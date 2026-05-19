https://anlatilaninotesi.com.tr/20260519/rapor-acikladi-piyasadaki-gunes-kremlerinin-kaci-gercekten-guvenli-ve-etkili-koruma-sagliyor-1105845416.html
Rapor açıkladı: Piyasadaki güneş kremlerinin kaçı gerçekten güvenli ve etkili koruma sağlıyor?
Rapor açıkladı: Piyasadaki güneş kremlerinin kaçı gerçekten güvenli ve etkili koruma sağlıyor?
Sputnik Türkiye
Bu yıl yirmincisi yayınlanan 2026 Güneş Kremi Rehberi raporuna göre piyasadaki güneş kremlerinin sadece yüzde 20'si güneşin zararlı ışınlarına karşı gerçekten... 19.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-19T10:50+0300
2026-05-19T10:50+0300
2026-05-19T10:50+0300
yaşam
güneş kremi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/13/1105845262_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3a9354b612ce7145f18b422e45180ad0.png
Yaz mevsiminin uzun ve güneşli günleri yaklaşırken güneş kremi pazarında da hareketlilik başladı. Her yıl yeniden tartışma konusu olan güneş kremlerinin "Ne kadar etkili koruma sağladığı?" ise tüketicilerin en çok merak ettiği başlıkların başında geliyor.Çevre Çalışma Grubu'nun (EWG) yıllık 2026 Güneş Kremi Rehberi raporunu bugün (19 Mayıs) yayımladı. Rapora göre, mağaza raflarındaki güneş kremi seçeneklerin çok azı hem güvenli hem de etkili. Piyasada bulunan 2 bin 784 ürünün analiz sonuçları yayımlanan raporda, 550 güneş koruma ürünün gerçekten güneşin zararlı ışınlarına karşı güvenli ve etkili koruma sağladığı ortaya kondu. EWG tarafından tavsiye edilebilmesi için güneş kremlerinin, DNA'ya zarar verdiği ve cildi yaşlandırdığı bilinen iki ultraviyole ışın türü olan UVA ve UVB'ye karşı koruma sağlaması gerekir. EWG standartlarına göre solunum riskleri nedeniyle güneş koruma sağlayan spreyler ve pudralar güneşte koruma ürünü kapsamına dahil edilmiyor. 50+ ile üzeri ürünler aslında aynı korumayı sağlıyorTüketicilerin UVB ışınlarının yüzde 99'unu engellediğini iddia eden ve SPF seviyesi 100'ün üzerinde olan daha pahalı ürünlere yöneldiği belirtiliyor ancak aradaki fark çok az. Rapora göre daha ucuz, 50+ SPF'li bir güneş kremi pahalı muadillerine göre ışınların yüzde 98'ini engelleyebiliyor.Bir başka dikkat çekici tespit ise EWG bilim insanları tarafından yapılan hakemli bir çalışmada, güneş kremlerinin ortalama olarak etiketlerde belirtilen UVA korumasının yalnızca dörtte birini ve UVB korumasının yüzde 59'unu sağladığı tespit edildi.Kırışıklık kremine dikkatEWG'de kıdemli bilim insanı olan Alexa Friedman, "Retinil palmitat, dermatologların kırışıklıklarla ve diğer yaşlanma belirtileriyle savaşmak için önerdiği retinoid ailesinin bir parçasıdır. Bu ürünler, cildi güneşe maruz bırakmamaya dair uyarılarla birlikte gelir" dedi.Yeni rehberde önerilen güneş kremlerinde bir A vitamini formu olan retinil palmitat (kansere, cilt tahrişine, alerjik reaksiyonlara ya da üreme sağlığına zarar veren, gelişim bozuklukları veya nörotoksisiteye yol açtığından şüphelenilen kimyasallar) oranı düşürüldü.ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), güneş kremlerinde kullanılmak üzere sadece iki minerali onaylamıştı. Bir kremde söz konusu bu iki mineral olan çinko oksit ve titanyum dioksit varsa cilde uygulandıktan sonra tebeşir gibi beyaz bir iz bırakır.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260504/havalar-ne-zaman-isinacak-gunes-yuzunu-ne-zaman-gosterecek-prof-dr-orhan-sen-tarih-verdi-1105479695.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/13/1105845262_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_21b41d2740d5eb98e91c98aad43665db.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
güneş kremi
Rapor açıkladı: Piyasadaki güneş kremlerinin kaçı gerçekten güvenli ve etkili koruma sağlıyor?
