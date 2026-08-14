https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/sosyal-medyadaki-bronzlasma-trendine-uzmanindan-uyari-saglikli-bronzlasma-diye-bir-sey-yok-1108014018.html
Sosyal medyadaki bronzlaşma trendine uzmanından uyarı: ‘Sağlıklı bronzlaşma diye bir şey yok'
Sosyal medyadaki bronzlaşma trendine uzmanından uyarı: ‘Sağlıklı bronzlaşma diye bir şey yok'
Sputnik Türkiye
Sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaşan bronzlaşma tüyoları, özellikle gençler arasında güneşlenme ve solaryum kullanımını yeniden popüler hale getirirken... 14.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-14T16:11+0300
2026-08-14T16:11+0300
2026-08-14T16:11+0300
görüş
cilt
cilt kanseri
solaryum
güneş kremi
güneş
uv ışınları
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Sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaşan bronzlaşma tüyoları, özellikle gençler arasında güneşlenme ve solaryum kullanımını yeniden popüler hale getirirken, uzmanlar bu trendin ciddi sağlık riskleri taşıdığına dikkat çekiyor. Dermatolog Prof. Dr. Başak Yalçın, sağlıklı bronzlaşma diye bir şey olmadığını belirterek, bronzlaşmanın cildin ultraviyole (UV) ışınlarına karşı geliştirdiği bir savunma mekanizması olduğunu söyledi.'Bronzlaşma, derinin kendini koruma mekanizması'Prof. Dr. Başak Yalçın, bronzlaşmanın aslında cildin UV ışınlarını bir tehdit olarak algılaması sonucu ortaya çıkan bir savunma mekanizması olduğunu belirterek, "Sağlıklı bronzlaşmak diye bir şey söz konusu değildir" değerlendirmesinde bulundu:‘Tüm kanserler içinde en sık görüleni deri kanseri’Deri kanserlerinin tüm kanser türleri arasında en sık görülen kanserler olduğunu belirten Prof. Dr. Başak Yalçın, deri kanserlerinin melanom ve melanom dışı deri kanserleri olarak iki ana gruba ayrıldığını söyledi:‘Açık tenli, çok sayıda beni bulunan ve geçmişinde güneş yanığı olan kişilerde risk artıyor’Yalçın'a göre hem melanom hem de melanom dışı deri kanserlerinin oluşumunda ultraviyole maruziyeti önemli bir rol oynuyor.Özellikle açık tenli, çok sayıda beni bulunan ve geçmişinde güneş yanığı olan kişilerde melanom riski ciddi şekilde artıyor:‘Yeni ben ve benlerdeki değişiklikler alarm veriyor’Melanomların önemli bir bölümünün ciltte aniden ortaya çıkabildiğini belirten Prof. Dr. Başak Yalçın, bazı vakalarda ise hastalığın mevcut benlerin üzerinde gelişebildiğini ifade etti. Yalçın, erişkinlik döneminde yeni bir ben ortaya çıkmasının dikkate alınması gerektiğini belirterek, mevcut benlerde meydana gelen değişikliklerin de önemli bir uyarı işareti olduğunu söyledi. Benin büyümesi, şeklinin veya renginin değişmesi, kaşıntı ve kanama gibi belirtilerin görülmesi halinde vakit kaybetmeden dermatoloji uzmanına başvurulması gerekiyor.‘Solaryum için 'güneşten daha güvenli' iddiaları yanlış’Sosyal medyada zaman zaman solaryumun güneş ışınlarından daha güvenli olduğu yönündeki iddiaların gündeme geldiğini belirten Yalçın, bu görüşlerin bilimsel açıdan doğru olmadığını vurguladı:‘Güneş kremi sürdüm, artık güvendeyim yanılgısına düşmeyin’Prof. Dr. Başak Yalçın'ın özellikle dikkat çektiği konulardan biri de güneş kremi kullanarak güneşlenmenin güvenli olduğu düşüncesi oldu. Güneş koruyucuların UV ışınlarına karşı koruma sağladığını ancak yüzde 100 koruma sunmadığını belirten Yalçın, "Güneşten koruyucu sürdüm" düşüncesiyle uzun süre güneş altında kalınmaması gerektiğini vurguladı. Yalçın, güneşe aşırı maruz kalmanın kısa vadede güneş yanığı ve güneş çarpmasına, uzun vadede ise cildin erken yaşlanmasına ve deri kanseri riskinin ciddi şekilde artmasına neden olabileceğini söyledi.‘UV indeksi 3'ün üzerindeyse dikkat’Güneşten korunmada saatlerin de önem taşıdığını belirten Yalçın, genel olarak 10.00-16.00 saatleri arasında güneşe maruz kalmanın riskli olduğunu ancak bu zaman aralığının coğrafi bölgeye göre değişebileceğini ifade etti. Bu nedenle kişilerin bulundukları bölgedeki UV indeksini takip etmesini öneren Yalçın, indeksin 3 ve üzerinde olduğu saatlerde dışarıda bulunulmaması veya ciddi korunma önlemleri alınması gerektiğini belirtti. Bu önlemler arasında kapalı giysiler, şapka, güneş gözlüğü, gölgede bulunmak ve güneş koruyucu kullanmak yer alıyor. UV indeksinin 7 ve üzerine çıktığı dönemlerde ise zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması öneriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260519/rapor-acikladi-piyasadaki-gunes-kremlerinin-kaci-gercekten-guvenli-ve-etkili-koruma-sagliyor-1105845416.html
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cilt, cilt kanseri, solaryum, güneş kremi, güneş, uv ışınları
cilt, cilt kanseri, solaryum, güneş kremi, güneş, uv ışınları
Sosyal medyadaki bronzlaşma trendine uzmanından uyarı: ‘Sağlıklı bronzlaşma diye bir şey yok'
Özel
Sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaşan bronzlaşma tüyoları, özellikle gençler arasında güneşlenme ve solaryum kullanımını yeniden popüler hale getirirken, Prof. Dr. Başak Yalçın bu trendin ciddi sağlık riskleri taşıdığına dikkat çekiyor.
Sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaşan bronzlaşma tüyoları, özellikle gençler arasında güneşlenme ve solaryum kullanımını yeniden popüler hale getirirken, uzmanlar bu trendin ciddi sağlık riskleri taşıdığına dikkat çekiyor. Dermatolog Prof. Dr. Başak Yalçın, sağlıklı bronzlaşma diye bir şey olmadığını belirterek, bronzlaşmanın cildin ultraviyole (UV) ışınlarına karşı geliştirdiği bir savunma mekanizması olduğunu söyledi.
'Bronzlaşma, derinin kendini koruma mekanizması'
Prof. Dr. Başak Yalçın, bronzlaşmanın aslında cildin UV ışınlarını bir tehdit olarak algılaması sonucu ortaya çıkan bir savunma mekanizması olduğunu belirterek, "Sağlıklı bronzlaşmak diye bir şey söz konusu değildir" değerlendirmesinde bulundu:
“Güneşten yeryüzüne ulaşan ultraviyole ışınlarının derimize zarar vermemesi için melanosit adı verilen deri hücrelerimiz melanin adında bir madde oluşturur. Bu madde derimize rengini veren renk maddesidir. Koyu tenli kişilerde melanin miktarı daha fazla, açık renkli kişilerde ise daha azdır. Bu nedenle derinin güneş ışınlarına karşı doğal koruma sistemi açık renkli kişilerde daha zayıftır. Bronzlaşmak için güneşe maruz kalınca ya da solaryuma girince ultraviyole ışınları fazla miktarda cildimize temas eder ve organizma kendini bu ışınların zararlı etkisinden korumak için daha fazla melanin üretmeye başlar ve cilt rengi koyulaşır. Buna bronzlaşma diyoruz. Bronzlaşma aslında derimizin kendini ultraviyole ışınlarına karşı tehlike altında hissettiğinde korunmak amacıyla oluşturduğu bir savunma mekanizmasıdır. Bu nedenle sağlıklı bronzlaşmak diye bir şey söz konusu değildir.”
‘Tüm kanserler içinde en sık görüleni deri kanseri’
Deri kanserlerinin tüm kanser türleri arasında en sık görülen kanserler olduğunu belirten Prof. Dr. Başak Yalçın, deri kanserlerinin melanom ve melanom dışı deri kanserleri olarak iki ana gruba ayrıldığını söyledi:
“Tüm kanserler içinde en sık görüleni deri kanserleridir. Deri kanserleri melanom ve melanom dışı deri kanserleri olarak ikiye ayrılır. Melanom dışı deri kanserleri sık görülmesine rağmen diğer kanser türlerine göre çok daha iyi bir seyir gösterirler ve zamanında ve uygun tedavi ile vücuttan tamamen yok edilebilirler. Ancak melanom saldırgan bir kanser türüdür ve yaşamı ciddi anlamda tehdit eder."
