşırı maruz kalmanın kısa vadede güneş yanığı ve güneş çarpmasına, uzun vadede ise cildin erken yaşlanmasına ve deri kanseri riskinin ciddi şekilde artmasına neden olabileceğini söyledi.‘UV indeksi 3'ün üzerindeyse dikkat’Güneşten korunmada saatlerin de önem taşıdığını belirten Yalçın, genel olarak 10.00-16.00 saatleri arasında güneşe maruz kalmanın riskli olduğunu ancak bu zaman aralığının coğrafi bölgeye göre değişebileceğini ifade etti. Bu nedenle kişilerin bulundukları bölgedeki UV indeksini takip etmesini öneren Yalçın, indeksin 3 ve üzerinde olduğu saatlerde dışarıda bulunulmaması veya ciddi korunma önlemleri alınması gerektiğini belirtti. Bu önlemler arasında kapalı giysiler, şapka, güneş gözlüğü, gölgede bulunmak ve güneş koruyucu kullanmak yer alıyor. UV indeksinin 7 ve üzerine çıktığı dönemlerde ise zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması öneriliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260519/rapor-acikladi-piyasadaki-gunes-kremlerinin-kaci-gercekten-guvenli-ve-etkili-koruma-sagliyor-1105845416.html

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2026

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cilt, cilt kanseri, solaryum, güneş kremi, güneş, uv ışınları