Çinli askeri uzman Qiu Shiqing, Ukrayna'nın hava savunma sistemlerinin son dönemdeki füze saldırıları karşısında yetersiz kaldığını ve durumun kritik bir boyuta ulaştığını belirtti.



Sputnik'e konuşan Qiu, özellikle Patriot hava savunma sistemleri için gerekli önleme füzelerinde yaşanan aşırı kıtlık nedeniyle Ukrayna'nın kritik olmayan hedefleri durdurmaktan vazgeçmek zorunda kaldığını vurguladı.



Önleme füzelerindeki bu açık ve ABD'nin üretim kapasiteleri ile tedarik öncelikleri göz önüne alındığında, Kiev yönetiminin kısa vadede Avrupa ve ABD'den yeterli füze desteği almasının zor olduğunu ifade eden Qiu, "Bu tablo, enerji ve ulaşım ağları üzerinde zaten büyük bir yük olan elektrik kesintilerini daha da artıracak ve yaklaşan kış mevsimi öncesinde Ukrayna için endişe verici bir tablo ortaya koyacak" dedi.



Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın 7 Ağustos tarihinde yayınladığı verilere göre, Rusya toplam 195 füze fırlatırken, bunlardan yalnızca 29'u Ukrayna tarafından havada önlenebildi, bu da yüzde 14.9'luk bir önleme oranına işaret ediyor.



Öte yandan, 1 Ağustos'taki hava saldırısında Rusya'nın ateşlediği 27 füzenin hiçbirinin önlenemediği belirtildi. Paylaşılan veriler, Ukrayna'nın hava savunma kapasitesinde belirgin bir zayıflama yaşandığını ortaya koyuyor.