‘Açık tenli, çok sayıda beni bulunan ve geçmişinde güneş yanığı olan kişilerde risk artıyor’
Yalçın'a göre hem melanom hem de melanom dışı deri kanserlerinin oluşumunda ultraviyole maruziyeti önemli bir rol oynuyor.Özellikle açık tenli, çok sayıda beni bulunan ve geçmişinde güneş yanığı olan kişilerde melanom riski ciddi şekilde artıyor:
“Hem melanom hem de melanom dışı deri kanserlerinin oluşmasında ultraviyole maruziyeti ana rolü oynar. Melanomda ultraviyole ışınları melanosit adı verilen hücrelerin genetik yapısını bozar, bunların kanser hücresine dönüşmesini kolaylaştırır ve tamir mekanizmalarını da etkilediği için hücreler kendin onaramaz. Özellikle açık cilt rengine sahip, çok beni olan kişilerde güneş yanığı öyküsü de olması melanom riskini ciddi anlamda artırır. Bu nedenle ultraviyole maruziyetinden mümkün oldukça korunmalıyız. Ultraviole maruziyeti yalnızca güneşle olmamaktadır. Solaryum cihazları ile bronzlaşmak da ultraviyole maruziyetidir ve cilt kanserlerini önemli oranda artırmaktadır.”
‘Yeni ben ve benlerdeki değişiklikler alarm veriyor’
Melanomların önemli bir bölümünün ciltte aniden ortaya çıkabildiğini belirten Prof. Dr. Başak Yalçın, bazı vakalarda ise hastalığın mevcut benlerin üzerinde gelişebildiğini ifade etti. Yalçın, erişkinlik döneminde yeni bir ben ortaya çıkmasının dikkate alınması gerektiğini belirterek, mevcut benlerde meydana gelen değişikliklerin de önemli bir uyarı işareti olduğunu söyledi. Benin büyümesi, şeklinin veya renginin değişmesi, kaşıntı ve kanama gibi belirtilerin görülmesi halinde vakit kaybetmeden dermatoloji uzmanına başvurulması gerekiyor.
‘Solaryum için 'güneşten daha güvenli' iddiaları yanlış’
Sosyal medyada zaman zaman solaryumun güneş ışınlarından daha güvenli olduğu yönündeki iddiaların gündeme geldiğini belirten Yalçın, bu görüşlerin bilimsel açıdan doğru olmadığını vurguladı:
“Solaryum doğal güneş ışınlarından farklıdır. Solaryumda verilen ultraviyole ışınlarının %97 gibi önemli bir kısmı ultraviyole A’dır. Bu ışınların etkisi ile derinin daha bronz görünmesi sağlanır. Kısa vadede kozmetik olarak istenilen bir sonuç sağlayabilir ama solaryum uzun vadede derin kanserlerini ve deri yaşlanmasını önemli oranda artıran bir uygulamadır. Nasıl sigara kullanımı ile akciğer kanseri arasında şüphe götürmeyen bir ilişki varsa solaryum ile deri kanserleri arasında da benzer ilişki vardır. Solaryumun güneş ışınlarından daha az zararlı olduğunu iddia eden bazı sosyal medya fenomenleri maalesef dönem dönem gündeme gelmekte ve taraftar toplayabilmektedir. Ancak bilimsel anlamda kesinlikle şunu söyleyebiliriz ki solaryuma girerek ya da direk güneşlenerek bronzlaşmak hem deri kanserlerini ciddi anlamda artırmaktadır hem de derinin erken yaşlanmasına yani kırışıklıkların erken oluşmasına, derinin erken sarkmasına ve lekelenmeler ve renk değişikliklerinin oluşmasına neden olmaktadır.”
‘Güneş kremi sürdüm, artık güvendeyim yanılgısına düşmeyin’
Prof. Dr. Başak Yalçın'ın özellikle dikkat çektiği konulardan biri de güneş kremi kullanarak güneşlenmenin güvenli olduğu düşüncesi oldu. Güneş koruyucuların UV ışınlarına karşı koruma sağladığını ancak yüzde 100 koruma sunmadığını belirten Yalçın, "Güneşten koruyucu sürdüm" düşüncesiyle uzun süre güneş altında kalınmaması gerektiğini vurguladı. Yalçın, güneşe aşırı maruz kalmanın kısa vadede güneş yanığı ve güneş çarpmasına, uzun vadede ise cildin erken yaşlanmasına ve deri kanseri riskinin ciddi şekilde artmasına neden olabileceğini söyledi.
‘UV indeksi 3'ün üzerindeyse dikkat’
Güneşten korunmada saatlerin de önem taşıdığını belirten Yalçın, genel olarak 10.00-16.00 saatleri arasında güneşe maruz kalmanın riskli olduğunu ancak bu zaman aralığının coğrafi bölgeye göre değişebileceğini ifade etti. Bu nedenle kişilerin bulundukları bölgedeki UV indeksini takip etmesini öneren Yalçın, indeksin 3 ve üzerinde olduğu saatlerde dışarıda bulunulmaması veya ciddi korunma önlemleri alınması gerektiğini belirtti. Bu önlemler arasında kapalı giysiler, şapka, güneş gözlüğü, gölgede bulunmak ve güneş koruyucu kullanmak yer alıyor. UV indeksinin 7 ve üzerine çıktığı dönemlerde ise zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması öneriliyor.