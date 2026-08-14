https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/rus-ve-turk-is-dunyasindan-karadenizde-guvenli-ticaret-koridoru-cagrisi-1108005303.html
Rus ve Türk iş dünyasından Karadeniz’de güvenli ticaret koridoru çağrısı
Rus ve Türk iş dünyasından Karadeniz’de güvenli ticaret koridoru çağrısı
Sputnik Türkiye
Karadeniz’de son dönemde sivil ticaret gemilerine yönelik artan güvenlik riskleri, Türkiye-Rusya arasındaki ticaret ve lojistik faaliyetlerini olumsuz... 14.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-14T12:13+0300
2026-08-14T12:13+0300
2026-08-14T12:13+0300
ukrayna kri̇zi̇
türkiye
karadeniz
rusya
ro-ro
ukrayna
rost (rus-türk ticaret evi)
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4 Ağustos’ta Novorossiysk’ten Samsun’a doğru seyreden Ro-Ro yük gemisi Nadezhda’nın drone saldırısına uğraması ve üç mürettebatın ağır yaralanması, bölgede faaliyet gösteren armatörler ve lojistik şirketleri açısından güvenlik endişelerini artırdı.Sputnik'e konuyu değerlendiren ROST Rus-Türk Ticaret Evi Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Kurtuluş, Karadeniz’in Türkiye-Rusya ticaretinin en önemli lojistik güzergâhlarından biri olduğunu belirterek şu açıklamada bulundu:“Karadeniz’de yaşanan her güvenlik problemi yalnızca taşımacılık sektörünü etkilemiyor. Türkiye’den Rusya’ya ihraç edilen yaş meyve ve sebzeden mobilyaya, makine ve makine aksamlarından sanayi ürünlerine kadar çok geniş bir ticaret hacmi bu güzergâhı kullanıyor. Aynı şekilde Rusya’dan Türkiye’ye gelen hammadde ve sanayi ürünlerinin önemli bölümü de Karadeniz üzerinden taşınıyor.”Kurtuluş, son gelişmelerin ardından navlun, sigorta ve lojistik maliyetlerinde ciddi artışlar yaşandığına dikkat çekerek, denizyolundaki risk nedeniyle yüklerin karayoluna yönelmesinin de yeni maliyet ve kapasite sorunları oluşturduğunu söyledi:“Çözüm Karadeniz’i ticarete kapatmak değil, güvenli hale getirmektir”Kurtuluş, Türkiye ve Rusya’nın ilgili kurumları ile sektör temsilcilerinin süratle ortak bir mekanizma oluşturması gerektiğini belirterek “Biz iş dünyası olarak sivil ticaret gemilerinin çatışmaların kesinlikle dışında tutulması gerektiğini düşünüyoruz. Ticari gemilerin güvenli şekilde hareket edebileceği bir sistemin oluşturulması gerekiyor. Çözüm Karadeniz’i ticarete kapatmak değil, Karadeniz’i ticaret için yeniden güvenli hale getirmektir” diye konuştu.Türkiye’nin hem Moskova hem de Kiev ile diplomatik temas kurabilmesinin önemli bir avantaj olduğunu belirten Kurtuluş, Türkiye’nin öncülüğünde sivil ticaret gemilerinin güvenliğini sağlayacak yeni bir mekanizmanın değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.İş dünyasından ortak çalışma grubu önerisiROST Rus-Türk Ticaret Evi olarak iki ülkenin ilgili kamu kurumları, armatörler, liman işletmeleri, lojistik ve sigorta şirketleri ile iş dünyası temsilcilerinin katılacağı bir 'Karadeniz Ticaret ve Lojistik Güvenliği Çalışma Grubu' kurulmasını önerdiklerini belirten Kurtuluş şöyle devam etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/cinli-uzmandan-dikkat-ceken-analiz-ukraynada-fuze-kitligi-var-ulkenin-hava-savunmasi-cok-kritik-1108003655.html
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türkiye, karadeniz, rusya, ro-ro, ukrayna, rost (rus-türk ticaret evi)
türkiye, karadeniz, rusya, ro-ro, ukrayna, rost (rus-türk ticaret evi)
Rus ve Türk iş dünyasından Karadeniz’de güvenli ticaret koridoru çağrısı
Karadeniz’de son dönemde sivil ticaret gemilerine yönelik artan güvenlik riskleri, Türkiye-Rusya arasındaki ticaret ve lojistik faaliyetlerini olumsuz etkilerken ROST Rus-Türk Ticaret Evi Başkanı Kurtuluş, “Sivil ticaret gemileri savaşın tarafı değildir. Karadeniz’deki lojistik güvenliğin bir an önce yeniden sağlanmasını bekliyoruz” dedi.
4 Ağustos’ta Novorossiysk’ten Samsun’a doğru seyreden Ro-Ro yük gemisi Nadezhda’nın drone saldırısına uğraması ve üç mürettebatın ağır yaralanması, bölgede faaliyet gösteren armatörler ve lojistik şirketleri açısından güvenlik endişelerini artırdı.
Sputnik'e konuyu değerlendiren ROST Rus-Türk Ticaret Evi Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Kurtuluş, Karadeniz’in Türkiye-Rusya ticaretinin en önemli lojistik güzergâhlarından biri olduğunu belirterek şu açıklamada bulundu:
“Karadeniz’de yaşanan her güvenlik problemi yalnızca taşımacılık sektörünü etkilemiyor. Türkiye’den Rusya’ya ihraç edilen yaş meyve ve sebzeden mobilyaya, makine ve makine aksamlarından sanayi ürünlerine kadar çok geniş bir ticaret hacmi bu güzergâhı kullanıyor. Aynı şekilde Rusya’dan Türkiye’ye gelen hammadde ve sanayi ürünlerinin önemli bölümü de Karadeniz üzerinden taşınıyor.”
Kurtuluş, son gelişmelerin ardından navlun, sigorta ve lojistik maliyetlerinde ciddi artışlar yaşandığına dikkat çekerek, denizyolundaki risk nedeniyle yüklerin karayoluna yönelmesinin de yeni maliyet ve kapasite sorunları oluşturduğunu söyledi:
Denizyolundaki taşımacılığın aksaması halinde Gürcistan üzerinden karayolu gibi alternatif güzergâhlar devreye giriyor. Ancak binlerce tonluk yükün karayoluna yönelmesi hem maliyetleri artırıyor hem de sınır kapılarında ciddi yoğunluk yaratıyor. Bu maliyetlerin sonunda Türk ve Rus şirketlerine yansıması kaçınılmaz. Sürecin uzaması iki ülkenin ithalat ve ihracat rakamlarını da olumsuz etkileyebilir.
“Çözüm Karadeniz’i ticarete kapatmak değil, güvenli hale getirmektir”
Kurtuluş, Türkiye ve Rusya’nın ilgili kurumları ile sektör temsilcilerinin süratle ortak bir mekanizma oluşturması gerektiğini belirterek “Biz iş dünyası olarak sivil ticaret gemilerinin çatışmaların kesinlikle dışında tutulması gerektiğini düşünüyoruz. Ticari gemilerin güvenli şekilde hareket edebileceği bir sistemin oluşturulması gerekiyor. Çözüm Karadeniz’i ticarete kapatmak değil, Karadeniz’i ticaret için yeniden güvenli hale getirmektir” diye konuştu.
Türkiye’nin hem Moskova hem de Kiev ile diplomatik temas kurabilmesinin önemli bir avantaj olduğunu belirten Kurtuluş, Türkiye’nin öncülüğünde sivil ticaret gemilerinin güvenliğini sağlayacak yeni bir mekanizmanın değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.
İş dünyasından ortak çalışma grubu önerisi
ROST Rus-Türk Ticaret Evi olarak iki ülkenin ilgili kamu kurumları, armatörler, liman işletmeleri, lojistik ve sigorta şirketleri ile iş dünyası temsilcilerinin katılacağı bir 'Karadeniz Ticaret ve Lojistik Güvenliği Çalışma Grubu' kurulmasını önerdiklerini belirten Kurtuluş şöyle devam etti:
Türkiye ve Rusya arasında yıllar içerisinde oluşturulmuş çok önemli bir ticaret altyapısı bulunuyor. Bugün ihracatçımızın da ithalatçımızın da temel beklentisi malının güvenli, öngörülebilir ve rekabetçi maliyetlerle taşınabilmesidir. İş dünyası olarak ilgili bütün taraflardan hızlı ve uygulanabilir bir çözüm bekliyoruz. Sivil gemiler korunmalı, lojistik hatlar açık tutulmalı ve ticaret kesintisiz devam etmelidir.