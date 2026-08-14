https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/rus-ve-turk-is-dunyasindan-karadenizde-guvenli-ticaret-koridoru-cagrisi-1108005303.html

Rus ve Türk iş dünyasından Karadeniz’de güvenli ticaret koridoru çağrısı

Rus ve Türk iş dünyasından Karadeniz’de güvenli ticaret koridoru çağrısı

Sputnik Türkiye

Karadeniz’de son dönemde sivil ticaret gemilerine yönelik artan güvenlik riskleri, Türkiye-Rusya arasındaki ticaret ve lojistik faaliyetlerini olumsuz... 14.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-14T12:13+0300

2026-08-14T12:13+0300

2026-08-14T12:13+0300

ukrayna kri̇zi̇

türkiye

karadeniz

rusya

ro-ro

ukrayna

rost (rus-türk ticaret evi)

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4 Ağustos’ta Novorossiysk’ten Samsun’a doğru seyreden Ro-Ro yük gemisi Nadezhda’nın drone saldırısına uğraması ve üç mürettebatın ağır yaralanması, bölgede faaliyet gösteren armatörler ve lojistik şirketleri açısından güvenlik endişelerini artırdı.Sputnik'e konuyu değerlendiren ROST Rus-Türk Ticaret Evi Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Kurtuluş, Karadeniz’in Türkiye-Rusya ticaretinin en önemli lojistik güzergâhlarından biri olduğunu belirterek şu açıklamada bulundu:“Karadeniz’de yaşanan her güvenlik problemi yalnızca taşımacılık sektörünü etkilemiyor. Türkiye’den Rusya’ya ihraç edilen yaş meyve ve sebzeden mobilyaya, makine ve makine aksamlarından sanayi ürünlerine kadar çok geniş bir ticaret hacmi bu güzergâhı kullanıyor. Aynı şekilde Rusya’dan Türkiye’ye gelen hammadde ve sanayi ürünlerinin önemli bölümü de Karadeniz üzerinden taşınıyor.”Kurtuluş, son gelişmelerin ardından navlun, sigorta ve lojistik maliyetlerinde ciddi artışlar yaşandığına dikkat çekerek, denizyolundaki risk nedeniyle yüklerin karayoluna yönelmesinin de yeni maliyet ve kapasite sorunları oluşturduğunu söyledi:“Çözüm Karadeniz’i ticarete kapatmak değil, güvenli hale getirmektir”Kurtuluş, Türkiye ve Rusya’nın ilgili kurumları ile sektör temsilcilerinin süratle ortak bir mekanizma oluşturması gerektiğini belirterek “Biz iş dünyası olarak sivil ticaret gemilerinin çatışmaların kesinlikle dışında tutulması gerektiğini düşünüyoruz. Ticari gemilerin güvenli şekilde hareket edebileceği bir sistemin oluşturulması gerekiyor. Çözüm Karadeniz’i ticarete kapatmak değil, Karadeniz’i ticaret için yeniden güvenli hale getirmektir” diye konuştu.Türkiye’nin hem Moskova hem de Kiev ile diplomatik temas kurabilmesinin önemli bir avantaj olduğunu belirten Kurtuluş, Türkiye’nin öncülüğünde sivil ticaret gemilerinin güvenliğini sağlayacak yeni bir mekanizmanın değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.İş dünyasından ortak çalışma grubu önerisiROST Rus-Türk Ticaret Evi olarak iki ülkenin ilgili kamu kurumları, armatörler, liman işletmeleri, lojistik ve sigorta şirketleri ile iş dünyası temsilcilerinin katılacağı bir 'Karadeniz Ticaret ve Lojistik Güvenliği Çalışma Grubu' kurulmasını önerdiklerini belirten Kurtuluş şöyle devam etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/cinli-uzmandan-dikkat-ceken-analiz-ukraynada-fuze-kitligi-var-ulkenin-hava-savunmasi-cok-kritik-1108003655.html

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türkiye, karadeniz, rusya, ro-ro, ukrayna, rost (rus-türk ticaret evi)