https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/rus-askeri-uzmandan-ukraynadaki-limanlar-analizi-kievin-son-su-yolu-lojistigi-kesiliyor-1108015763.html
Rus askeri uzmandan Ukrayna’daki limanlar analizi: ‘Kiev’in son su yolu lojistiği kesiliyor’
Rus askeri uzmandan Ukrayna’daki limanlar analizi: ‘Kiev’in son su yolu lojistiği kesiliyor’
Sputnik Türkiye
Odesa limanlarındaki altyapının hedef alınmasının ardından Ukrayna ordusunun Tuna nehri üzerindeki İzmail ve Reni limanlarına yöneldiğini belirten Rus askeri... 14.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-14T17:12+0300
2026-08-14T17:12+0300
2026-08-14T17:18+0300
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14 Ağustos gecesi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin askeri mühimmat ve yakıt sevkiyatı için kullandığı İzmail Limanı'ndaki demiryolu istasyonunun kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) vurulduğu bildirildi. Romanya sınırında, Tuna Nehri'nin sol kıyısında yer alan stratejik limana düzenlenen bu saldırının ardından Rus askeri uzman Yevgeniy Mihaylov, Sputnik’e yaptığı değerlendirmelerde askeri ve lojistik dengeleri yorumladı.İzmail Limanı'nın Ukrayna askeri lojistiğinde kritik bir rol oynadığını belirten Mihaylov, deniz yoluyla gelen askeri teçhizatın derhal trenlere yüklenerek doğrudan cephe hattına sevk edildiğini vurguladı:Ukrayna kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre, deniz yoluyla gelen askeri kargoların yaklaşık yüzde 30’u ve tüm askeri ithalatın yüzde 40’ı İzmail ve Reni limanları üzerinden yürütülüyordu. Son saldırıların ardından bu limanlardaki tahliye ve yükleme kapasitesinde son 24 saatte yüzde 70'lik bir düşüş kaydedildiği belirtildi.‘Batı yardımları en az yarı yarıya azalacak’Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna’nın elinde kalan bu son su yolu arterini tamamen engellemeye hazırlandığını iddia eden uzman, şu değerlendirmede bulundu:‘Sırada Batı sınırı ve Polonya tünelleri var’Sürecin bir sonraki aşamasına dair öngörülerini de paylaşan Mihaylov, Ukrayna’nın tamamen izole edilmesi için Polonya sınırındaki kara ve demiryolu hatlarının da hedefe konulması gerektiğini savundu.Macaristan sınırından ziyade Polonya sınırının aktif kullanıldığına dikkat çeken uzman, “Ursula von der Leyen’in Kiev’deki zirvelere giderken rahatça geçtiği tüneller ve geçitler var. Eğer buradaki hatları da kapatırsak, Kiev için durum son derece zorlaşacak” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/rusya-disisleri-bakanliginda-roscongressin-2026-uluslararasi-projeleri-tanitildi-1108013760.html
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rusya, ukrayna, romanya, polonya, yevgeniy mihaylov, uzman yorumu, lojistik, ukrayna silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı
rusya, ukrayna, romanya, polonya, yevgeniy mihaylov, uzman yorumu, lojistik, ukrayna silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı
Rus askeri uzmandan Ukrayna’daki limanlar analizi: ‘Kiev’in son su yolu lojistiği kesiliyor’
17:12 14.08.2026 (güncellendi: 17:18 14.08.2026)
Odesa limanlarındaki altyapının hedef alınmasının ardından Ukrayna ordusunun Tuna nehri üzerindeki İzmail ve Reni limanlarına yöneldiğini belirten Rus askeri uzman Yevgeniy Mihaylov, Rusya'nın bu hatları tamamen engellemeye hazırlandığını söyledi. Mihaylov'a göre bu hamle, Batı'dan gelen askeri yardımları en az yarı yarıya düşürebilir.
14 Ağustos gecesi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin askeri mühimmat ve yakıt sevkiyatı için kullandığı İzmail Limanı'ndaki demiryolu istasyonunun kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) vurulduğu bildirildi. Romanya sınırında, Tuna Nehri'nin sol kıyısında yer alan stratejik limana düzenlenen bu saldırının ardından Rus askeri uzman Yevgeniy Mihaylov, Sputnik’e yaptığı değerlendirmelerde askeri ve lojistik dengeleri yorumladı.
İzmail Limanı'nın Ukrayna askeri lojistiğinde kritik bir rol oynadığını belirten Mihaylov, deniz yoluyla gelen askeri teçhizatın derhal trenlere yüklenerek doğrudan cephe hattına sevk edildiğini vurguladı:
“Kara Deniz’deki liman altyapısını imha ederek Ukrayna’nın denizle olan bağlantısını kestik. Şimdi de başta demiryolları olmak üzere kalan tüm altyapıyı hedef alıyoruz. Rusya Savunma Bakanlığı verilerine göre sadece son bir haftada İzmail’den Donbas yönüne giden, yakıt ve mühimmat yüklü üç tren engellendi. Bu nedenle 'liman – vagon – cephe' zincirini kırmak için demiryolu istasyonlarını vuruyoruz.”
Ukrayna kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre, deniz yoluyla gelen askeri kargoların yaklaşık yüzde 30’u ve tüm askeri ithalatın yüzde 40’ı İzmail ve Reni limanları üzerinden yürütülüyordu. Son saldırıların ardından bu limanlardaki tahliye ve yükleme kapasitesinde son 24 saatte yüzde 70'lik bir düşüş kaydedildiği belirtildi.
‘Batı yardımları en az yarı yarıya azalacak’
Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna’nın elinde kalan bu son su yolu arterini tamamen engellemeye hazırlandığını iddia eden uzman, şu değerlendirmede bulundu:
“Bu iletişim hatlarının tamamen kapatılması, NATO’nun Ukrayna’ya ulaştırdığı askeri yardım imkanlarını en az yarı yarıya, hatta üçte iki oranında azaltacak. Ayrıca Kiev rejiminin tahıl ve diğer kalan ihraç ürünlerini satma kabiliyetine de ağır bir darbe vuracak. Kiev’in yakın zamanda deniz seviyesinde bir ateşkes talep etmesi tesadüf değil. Biz bu talebe yanıt vermedik. Bu durum Ukrayna ordusu için son derece kritik.”
‘Sırada Batı sınırı ve Polonya tünelleri var’
Sürecin bir sonraki aşamasına dair öngörülerini de paylaşan Mihaylov, Ukrayna’nın tamamen izole edilmesi için Polonya sınırındaki kara ve demiryolu hatlarının da hedefe konulması gerektiğini savundu.
Macaristan sınırından ziyade Polonya sınırının aktif kullanıldığına dikkat çeken uzman, “Ursula von der Leyen’in Kiev’deki zirvelere giderken rahatça geçtiği tüneller ve geçitler var. Eğer buradaki hatları da kapatırsak, Kiev için durum son derece zorlaşacak” ifadelerini kullandı.