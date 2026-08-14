https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/orta-dogudaki-catismalar-rotalari-degistirdi-dunyanin-en-yogun-havalimani-guney-korede-1108011613.html

Orta Doğu'daki çatışmalar rotaları değiştirdi: Dünyanın en yoğun havalimanı Güney Kore'de

Orta Doğu'daki çatışmalar rotaları değiştirdi: Dünyanın en yoğun havalimanı Güney Kore'de

Sputnik Türkiye

Güney Kore'deki Incheon Uluslararası Havalimanı, 2026'nın ilk altı ayında 38.39 milyon uluslararası yolcuya hizmet vererek dünya sıralamasında birinci sıraya... 14.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-14T17:20+0300

2026-08-14T17:20+0300

2026-08-14T17:20+0300

yaşam

incheon

uluslararası havalimanları konseyi

zirve

dubai

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i̇stanbul

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Güney Kore'nin başkenti Seul'e yaklaşık 48 kilometre uzaklıktaki Incheon Uluslararası Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin (ACI) öncü verilerine göre uluslararası yolcu trafiğinde dünyanın en yoğun havalimanı oldu.Incheon, yılın ilk yarısında 38.39 milyon uluslararası yolcu ağırladı. İngiltere'deki Londra Heathrow Havalimanı 37.79 milyon yolcuyla ikinci, Singapur'daki Changi Havalimanı ise 34.53 milyon yolcuyla üçüncü sırada yer aldı.Ortadoğu'daki çatışmalar nedeniyle Dubai gibi önemli aktarma merkezlerinden uzaklaşan hava trafiğinin bir bölümü Doğu Asya üzerinden geçen rotalara yöneldi.Incheon'daki aktarma yolcularının sayısı yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18.1 artarak 4.24 milyona ulaştı.Son varış noktası Avrupa olan aktarma yolcularındaki yükseliş daha belirgin oldu. Bu yolcuların sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63.2 artarak 210 bine çıktı.İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı olduAvrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından yayımlanan Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'nun 27 Temmuz-2 Ağustos 2026 dönemine ilişkin hava trafik istatistiklerine yer verildi.Buna göre, İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1633 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.İstanbul Havalimanı'nı günlük ortalama 1410 uçuşla Paris Charles de Gaulle Havalimanı izledi. Günlük ortalama olarak Amsterdam Schiphol Havalimanı 1407 uçuşla üçüncü, Frankfurt Havalimanı 1336 uçuşla dördüncü, Londra Heathrow ise 1330 uçuşla beşinci oldu.Antalya Havalimanı ise günlük ortalama 1033 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları sıralamasında 9'uncu sırada yer aldı.Türkiye de söz konusu dönemde günlük ortalama 4 bin 340 uçuşla Avrupa'da en fazla uçuş gerçekleştirilen ülkeler arasında 6'ncı sırada yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/yolcu-ucaginda-motor-pervanesi-koptu-bir-yolcu-patlayan-kabin-camindan-disari-cekildi-1107996364.html

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