Putin'den Pakistan'a Bağımsızlık Günü tebriği: Ortaklık bağları güçlenecek
© Sputnik / POOL / Multimedya arşivine gidinRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif
© Sputnik / POOL/
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Pakistan yönetimini Bğımsızlık Günü vesilesiyle tebrik eden Putin, iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleştirileceğine inandığını vurguladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Pakistan'ın Bağımsızlık Günü dolayısıyla ülkenin Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ve Başbakanı Şahbaz Şerif'e tebrik mesajı gönderdi.
Kremlin'in sitesinde yayınlanan telgrafta Putin, iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleştirileceğine olan inancını dile getirdi.
Siyasi, ticari, ekonomik ve insani alanlardaki işbirliği son derece verimli olduğunun altını çizen Putin, kritik bölgesel ve küresel konulardaki koordinasyonumuz takdire şayan bulduğunu vurguladı.
Rus lider mesajında, "Dost halklarımızın yararı, uluslararası güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi çıkarları doğrultusunda, tüm ortaklık bağlarımızı daha da geliştirmek için yapıcı bir şekilde ortak çalışmaya devam edeceğimizden eminim" ifadelerini kullandı.
Kremlin'in sitesinde yayınlanan telgrafta Putin, iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleştirileceğine olan inancını dile getirdi.
Siyasi, ticari, ekonomik ve insani alanlardaki işbirliği son derece verimli olduğunun altını çizen Putin, kritik bölgesel ve küresel konulardaki koordinasyonumuz takdire şayan bulduğunu vurguladı.
Rus lider mesajında, "Dost halklarımızın yararı, uluslararası güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi çıkarları doğrultusunda, tüm ortaklık bağlarımızı daha da geliştirmek için yapıcı bir şekilde ortak çalışmaya devam edeceğimizden eminim" ifadelerini kullandı.