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Putin'den Pakistan'a Bağımsızlık Günü tebriği: Ortaklık bağları güçlenecek
Putin'den Pakistan'a Bağımsızlık Günü tebriği: Ortaklık bağları güçlenecek
Sputnik Türkiye
Pakistan yönetimini Bğımsızlık Günü vesilesiyle tebrik eden Putin, iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleştirileceğine inandığını vurguladı. 14.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-14T10:26+0300
2026-08-14T10:26+0300
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haberler
şahbaz şerif
pakistan
kremlin
vladimir putin
rusya
bağımsızlık günü
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Pakistan'ın Bağımsızlık Günü dolayısıyla ülkenin Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ve Başbakanı Şahbaz Şerif'e tebrik mesajı gönderdi.Kremlin'in sitesinde yayınlanan telgrafta Putin, iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleştirileceğine olan inancını dile getirdi. Siyasi, ticari, ekonomik ve insani alanlardaki işbirliği son derece verimli olduğunun altını çizen Putin, kritik bölgesel ve küresel konulardaki koordinasyonumuz takdire şayan bulduğunu vurguladı.Rus lider mesajında, "Dost halklarımızın yararı, uluslararası güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi çıkarları doğrultusunda, tüm ortaklık bağlarımızı daha da geliştirmek için yapıcı bir şekilde ortak çalışmaya devam edeceğimizden eminim" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/rus-ordusu-ukraynadaki-askeri-tesislere-guclu-bombardimanlar-duzenledi-1107997628.html
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haberler, şahbaz şerif, pakistan, kremlin, vladimir putin, rusya, bağımsızlık günü, asıf ali zerdari
haberler, şahbaz şerif, pakistan, kremlin, vladimir putin, rusya, bağımsızlık günü, asıf ali zerdari

Putin'den Pakistan'a Bağımsızlık Günü tebriği: Ortaklık bağları güçlenecek

10:26 14.08.2026
© Sputnik / POOL / Multimedya arşivine gidinRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2026
© Sputnik / POOL
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Pakistan yönetimini Bğımsızlık Günü vesilesiyle tebrik eden Putin, iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleştirileceğine inandığını vurguladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Pakistan'ın Bağımsızlık Günü dolayısıyla ülkenin Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ve Başbakanı Şahbaz Şerif'e tebrik mesajı gönderdi.

Kremlin'in sitesinde yayınlanan telgrafta Putin, iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleştirileceğine olan inancını dile getirdi.

Siyasi, ticari, ekonomik ve insani alanlardaki işbirliği son derece verimli olduğunun altını çizen Putin, kritik bölgesel ve küresel konulardaki koordinasyonumuz takdire şayan bulduğunu vurguladı.

Rus lider mesajında, "Dost halklarımızın yararı, uluslararası güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi çıkarları doğrultusunda, tüm ortaklık bağlarımızı daha da geliştirmek için yapıcı bir şekilde ortak çalışmaya devam edeceğimizden eminim" ifadelerini kullandı.
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