Bu yıl yirmincisi yayınlanan 2026 Güneş Kremi Rehberi raporuna göre piyasadaki güneş kremlerinin sadece yüzde 20'si güneşin zararlı ışınlarına karşı gerçekten güvenli ve etkili koruma sağlıyor.
Yaz mevsiminin uzun ve güneşli günleri yaklaşırken güneş kremi pazarında da hareketlilik başladı. Her yıl yeniden tartışma konusu olan güneş kremlerinin "Ne kadar etkili koruma sağladığı?" ise tüketicilerin en çok merak ettiği başlıkların başında geliyor.
Çevre Çalışma Grubu'nun (EWG) yıllık 2026 Güneş Kremi Rehberi raporunu bugün (19 Mayıs) yayımladı. Rapora göre, mağaza raflarındaki güneş kremi seçeneklerin çok azı hem güvenli hem de etkili.
Piyasada bulunan 2 bin 784 ürünün analiz sonuçları yayımlanan raporda, 550 güneş koruma ürünün gerçekten güneşin zararlı ışınlarına karşı güvenli ve etkili koruma sağladığı ortaya kondu.
EWG tarafından tavsiye edilebilmesi için güneş kremlerinin, DNA'ya zarar verdiği ve cildi yaşlandırdığı bilinen iki ultraviyole ışın türü olan UVA ve UVB'ye karşı koruma sağlaması gerekir.
EWG standartlarına göre solunum riskleri nedeniyle güneş koruma sağlayan spreyler ve pudralar güneşte koruma ürünü kapsamına dahil edilmiyor.
50+ ile üzeri ürünler aslında aynı korumayı sağlıyor
Tüketicilerin UVB ışınlarının yüzde 99'unu engellediğini iddia eden ve SPF seviyesi 100'ün üzerinde olan daha pahalı ürünlere yöneldiği belirtiliyor ancak aradaki fark çok az.
Rapora göre daha ucuz, 50+ SPF'li bir güneş kremi pahalı muadillerine göre ışınların yüzde 98'ini engelleyebiliyor.
Bir başka dikkat çekici tespit ise EWG bilim insanları tarafından yapılan hakemli bir çalışmada, güneş kremlerinin ortalama olarak etiketlerde belirtilen UVA korumasının yalnızca dörtte birini ve UVB korumasının yüzde 59'unu sağladığı tespit edildi.
Kırışıklık kremine dikkat
EWG'de kıdemli bilim insanı olan Alexa Friedman, "Retinil palmitat, dermatologların kırışıklıklarla ve diğer yaşlanma belirtileriyle savaşmak için önerdiği retinoid ailesinin bir parçasıdır. Bu ürünler, cildi güneşe maruz bırakmamaya dair uyarılarla birlikte gelir" dedi.
Yeni rehberde önerilen güneş kremlerinde bir A vitamini formu olan retinil palmitat (kansere, cilt tahrişine, alerjik reaksiyonlara ya da üreme sağlığına zarar veren, gelişim bozuklukları veya nörotoksisiteye yol açtığından şüphelenilen kimyasallar) oranı düşürüldü.
ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), güneş kremlerinde kullanılmak üzere sadece iki minerali onaylamıştı. Bir kremde söz konusu bu iki mineral olan çinko oksit ve titanyum dioksit varsa cilde uygulandıktan sonra tebeşir gibi beyaz bir iz bırakır.