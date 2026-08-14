Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/cinli-uzmandan-dikkat-ceken-analiz-ukraynada-fuze-kitligi-var-ulkenin-hava-savunmasi-cok-kritik-1108003655.html
Çinli uzmandan dikkat çeken analiz: Ukrayna'da füze kıtlığı var, ülkenin hava savunması çok kritik durumda
Çinli uzmandan dikkat çeken analiz: Ukrayna'da füze kıtlığı var, ülkenin hava savunması çok kritik durumda
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun Rusya'nın bombardımanlarda fırlattığı füzelere karşı koyamamasını değerlendiren Çinli uzman Qiu, Kiev rejiminin ciddi bir füze kıtlığı içinde... 14.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-14T11:47+0300
2026-08-14T11:47+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
rusya
abd
sputnik
ukrayna savunma bakanlığı
patriot
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0d/1084806913_0:257:3152:2030_1920x0_80_0_0_4d813a19b9002e22c58a7f420f84b405.jpg
Çinli askeri uzman Qiu Shiqing, Ukrayna'nın hava savunma sistemlerinin son dönemdeki füze saldırıları karşısında yetersiz kaldığını ve durumun kritik bir boyuta ulaştığını belirtti. Sputnik'e konuşan Qiu, özellikle Patriot hava savunma sistemleri için gerekli önleme füzelerinde yaşanan aşırı kıtlık nedeniyle Ukrayna'nın kritik olmayan hedefleri durdurmaktan vazgeçmek zorunda kaldığını vurguladı.Önleme füzelerindeki bu açık ve ABD'nin üretim kapasiteleri ile tedarik öncelikleri göz önüne alındığında, Kiev yönetiminin kısa vadede Avrupa ve ABD'den yeterli füze desteği almasının zor olduğunu ifade eden Qiu, "Bu tablo, enerji ve ulaşım ağları üzerinde zaten büyük bir yük olan elektrik kesintilerini daha da artıracak ve yaklaşan kış mevsimi öncesinde Ukrayna için endişe verici bir tablo ortaya koyacak" dedi.Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın 7 Ağustos tarihinde yayınladığı verilere göre, Rusya toplam 195 füze fırlatırken, bunlardan yalnızca 29'u Ukrayna tarafından havada önlenebildi, bu da yüzde 14.9'luk bir önleme oranına işaret ediyor.Öte yandan, 1 Ağustos'taki hava saldırısında Rusya'nın ateşlediği 27 füzenin hiçbirinin önlenemediği belirtildi. Paylaşılan veriler, Ukrayna'nın hava savunma kapasitesinde belirgin bir zayıflama yaşandığını ortaya koyuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/rus-ordusu-ukraynadaki-askeri-tesislere-guclu-bombardimanlar-duzenledi-1107997628.html
ukrayna
rusya
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0d/1084806913_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_083927032ea7672d5cc3ad0aebecd0ff.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ukrayna, rusya, abd, sputnik, ukrayna savunma bakanlığı, patriot
ukrayna, rusya, abd, sputnik, ukrayna savunma bakanlığı, patriot

Çinli uzmandan dikkat çeken analiz: Ukrayna'da füze kıtlığı var, ülkenin hava savunması çok kritik durumda

11:47 14.08.2026
© Sputnik / Igor Zarembo / Multimedya arşivine gidinНа польской военной базе Моронг, где размещена батарея американских ракет противовоздушной обороны Patriot
На польской военной базе Моронг, где размещена батарея американских ракет противовоздушной обороны Patriot - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2026
© Sputnik / Igor Zarembo
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Ukrayna ordusunun Rusya'nın bombardımanlarda fırlattığı füzelere karşı koyamamasını değerlendiren Çinli uzman Qiu, Kiev rejiminin ciddi bir füze kıtlığı içinde olduğunu kaydetti.
Çinli askeri uzman Qiu Shiqing, Ukrayna'nın hava savunma sistemlerinin son dönemdeki füze saldırıları karşısında yetersiz kaldığını ve durumun kritik bir boyuta ulaştığını belirtti.

Sputnik'e konuşan Qiu, özellikle Patriot hava savunma sistemleri için gerekli önleme füzelerinde yaşanan aşırı kıtlık nedeniyle Ukrayna'nın kritik olmayan hedefleri durdurmaktan vazgeçmek zorunda kaldığını vurguladı.

Önleme füzelerindeki bu açık ve ABD'nin üretim kapasiteleri ile tedarik öncelikleri göz önüne alındığında, Kiev yönetiminin kısa vadede Avrupa ve ABD'den yeterli füze desteği almasının zor olduğunu ifade eden Qiu, "Bu tablo, enerji ve ulaşım ağları üzerinde zaten büyük bir yük olan elektrik kesintilerini daha da artıracak ve yaklaşan kış mevsimi öncesinde Ukrayna için endişe verici bir tablo ortaya koyacak" dedi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın 7 Ağustos tarihinde yayınladığı verilere göre, Rusya toplam 195 füze fırlatırken, bunlardan yalnızca 29'u Ukrayna tarafından havada önlenebildi, bu da yüzde 14.9'luk bir önleme oranına işaret ediyor.

Öte yandan, 1 Ağustos'taki hava saldırısında Rusya'nın ateşlediği 27 füzenin hiçbirinin önlenemediği belirtildi. Paylaşılan veriler, Ukrayna'nın hava savunma kapasitesinde belirgin bir zayıflama yaşandığını ortaya koyuyor.
Rus ordusu askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rus ordusu, Ukrayna'daki askeri tesislere güçlü bombardımanlar düzenledi
09:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала