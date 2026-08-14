https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/rusya-disisleri-bakanliginda-roscongressin-2026-uluslararasi-projeleri-tanitildi-1108013760.html

Rusya Dışişleri Bakanlığında Roscongress’in 2026 uluslararasi projeleri tanitildi

Rusya Dışişleri Bakanlığında Roscongress’in 2026 uluslararasi projeleri tanitildi

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığında, Roscongress Vakfının 2026 yılı sonbahar ve kış dönemindeki temel uluslararası projelerine ilişkin bir brifing gerçekleştirildi. 14.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-14T15:55+0300

2026-08-14T15:55+0300

2026-08-14T15:55+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığında, Roscongress Vakfının 2026 sonbaharında gerçekleştireceği büyük uluslararası projelere yönelik bir brifing düzenlendi. Etkinlik, Moskova'da akredite olan yabancı diplomatlar için organize edildi.Brifingin açılışını Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Pankinyaptı. Pankin, saygın Rus platformlarının, eşit haklara dayalı ve karşılıklı yarar sağlayan bir diyaloğun yanı sıra uluslararası iş birliğinin geliştirilmesindeki stratejik önemini vurguladı. Etkinlik kapsamında Roscongress Vakfı temsilcileri de sunumlarını gerçekleştirdi.Brifingde tanıtılan ilk etkinlik, 1–4 Eylül tarihleri arasında Vladivostok'ta, Russkiy Adası'ndaki Uzak Doğu Federal Üniversitesi kampüs alanında gerçekleştirilecek olan 11. Uzak Doğu Ekonomik Forumu (VEF-2026) oldu. Forumun ana teması 'Uzak Doğu – İnsanların Yararına Gelişim' olarak belirlendi.Brifing sırasında, dokuzuncu Uluslararası 'Rusya Enerji Haftası' Forumu ile Uluslararası Belediye Forumu'na özel bir önem atfedildi. REW-2026 (Rusya Enerji Haftası) iş programı etkinlikleri ve sergisi 14–16 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. Hükümet yetkilileri, enerji şirketlerinin yöneticileri ve yabancı delegasyonların katılımıyla oluşturulan stratejik gündem 'Manej' Merkez Sergi Salonu'nda yoğunlaşacak; Gostinıy Dvor'da da yakıt-enerji kompleksi için çok sektörlü bir Ekipman ve Teknolojiler Sergisi düzenlenecek.Uluslararası Belediye Forumu, 23–24 Kasım tarihlerinde 'Rossiya' Ulusal Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Forumun merkezî etkinliği ise 'Kentlerin Sürdürülebilir Dönüşümü: Küresel Zorluklara Yanıt' başlıklı genel kurul oturumu olacak.Brifing sırasında, Saint Petersburg'da düzenlenecek olan etkinliklere ayrı bir önem atfedildi. 12. Saint Petersburg Uluslararası Birleşik Kültürler Forumu, 24–26 Eylül tarihlerinde 'Birleşik Kültürler – Ortak Değerler' temasıyla gerçekleştirilecek. Etkinliğe 2,5 binden fazla kişinin katılması bekleniyor. Forumun iş programı, 10 tematik eksende 50'den fazla etkinliği bir araya getirecek; bu doğrultuda uluslararası insani işbirliğinin geliştirilmesine ve devletlerarası bağların güçlendirilmesine özel bir önem odaklanacak.Bu yıl ilk kez Saint Petersburg'un ev sahipliği yapacağı bir diğer büyük etkinlik ise 6. Genç Bilim İnsanları Kongresi olacak. Kongre, 2–4 Aralık tarihlerinde 'ExpoForum' Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Etkinlik; genç bilim insanlarını, önde gelen üniversiteleri, bilimsel kuruluşları, teknoloji yoğun (bilgi odaklı) iş dünyasını ve devlet temsilcilerini bir araya getirecek.

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