https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/putinden-pakistana-bagimsizlik-gunu-tebrigi-ortaklik-baglari-guclenecek-1107999093.html

Putin'den Pakistan'a Bağımsızlık Günü tebriği: Ortaklık bağları güçlenecek

Putin'den Pakistan'a Bağımsızlık Günü tebriği: Ortaklık bağları güçlenecek

Sputnik Türkiye

Pakistan yönetimini Bğımsızlık Günü vesilesiyle tebrik eden Putin, iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleştirileceğine inandığını vurguladı. 14.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-14T10:26+0300

2026-08-14T10:26+0300

2026-08-14T10:26+0300

dünya

haberler

şahbaz şerif

pakistan

kremlin

vladimir putin

rusya

bağımsızlık günü

asıf ali zerdari

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/0f/1061226322_0:0:2969:1671_1920x0_80_0_0_a8554421f75e7da156494a81195fcd2e.jpg

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Pakistan'ın Bağımsızlık Günü dolayısıyla ülkenin Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ve Başbakanı Şahbaz Şerif'e tebrik mesajı gönderdi.Kremlin'in sitesinde yayınlanan telgrafta Putin, iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleştirileceğine olan inancını dile getirdi. Siyasi, ticari, ekonomik ve insani alanlardaki işbirliği son derece verimli olduğunun altını çizen Putin, kritik bölgesel ve küresel konulardaki koordinasyonumuz takdire şayan bulduğunu vurguladı.Rus lider mesajında, "Dost halklarımızın yararı, uluslararası güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi çıkarları doğrultusunda, tüm ortaklık bağlarımızı daha da geliştirmek için yapıcı bir şekilde ortak çalışmaya devam edeceğimizden eminim" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/rus-ordusu-ukraynadaki-askeri-tesislere-guclu-bombardimanlar-duzenledi-1107997628.html

pakistan

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

haberler, şahbaz şerif, pakistan, kremlin, vladimir putin, rusya, bağımsızlık günü, asıf ali zerdari