https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/rus-askeri-uzmandan-ukraynadaki-limanlar-analizi-kievin-son-su-yolu-lojistigi-kesiliyor-1108015763.html

Rus askeri uzmandan Ukrayna’daki limanlar analizi: ‘Kiev’in son su yolu lojistiği kesiliyor’

Rus askeri uzmandan Ukrayna’daki limanlar analizi: ‘Kiev’in son su yolu lojistiği kesiliyor’

Sputnik Türkiye

Odesa limanlarındaki altyapının hedef alınmasının ardından Ukrayna ordusunun Tuna nehri üzerindeki İzmail ve Reni limanlarına yöneldiğini belirten Rus askeri... 14.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-14T17:12+0300

2026-08-14T17:12+0300

2026-08-14T17:18+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

romanya

polonya

yevgeniy mihaylov

uzman yorumu

lojistik

ukrayna silahlı kuvvetleri

rusya savunma bakanlığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/15/1073809290_0:125:3418:2048_1920x0_80_0_0_8db4e821b1ae178bb8ea89eeae96cde4.jpg

14 Ağustos gecesi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin askeri mühimmat ve yakıt sevkiyatı için kullandığı İzmail Limanı'ndaki demiryolu istasyonunun kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) vurulduğu bildirildi. Romanya sınırında, Tuna Nehri'nin sol kıyısında yer alan stratejik limana düzenlenen bu saldırının ardından Rus askeri uzman Yevgeniy Mihaylov, Sputnik’e yaptığı değerlendirmelerde askeri ve lojistik dengeleri yorumladı.İzmail Limanı'nın Ukrayna askeri lojistiğinde kritik bir rol oynadığını belirten Mihaylov, deniz yoluyla gelen askeri teçhizatın derhal trenlere yüklenerek doğrudan cephe hattına sevk edildiğini vurguladı:Ukrayna kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre, deniz yoluyla gelen askeri kargoların yaklaşık yüzde 30’u ve tüm askeri ithalatın yüzde 40’ı İzmail ve Reni limanları üzerinden yürütülüyordu. Son saldırıların ardından bu limanlardaki tahliye ve yükleme kapasitesinde son 24 saatte yüzde 70'lik bir düşüş kaydedildiği belirtildi.‘Batı yardımları en az yarı yarıya azalacak’Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna’nın elinde kalan bu son su yolu arterini tamamen engellemeye hazırlandığını iddia eden uzman, şu değerlendirmede bulundu:‘Sırada Batı sınırı ve Polonya tünelleri var’Sürecin bir sonraki aşamasına dair öngörülerini de paylaşan Mihaylov, Ukrayna’nın tamamen izole edilmesi için Polonya sınırındaki kara ve demiryolu hatlarının da hedefe konulması gerektiğini savundu.Macaristan sınırından ziyade Polonya sınırının aktif kullanıldığına dikkat çeken uzman, “Ursula von der Leyen’in Kiev’deki zirvelere giderken rahatça geçtiği tüneller ve geçitler var. Eğer buradaki hatları da kapatırsak, Kiev için durum son derece zorlaşacak” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/rusya-disisleri-bakanliginda-roscongressin-2026-uluslararasi-projeleri-tanitildi-1108013760.html

rusya

ukrayna

romanya

polonya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, romanya, polonya, yevgeniy mihaylov, uzman yorumu, lojistik, ukrayna silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı